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GP de Azerbaiyán

2026 Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Azerbaijan
23 sept 2026 - 26 sept 2026
Baku City Circuit, AZ

F1 en DIRECTO: Libres 2 (FP2) del GP de Azerbaiyán en Bakú

Clasificación en directo

Resumen

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¡Y apunta para mañana!

Formula 1

A qué hora es la clasificación de F1 en Bakú ¡este viernes! y cómo verla

Apunta los horarios de la F1 en Bakú, con la clasificación el viernes (y la carrera el sábado) del GP de Azerbaiyán, y no te pierdas nada.

A qué hora es la clasificación de F1 en Bakú ¡este viernes! y cómo verla

Resumen y resultados

Formula 1

Mercedes aplasta el jueves de Bakú con Russell 1º; problemas en el motor de Alonso

George Russell volvió a liderar en Bakú y Mercedes firmó un doblete con Antonelli, mientras Verstappen quedó a ocho décimas, Ferrari y McLaren lejos y Alonso terminó con problemas.

Mercedes aplasta el jueves de Bakú con Russell 1º; problemas en el motor de Alonso

¡Bandera a cuadros! Llegamos al final de la FP2 y de la acción del viernes

¡Bandera amarilla! Salida de pista de Verstappen sin consecuencias 

¡Cinco minutos para el final de la FP2!

Stroll, que es el único Aston Martin en pista, es último a 4s del mejor Mercedes

Todos los pilotos ahora centrados en las tandas largas, rodando en tiempos más lentos

Aston Martin confirma que el problema en el coche de Alonso se debe a "una fuga de aceite" que el equipo está ahora mismo investigando 

Bueno, nos equivocábamos, faltaba Antonelli... Sube al segundo puesto, pero a 0.552s de Russell

Y parece que se ha acabado la "simulacion de clasificación"...

Russell mejora todavía más y marca un 1:43.347

Verstappen ha mejorado, pero se ha quedado segundo a 0.415s de Russell

¡Russell ahora sube a lo más alto! 1:43.759

Problemas en el Aston Martin de Alonso, que se baja del coche tras una revisión de los mecánicos de Honda... Algo no va bien en ese motor recién cambiado

Leclerc escala a lo más alto... 1:44.473

Norris mejora con blandos nuevos, pero se queda 3º a 0.339s de Verstappen con medios

1:45.671 para Antonelli en primera vuelta de la FP2, 6º

Y, efectivamente, llega el turno del neumático blando

¡Vuelven los coches a la pista!

 

¡La sesión se reanudará en 1 minuto!

 

 

Sigue la sesión detenida mientras los comisarios retiran el coche de Lindblad y limpian la pista

¡Bandera roja! Lindblad ha tocado el muro en la subida del castillo y roto su Racing Bulls

¡Bandera amarilla!

Empiezan a regresar muchos pilotos a boxes... probablemente para realizar ajustes y montar el blando

Antonelli está preparado, con el casco puesto, pero los mecánicos de Mercedes todavía están terminando de arreglar su coche tras el problema eléctrico de la FP1

Tenemos una bonita batalla por ver quién lidera... Ahora es Verstappen con un 1:44.492

 

Los Aston Martin, con blandos, están 17º y 19º...

Russell ahora marca el mejor crono con un 1:44.537

Verstappen vuelve a liderar con un 1:45.115

Norris ahora sube a lo más alto con un 1:45.184

Alonso se coloca 8º con blandos, a 2.5s de Verstappen

Mucha parafina en los McLaren, que están probando su gran paquete de mejoras

Verstappen ahora baja la referencia al 1:45.933

1:46.300 para Russell, que ya se coloca primero

Muchos coches ya en pista con neumáticos medios o duros, solo Alonso lleva los blandos de inicio 

¡Colapinto tiene que salirse a la escapatoria nada más empezar!

¡Bandera verde! Arranca la FP2 del GP de Azerbaiyán 2026 de la F1

¡Todo preparado en Bakú!

 

 

 

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Por: Juanjo Sáez

Publicado: