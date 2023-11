Las 10 cosas que ver en el Gran Premio de Las Vegas 2023 de F1

1. No pierdas de vista la 'Esfera' de Las Vegas

El nuevo edificio de Las Vegas, una gigantesca esfera recubierta con 1,2 millones de luces LED, acaba de inaugurarse, y la pista de Fórmula 1 pasa justo a su lado, entre la quinta y décima curva. La estructura de un centenar de metros de altura es un enorme lienzo para el arte, y ya se ha transformado en una pelota de baloncesto gigante, un ojo y un mapa detallado de la superficie lunar, por nombrar algunas cosas.

El Gran Circo la ocupará durante todo el fin de semana de competición, así que no habrá que perder de vista los cascos de los pilotos que quizá la transformen o muchas otras animaciones.

2. Más estrellas que en el cielo de Las Vegas

Si piensas que la parrilla del Gran Premio de Mónaco se llena de caras famosas, espera que las estrellas inunden la pista antes de la cita estadounidense. David Beckham y Shaquille O'Neal son algunos que estarán allí, puesto que están organizando una fiesta, mientras que otros grandes asiduos a la Fórmula 1, como Tom Holland, Orlando Bloom, David Harbour, Kylie Minogue o Michael Douglas se pasarán por allí.

Getty Images afirmó haber fotografiado a más de mil "famosos" en el Principado este año, así que para Las Vegas será mejor que tengas a mano una lista de 'quién es quién' y jugar una partida con tus amigos.

Conoce todo sobre el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1: Fórmula 1 Vídeo: la primera vuelta onboard al circuito de F1 en Las Vegas

3. Visión nocturna en Las Vegas

Se trata de la primera carrera nocturna que se celebra en Estados Unidos, y el hecho de que se dispute en la costa oeste del país hace que el horario para todos los aficionados de la Fórmula 1 de todo el mundo [incluidos los estadounidenses] sea bastante particular, y para ser sinceros, bastante incómodos.

La carrera comenzará a las 22:00 hora local [las 07:00 hora española del domingo], por lo que los seguidores de la costa este tendrán que despertarse o alargar su velada para verla a la 01:00 hora de la madrugada, mientras que en Reino Unido serán las 06:00 horas de la mañana.

4. Es bueno mirar atrás en la Fórmula 1

Estados Unidos se ha vuelto loco por la Fórmula 1, y esta es la tercera carrera que se celebra en el país a lo largo del año. Parece algo muy diferente de 2005, cuando las gradas del circuito de Indianápolis estaban medio llenas y la categoría protagonizó un episodio vergonzoso con los neumáticos Michelin.

En aquel momento, después de décadas intentando ganar popularidad en la nación norteamericana, había dudas sobre si continuarían y, efectivamente, en 2008, se quedaron fuera del calendario. Sin embargo, como han cambiado las cosas, regresaron al circuito de Austin en 2012, y ahora son incluso los propietarios con una empresa como es Liberty Media, además de que la popularidad de Drive to Survive ha ayudado en gran medida.

Mira lo que pasó en Indianápolis en 2005: Fórmula 1 El día que la F1 hizo el ridículo en Estados Unidos, Indianápolis 2005

5. Decoración especiales en los coches de Fórmula 1

A los equipos de Fórmula 1 les encanta una decoración especial para conmemorar una carrera en concreto. Red Bull es una de las escuderías que lucirá un diseño nuevo por las calles de Las Vegas, que será el más votado entre los que los aficionados presentaron.

Entre ellos se incluyen ilustraciones exclusivas para los pontones, con paisajes de neones con monumentos de la ciudad, líneas brillantes, barajas de cartas o salpicaduras de fuegos artificiales. Seguramente no será el único conjunto en modificar sus colores, y tanto Williams como McLaren son candidatos para pintar su coche con otros tonos, puesto que ambos presentaron otras decoraciones especiales a lo largo del año.

También se espera que los pilotos tengan cascos muy diferentes, aunque no se desvelarán hasta poco antes del fin de semana. En el Gran Premio de Miami, más de la mitad de la parrilla lució un casco especial, así que habrá muchos diseños que llamarán la atención.

