Vídeo: ¡Accidente y KO de Oscar Piastri antes de la carrera de Australia!

Quedaban aún 38 minutos para empezar la primera carrera de la temporada 2026 de F1 y llegó el primer accidente de renombre, con permiso del que sufrió Verstappen en la clasificación, y el primer abandono, antes incluso de la salida. De camino a la parrilla, al poco de salir de boxes, Oscar Piastri perdió el control del McLaren a la salida de la curva 4, y acabó contra las protecciones de la parte izquierda, antes de salir hacia las escapatorias de hierba de la parte derecha.

Vídeo: accidente de Oscar Piastri camino a la parrilla de Australia

Pese a que no iba a gran velocidad, como es obvio en esas vueltas de calentamiento hacia la recta principal, el australiano pisó el piano de entrada a la curva y su coche se le fue de atrás, lo que supuso todo un jarro de agua fría no solo para el piloto y su equipo sino para los miles de aficionados que habían llenado el circuito para seguir a un Piastri que actuaba de local. Daño gravemente la parte delantera derecha de su McLaren mientras atravesaba la zona más irregular del trazado, un punto que ya había puesto en dificultades a otros pilotos en el pasado debido a los baches y al bordillo.

Piastri se había clasificado quinto para su gran premio local y debía compartir la tercera fila con su compañero de equipo Lando Norris. Devastado, el piloto salió por su propio pie, sin poder ocultar su decepción. Los mecánicos que le esperaban en la parrilla comenzaron a recoger ante la imposibilidad de recibir el monoplaza y repararlo a tiempo para la primera carrera del año.

De hecho, esperaron que todos los coches llegaran a la recta principal para empezar a recuperar el McLaren. Tras verlo, Lando Norris preguntó al equipo qué había pasado, y le explicaron que fue un bloqueo de la parte trasera al pisar el piano. La experiencia que tiene Piastri, ya en su tercer año y tras haber luchado por el título en 2025, hace presagiar que se trató de uno de esos caprichosos movimientos que hace la nueva generación de coches, como lo que sufrió Verstappen el sábado.

También en la vuelta de camino a la parrilla, Lewis Hamilton bloqueó neumáticos con su Ferrari en una curva en la que parecía que se iba fuera. Sin embargo, un susto mayor se llevó Nico Hulkenberg, cuyo Audi se detuvo antes de llegar a la recta principal, y aunque sus mecánicos le empujaron hacia su lugar, se vio obligado a perder su 12ª plaza y salir desde el pitlane.