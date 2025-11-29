Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Live text
Fórmula 1 GP de Qatar

F1 en DIRECO: clasificación del GP de Qatar 2025

Sigue en vivo todo lo que sucede en la clasificación para el Gran Premio de Qatar de F1 2025 que se disputa en el Circuito Internacional de Lusail.

Editado:

Comentarios en directo

Por: Federico Faturos

Formula 1

Verstappen: "Algunas restricciones no nos permiten obtener más"

Max Verstappen se clasificó tercero para el Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar. McLaren demostró ser superior incluso tras una carrera fallida de Lando Norris, aunque Verstappen demostró ser el mejor del resto.

Verstappen: "Algunas restricciones no nos permiten obtener más"
Formula 1

Colapinto: "Manejé mal toda la clasificación en Qatar"

Franco Colapinto reconoció que cometió errores en la clasificación para el Gran Premio de Qatar 2025 de Fórmula 1.

Colapinto: "Manejé mal toda la clasificación en Qatar"
Formula 1

F1 GP Qatar 2025: A qué hora y cómo ver la carrera del domingo de Colapinto

El Gran Premio de Qatar 2025 será la penúltima fecha del calendario de la Fórmula 1 y con la lucha por el campeonato de pilotos encendida.

F1 GP Qatar 2025: A qué hora y cómo ver la carrera del domingo de Colapinto

Es la sexta pole position de la temporada para Piastri y el primer arranque en el top 3 en los últimos cinco grandes premios (sin contar sprint).

Además es el cuarto autor de la pole diferente en las cuatro ediciones del GP de Qatar.

Es la 70° ocasión en la historia de la F1 que McLaren coloca sus dos coches en la primera fila de un gran premio.
 
Formula 1

La parrilla de salida para el GP de Qatar 2025 de F1

Esta es la parrilla de salida para la carrera del domingo en el GP de Qatar 2025 de F1 que se disputa en el Circuito Internacional de Lusail con la participación de Franco Colapinto.

La parrilla de salida para el GP de Qatar 2025 de F1
Formula 1

F1 GP Qatar 2025: Pole de Piastri seguido por Norris y Verstappen; Colapinto 20°

Oscar Piastri tomó la pole para la carrera en Qatar seguido por sus dos rivales por el campeonato. Franco Colapinto en la posición 20.

F1 GP Qatar 2025: Pole de Piastri seguido por Norris y Verstappen; Colapinto 20°
 

Tremenda pole position se lleva Piastri.

El australiano lideró la práctica, la qualy sprint y la carrera sprint antes de esto en Qatar.

Hadjar es sexto, delante de Sainz, Alonso, Gasly y Leclerc, que cierra la Q3 con el Ferrari.

El de Mercedes mejora poco y se queda a 11 milésimas de Verstappen, con Antonelli completando el top 5.

Verstappen se mete tercero con 1m19s651, pero falta Russell.

¡Piastri se coloca primero con 1m19s387!

Norris abortó su vuelta luego de cometer un pequeño error en la curva 2... y no tendrá tiempo para abrir otra.

Todos llevan gomas nuevas, excepto Alonso, Leclerc y Gasly.

Menos de dos minutos para el final y los diez pilotos de la Q3 están en pista.

Norris es el primero en dejar el garaje, seguido de Russell y Leclerc.

Todos permanecen en los pits por ahora.

Mientras tanto, ya tenemos badera verde para los cinco minutos finales de la Q3.

El Williams de Sainz salió a la pista con un sticker que estaba pegado en el suelo del garaje.

Los comisarios investigarán lo sucedido con Sainz una vez terminada la clasificación.

Leclerc es el único sin tiempos en la Q3 después de sufrir un fuerte trompo en su primera salida a pista.

La bandera verde regresa en tres minutos.

La detención se debe al plástico que dejó Sainz sobre la pista.

¡Tenemos bandera roja y el reloj se detiene con 5m27s!

Los comisarios de carrera tomaron nota de Sainz en una condición "insegura" por tener un plástico en sus neumáticos al salir del garaje.

Alonso tiene una vuelta de 1m20s552 y es séptimo, delante de Sainz y Gasly.

Verstappen implementó otra vez una estrategia de doble vuelta de preparación, pero no es suficiente.

El de Red Bull giró en 1m19s949 y es cuarto a 0s454 de la pole, con Russell tercerco.

Norris marca el primer timepo de la Q2 con 1m19s495 y Piastri queda en 1m19s530. ¡Apenas 30 milésimas!

Se vienen minutos decisivos para el campeonato de pilotos...