6. Festival de música antes de la carrera de Fórmula 1 en Las Vegas

Es probable que ese fin de semana se celebren algunos conciertos que sean de los más espectaculares que se han visto en las fiestas de Fórmula 1, con una actuación visual de las luces LED en la esfera gigante como telón de fondo del escenario. El jueves, Mark Ronson ofrecerá su espectáculo de DJ de Uptown Funk, con Major Lazer el viernes, y J Balvin cerrando el cartel poco antes de que se apaguen las luces del smáforo.

Algunos de los artistas que residen en Las Vegas también estarán en acción, con otras actuaciones de Blue Man Group y el Cirque du Soleil.

7. Un sábado noche para correr en Fórmula 1

Este es un hecho que tienes que recordar, la Fórmula 1 celebra su carrera un sábado, así que no olvides sintonizarla un domingo. La última vez que el Gran Circo hizo eso fue en 1985 en el Gran Premio de Sudáfrica, donde Nigel Mansell consiguió la victoria con un Williams, mientras que varios equipos boicoteaban la cita.

El cambio al sábado ha marcado una tendencia, y las carreras del año que viene en Bahrein y Arabia Saudí también se celebrarán un día antes de lo normal, encajando en el fin de semana de la región.

8. Un paddock de 500 millones de dólares para la Fórmula 1

Lo creas o no, el nuevo edificio del paddock del Gran Premio de Las Vegas, propiedad de la Fórmula 1 y con un logotipo gigante en el techo, ha costado la friolera de 500 millones de dólares. Eso hace que los 43,6 millones de dólares que Silverstone gastó en su complejo llamado "Wing" hace poco más de una década parezca una ganga.

Alrededor de la mitad del coste correspondió a un gran terreno, mientras que el resto se destinó a un inmenso y rápido programa de construcción en el que, según los informes, más de 400 obreros trabajaron en turnos de 20 horas. El edificio permanente, de cerca de 30.00 metros cuadrados y cuatro plantas, se convertirá en la nueva sede del campeonato en Estados Unidos después de la carrera, y también se rumorea que hay planes para crear una escuela de automovilismo en el lugar.

9. Un circuito urbano en el que habrá baja carga aerodinámica

Ya está bien de tanto glamour, debido a que hubo hasta 31 configuraciones diferentes antes de elegir la versión final de la pista. Aunque hay dos complejos de "estadios" en la primera parte de la vuelta, la zona Harmon Este [curvas 1 a 4 y 17], y la esfera [curvas 5 a 9], ambos con giros relativamente fluidos, el resto de la vuelta consta de largas rectas separadas por curvas de 90 grados.

El tramo a fondo en Strip, de dos kilómetros, tiene entre doce y quince metros de anchura, y la curva 14 debería ofrecer la mayor cantidad de adelantamientos, aunque está por ver si eso se cumple. Los equipos necesitarán una configuración de baja carga aerodinámica, similar a la de Monza o Spa-Francorchamps, en donde Red Bull consiguió sendos dobletes.

10. Los coches de Fórmula 1 volarán en Las Vegas

No hay que dejarse engañar por el hecho de que se trate de un circuito urbano porque no tiene la sensación de serlo. De hecho, podría acabar siendo una de las carreras más rápidas de toda la temporada, debido a que no es como en Mónaco, donde se compite por unas estrechas calles.

En Estados Unidos se hace todo a lo grande, y se puede ver en las anchas trazadas que podrán realizar los pilotos alrededor de los más de seis kilómetros de la pista. Además, todo el trazado ha sido asfaltado de nuevo, por lo que debería ser tan suave como una mesa de billar.

Una más... ¿'SpiderCerdo o el Oso Yogui?

Vale, no hemos podido resistirnos a añadir algo más a la lista. Echa un vistazo a la configuración del circuito desde arriba y compáralo con Homer Simpson sosteniendo el 'SpiderCerdo' en el techo en una de las escenas más icónicas de la exitosa serie estadounidense. Del mismo modo, si giras la orientación del mapa 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj para revelar su verdadera orientación norte/sur, se parecerá mucho a otro icono del país, el Oso Yogui, sentado con los pies creando la primera curva.

Una vez que lo hayas visto, nunca dejarás de verlo.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!