Así te hemos contado la clasificación de Imola, GP de Emilia-Romagna

18:08 Verstappen: "Un fin de semana realmente difícil hasta ahora, incluso esta mañana. Estoy muy contento de estar en la pole, no me lo esperaba. Hemos hecho algunos cambios finales justo antes de la clasificación y he podido apretar un poco más. La adrenalina está muy, muy alta. Es un gran comienzo de año, pero es muy especial, ya que se cumplen 30 años de la muerte (de Senna), muy contento de conseguir la pole aquí, es muy especial".