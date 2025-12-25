21 momentos clave de la historia de Renault en la F1: Alonso, referente

GP de Gran Bretaña de 1977: Debut de Renault en la F1

El Renault RS01 de Jean-Pierre Jabouille se somete a un cambio de neumáticos y a comprobaciones. Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Renault debutó en el Mundial con el primer coche turboalimentado de la historia de la Fórmula 1, el RS01, que se ganó el apodo de "tetera amarilla" debido a la frecuencia con la que salía humo de él. El único Renault que participó en Silverstone fue también el único coche que utilizó neumáticos Michelin, mientras que el resto de los participantes lo hizo con Goodyear.

En un grupo de 36 pilotos, Jean-Pierre Jabouille se clasificó 21º, a 1.62 segundos de la pole position, pero sufrió una grieta en el colector de admisión en la vuelta 12 y entró en boxes para repararlo, antes de que el turbo fallara después de 16 vueltas.

GP de Francia de 1979: el paciente Jabouille consigue la primera victoria de Renault

Jean-Pierre Jabouille, Renault RS10 Foto: Motorsport Images

Jabouille tuvo muchas dificultades en los inicios de Renault, con 17 abandonos en las primeras 24 carreras de la marca.

Pero ganó el Gran Premio de Francia de 1979 en Dijon-Prenois, consiguiendo la primera victoria de Renault y la suya propia después de superar al líder, Gilles Villeneuve, en una carrera que ha sido más famosa por la impresionante batalla rueda a rueda del canadiense con René Arnoux, también de Renault, por el segundo puesto.

1983: Prost se queda a las puertas del título mundial

Alain Prost, Renault RE40 V6 Foto: Motorsport Images

Las victorias se hicieron cada vez más frecuentes para Renault, con Alain Prost imponiéndose en Le Castellet, Spa-Francorchamps, Silverstone y el Oesterreichring (ahora conocido como Red Bull Ring) en 1983, momento en el que lideraba el campeonato con 14 puntos de ventaja, con la victoria valiendo nueve.

Sin embargo, Prost se retiró en tres de los cuatro últimos grandes premios, dos veces por problemas con el turbo, y perdió el título ante Nelson Piquet, por dos puntos.

GP de Portugal de 1985: Brillante victoria de Senna, y Renault prepara su primera salida de la F1

Ayrton Senna, Lotus 97T-Renault celebra la 1ª posición con el director del equipo Peter Warr en el parc ferme, retrato Foto: Motorsport Images

De 1983 a 1986, Renault también suministró sus motores de F1 a equipos cliente: primero a Lotus, luego también a Ligier, y finalmente Tyrrell también se hizo con los propulsores franceses.

Lotus sólo había ganado un gran premio desde la campaña en la que Mario Andretti se llevó el título, en 1978, pero Ayrton Senna dio al famoso equipo su primer triunfo desde la muerte de Colin Chapman, al dominar una carrera pasada por agua en Estoril, ganando el Gran Premio de Portugal por más de un minuto de ventaja.

Renault abandonó la F1 como constructor a finales de 1985, pero siguió suministrando trenes motrices a sus tres clientes en 1986.

1989: Renault vuelve a la F1 como proveedor de motores

Thierry Boutsen, Williams FW12C Renault Foto: Motorsport Images

Renault regresó a la Fórmula 1 como proveedor de motores de Williams, cambiando su anterior motor V6 turbo por un V10 de aspiración normal.

Tanto Thierry Boutsen como Riccardo Patrese se retiraron por problemas técnicos en la carrera inaugural de la temporada, en Jacarepagua, pero Boutsen consiguió dos victorias ese año. Ambos pilotos compartieron otros dos éxitos en 1990, y luego Nigel Mansell sustituyó al belga para convertirse en el principal rival de Ayrton Senna; pilotando el FW14 de Adrian Newey, consiguió cinco victorias y tres segundos puestos en 1991.

1992: Mansell gana el primer título de Renault

Podio: segundo puesto Nigel Mansell, Williams Renault, celebra su victoria en el campeonato del mundo Foto: Motorsport Images

Renault añadió a Ligier a su cartera de equipos en 1992, pero Williams marcó la pauta con los dobletes, primero y segundo, de Mansell y Patrese en los tres primeros grandes premios; el inglés ganó las cinco primeras carreras de la temporada y se coronó campeón del mundo ya en el GP de Hungría, a mediados de agosto.

1993: Prost consigue su histórica cuarta corona

Alain Prost, Williams celebra su cuarto éxito en el Campeonato del Mundo Foto: Sutton Images

El dominio de Williams continuó en 1993, con Mansell siendo sustituido por Alain Prost. El francés se deshizo cómodamente de sus rivales, ganando siete de los 10 primeros grandes premios y sumando más puntos que nadie al final del año. Un accidente en Hungría y un fallo de motor en Monza le impidieron proclamarse oficialmente campeón hasta Estoril, a finales de septiembre.

1994: Hill pierde el título ante Schumacher tras la muerte de Senna

Damon Hill, Williams FW16B Renault Foto: Motorsport Images

Prost se retiró al final de la temporada 1993, allanando el camino para que Ayrton Senna se uniera a Williams desde un equipo McLaren en apuros, pero la leyenda brasileña murió en un accidente en el Gran Premio de San Marino.

El inexperto Damon Hill heredó el puesto de referencia del equipo, con un FW16 dominante pero complicado, y perdió el título en una controvertida colisión con su rival por el campeonato, Michael Schumacher, en Adelaida, donde ganó el retornado Mansell. Aun así, Williams-Renault se llevó los honores en el campeonato de constructores.

1995: Schumacher consigue su segundo título consecutivo con Benetton

Michael Schumacher, Benetton Foto: Motorsport Images

Benetton cambió los motores Ford-Cosworth por los Renault en 1995, lo que significó que la marca francesa propulsó los dos coches más rápidos de ese año. Benetton y Williams ganaron 16 de los 17 grandes premios, con Jean Alesi, de Ferrari, cosechando su única victoria en F1 el día de su cumpleaños en Montreal, después de un problema en la caja de cambios de Schumacher.

Aun así, el alemán ganó la corona con bastante facilidad, venciendo él mismo más de la mitad de las carreras.

GP de Francia de 1996: El histórico 1-2-3-4 de Renault

Damon Hill, Williams lidera en la salida Foto: Getty Images

El dominio de los equipos con motor Renault, aunque Benetton estaba en declive, culminó en el Gran Premio de Francia de 1996. Williams consiguió un doblete con Hill mandando sobre el debutante Jacques Villeneuve, seguido por Alesi, de Benetton, y Gerhard Berger, para ocupar las cuatro primeras plazas.

Williams también regresó a la gloria del campeonato cuando Damon Hill se hizo con el título de pilotos, mientras el equipo ganaba 12 de las 16 carreras.

1997: Villeneuve gana el título con polémica, Renault vuelve a abandonar la F1

Jacques Villeneuve, Williams FW19 Foto: Motorsport Images

El último coche de Williams diseñado por Newey no fue tan dominante como su predecesor, y Ferrari estaba en alza después de que Jean Todt montara un equipo de ensueño, así que el de 1997 fue un duelo muy reñido entre Villeneuve y Schumacher. El canadiense se impuso en la última carrera, en Jerez, donde Schumacher chocó contra el Williams en un intento fallido de sacarlo de la carrera.

Ya en junio de 1996, Renault decidió abandonar la F1 a finales de la campaña 1997, ya que sus constantes victorias significaban cada vez menos beneficios comerciales. Su propulsor siguió utilizándose bajo las marcas Mecachrome (Williams en 1998), Supertec (Williams y BAR en 1999, Arrows en 2000) y Playlife (Benetton de 1998 a 2000). A pesar de ello, el anticuado motor consiguió una pole y 12 podios en tres años.

