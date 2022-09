Herta contesta al rechazo de la Fórmula 1 por la superlicencia

Cargar el reproductor de audio

Colton Herta, un piloto que ha ganado siete carreras en la IndyCar y que terminó tercero y quinto en los campeonatos de 2020 y 2021 respectivamente, sólo tiene 32 de los 40 puntos necesarios para obtener la superlicencia de la FIA.

Por lo tanto, sólo habría podido conseguir un asiento para la F1 en 2023 si el órgano rector le hubiese concedido una excepción única hasta la fecha.

"Puedo entender la posición de la FIA", dijo Herta a Motorsport.com. "Sólo creo que la IndyCar está infravalorada en la estructura de puntos de la superlicencia".

"Pero desde su punto de vista, con la actual estructura de puntos, lo entiendo. Y no quiero llegar a la F1 como 'una excepción'".

En referencia a si había pensado sumar los puntos que le faltan compitiendo en la Fórmula Regional Asiática durante la temporada baja y si estaba intentando disputar alguna FP1 de F1 antes de que termine el año, Herta respondió: "Creo que era posible hacer algo así (Fórmula Regional Asiática), pero creo que no debería correr en una categoría junior cuando ya soy un piloto profesional".

"Zak Brown dijo que estaba interesado darme una FP1, pero vería normal que no quiera ponerme al volante de un McLaren si tengo contrato con AlphaTauri: ¡es como ir en contra de tu equipo!"

"Aprecio todo lo que Zak ha hecho por mí, se ha portado muy bien conmigo. Han salido muchas cosas en las noticias, pero ha sido completamente transparente conmigo".

Dando por hecho que las reglas de la superlicencia no cambien, Herta va a tener que alcanzar sí o sí los 40 puntos necesarios a través de una combinación de resultados en la IndyCar y participando en algunas sesiones de FP1 en la Fórmula 1, ya que cada una aporta un punto extra.

Teniendo en cuenta que ningún piloto de Andretti Autosport ha ganado el campeonato en 10 años, y que Herta y su compañero de equipo Rossi sólo han sido 10º y 9º este año, ponerse ese objetivo parece una misión casi imposible para el joven californiano de 22 años.

Sin embargo, Herta dijo que confiaba en que tanto él como su equipo pudiesen mejorar lo suficiente como para convertirse en aspirantes al título.

"Hay algunas cosas que tenemos que mejorar, y hay cosas que tengo que mejorar yo mismo, porque creo no soy un piloto regular durante un curso al completo, o al menos no lo he sido este año".

"Pero eso es algo en lo que podemos trabajar durante el descanso y confío en que puedo lograrlo, y también confío en que Andretti puede construir coches realmente competitivos".

Herta también explicó que su sueño de llegar a la F1 está lejos de terminar, y que también piensa que el sueño del propietario de su equipo, Michael Andretti, de llevar su escudería a la F1, sigue vivo.

"Creo que Michael está preparado para llevarme a la F1, y hay cierta longevidad en esa oferta", dijo Herta. "Entendería que cuando tenga 26 años ya no quiera ponerme en un coche de F1".

"Pero mira por ejemplo (Nyck) de Vries, ¿no? Tiene 27 años, cumplirá 28 al inicio de la temporada que viene, y parece que lo que hizo en Monza podría darle un asiento en algún equipo".

"Si tienes una oportunidad, tienes que aprovecharla al máximo y él lo hizo, así que me alegro por él".

"En los próximos años Andretti podría tener oportunidades de comprar un equipo", dijo Herta, que vio cómo los intentos de su jefe de poner en marcha su equipo de F1 se vieron frustrados por las otras escuderías, ya que no querían que el dinero se dividiera entre 11 en lugar de 10.

"Alguien podría estar buscando vender o compartir un equipo. Si viene un fabricante de motores y el propietario tiene la oportunidad de vender o algo así, podría verlo de forma muy diferente".

"Pero en cuanto a mi futuro, al final es decisión de la FIA. Escuchan mucho a todos los equipos y no quieren enfadar a sus propietarios sólo por aceptar a una persona más. Es un gran rompecabezas con muchas piezas en movimiento".

Pese a todo, Herta también aseguró que si la oportunidad de la F1 nunca llega a materializarse y en su lugar se ve obligado a pasar las próximas dos décadas pilotando en la IndyCar, también estaría contento, aunque tampoco descarta otras disciplinas del automovilismo.

"Nunca estaría decepcionado si completo toda mi carrera en la IndyCar. Pero como siempre he dicho, hay otras cosas que quiero probar en mi carrera y no todas se basan en la IndyCar".

"Me gustan también las carreras de resistencia, me encantaría tener una oportunidad en Le Mans, y no me opondría a hacer las 500 Millas de Daytona o una carrera de NASCAR en un circuito mixto. Poder pilotar una gran variedad de coches diferentes sería increíble", concluyó.