2002: Renault vuelve como constructor de pleno derecho

Jenson Button, Renault R202 con su compañero Jarno Trulli Foto: Motorsport Images

Renault compró el equipo Benetton en marzo del año 2000, le dio su nuevo motor V10 para 2001 y lo rebautizó como Renault a partir de 2002. Su primer gran premio, en Melbourne, se saldó con un doble abandono: Jenson Button se vio envuelto en el caos de la primera vuelta y Jarno Trulli se estrelló unos giros más tarde.

Renault fue cuarto en el campeonato, pero sólo sumó 23 puntos y no subió ni una sola vez al podio.

GP de Hungría 2003: Alonso devuelve a Renault a lo más alto

Fernando Alonso, Renault Foto de: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

Renault estaba en alza en 2003. Fernando Alonso y Trulli coparon la primera fila en Malasia, y después el joven español ganó el Gran Premio de Hungría desde la pole position, mientras Mark Webber, de Jaguar, que se hizo con la segunda plaza en la salida, se colocaba detrás de él.

Cuando Kimi Raikkonen superó a Webber, ya estaba a más de 20 segundos de Alonso, que aventajó al finlandés en 17 segundos bajo la bandera a cuadros e incluso superó al pentacampeón mundial, Schumacher. Fue el primer triunfo del asturiano y de un corredor español en la Fórmula 1.

2005: Alonso se convierte en el campeón del mundo más joven de la F1

Campeón del Mundo Fernando Alonso, Renault Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Renault consiguió otra victoria con Jarno Trulli en el Gran Premio de Mónaco de 2004, antes de convertirse en un verdadero aspirante al título con su R25 de 2005.

El McLaren MP4-20 de Kimi Raikkonen era más rápido pero carecía de fiabilidad, lo que allanó el camino para que Alonso se hiciera con el título en Interlagos, antes de que la marca francesa se proclamara campeona del mundo de constructores en el final de temporada en Shanghái.

2006: Alonso gana a Schumacher el título mundial en un duelo fascinante

Fernando Alonso, Michael Schumacher Foto: Sutton Images

Ferrari volvió al éxito en 2006, en una temporada muy reñida en la que Schumacher recortó la ventaja inicial de Alonso y Renault fue perdiendo competitividad, en parte debido a la prohibición de los 'mass damper' (amortiguadores de masa) por parte de la FIA.

Los dos aspirantes al título afrontaron la penúltima prueba de la temporada empatados a puntos, en Suzuka, donde Schumacher lideró sobre su rival hasta que su motor falló, dando a Alonso una ventaja de 10 puntos. Aunque el siete veces campeón del mundo ganara en Brasil, al español le bastaba con sumar una unidad; el ovetense acabó segundo en Interlagos, y Schumacher cuarto tras un pinchazo. Renault también ganó el título de constructores por sólo cinco puntos frente a Ferrari.

GP de Singapur 2008: Alonso gana, pero el Crashgate lleva a Renault a la desgracia

Nelson Piquet Jr., Renault F1 Team R28 choca contra el muro Foto: Sutton Images

El paso de la F1 a un nuevo reglamento técnico y a un único proveedor de neumáticos, Bridgestone, no resultó fantástico para Renault, que había estado utilizando gomas Michelin. 2007 se saldó con un único podio, cortesía de Heikki Kovalainen, antes de que Alonso volviera al redil junto a Nelson Piquet Jr. tras poner fin a su experiencia en McLaren.

Renault era quinto en la clasificación general antes del Gran Premio de Singapur, empatado a puntos con Toyota, cuarto clasificado, y tenía grandes esperanzas para la carrera de Marina Bay, pero un problema técnico impidió a Alonso marcar un tiempo en la Q2, dejándole en la 15ª posición.

Flavio Briatore, director del equipo, y Pat Symonds, ingeniero jefe, idearon un plan: Alonso entró en boxes en la vuelta 12 y su compañero Piquet se estrelló en la 14, lo que provocó la salida del coche de seguridad.

En 2008, cuando se neutralizaba una carrera, el pitlane permanecía cerrado hasta que todos los coches se reunían detrás del coche de seguridad. Por lo tanto, Alonso se encontró en cabeza cuando todos entraron en boxes, y ganó la carrera. La conspiración no salió a la luz hasta un año después, lo que llevó a Renault a retirarse precipitadamente, cayendo en desgracia.

2010-2013: Vettel y Red Bull se llevan los últimos títulos de Renault

Sebastian Vettel, Red Bull RB9 Renault celebra la victoria con donuts Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull montó motores Renault a partir de 2008, con esos trenes motrices siendo también utilizados por Lotus/Caterham a partir de 2011 y por Williams desde 2012.

Red Bull conquistó la F1 durante esos cuatro años, con Vettel ganando cuatro títulos consecutivos, dos de los cuales, 2010 y 2012, estuvieron muy reñidos ante Alonso. Los coches con motor Renault lograron 44 victorias (41 de Red Bull, dos de Lotus, con sede en Enstone, y una de Williams) en 77 grandes premios.

2014: Renault pasa apuros en medio del cambio a unidades de potencia híbridas

Pastor Maldonado, Lotus

La F1 cambió a propulsores V6 turbo híbridos en 2014. Todos los fabricantes de motores tuvieron problemas de fiabilidad, pero Mercedes dominó mientras que Renault falló.

Aun así, la marca francesa se llevó las tres victorias en grandes premios no dominados Mercedes, ya que Daniel Ricciardo ganó en Canadá, Hungría y Bélgica para Red Bull, pero Toro Rosso, Lotus y Caterham rara vez coquetearon con la zona de puntos.

2016: Renault vuelve como constructor a la F1

Kevin Magnussen, Renault Sport F1 Team RS16 Foto: Sutton Images

Renault regresó a la F1 de nuevo en 2016, con el objetivo de conseguir podios en 2018 y luchar por el título en 2020. La campaña inicial les reportó solo ocho puntos. Las cosas mejoraron en los años siguientes, con un podio en 2019 y algunos más en 2020, quedando igualmente lejos del objetivo inicial.

Mientras tanto, Caterham se retiró, y Red Bull y Toro Rosso se fueron a Honda, mientras que McLaren cambió a Renault después de una experiencia nefasta con el fabricante japonés, y pronto fue más competitivo que el equipo oficial.

GP de Hungría 2021: Ocon da a Renault su última victoria

Ganador de la carrera Esteban Ocon, Alpine A521 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

En 2021, el conjunto Renault se transformó en la marca Alpine, que pertenece al fabricante de automóviles francés, sin otros coches en la parrilla siendo propulsados por motores Renault.

Poco antes de que el CEO de Alpine, Laurent Rossi, lanzara su desacertado plan de 100 carreras hasta llegar a lo más alto de la F1 (de esto hace 98 grandes premios, y Alpine acaba de terminar última en 2025 el campeonato de constructores), Esteban Ocon ganó un memorable Gran Premio de Hungría. El francés sacó el máximo partido de una montonera en la primera curva para liderar de forma impecable durante toda la carrera, beneficiándose de la dura resistencia de su compañero de equipo, Fernando Alonso, contra un resurgido Lewis Hamilton.

2025: Renault renuncia a su legado

Pierre Gasly, Alpine Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

A pesar de la reacción de la fábrica de Viry-Chatillon, el director general de Renault, Luca de Meo (que ya ha dejado la empresa), tomó la decisión de cambiar a motores Mercedes para 2026, poniendo fin sin ceremonias a una historia de casi cinco décadas, de mala manera, como un claro proyecto rezagado, que ha logrado algunos de los peores resultados históricos del equipo.

