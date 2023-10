Así os contamos en directo la carrera del GP de México 2023

00:16 Leclerc: "No tenía adónde ir, estaba entre los dos Red Bull y por desgracia toqué a Checo, pero no tenía adónde ir. Así es la vida, por supuesto que estoy decepcionado, pero no lo hice a propósito y no tenía adónde ir. Tuvimos problemas con el duro en la reanudación, (los Mercedes) eran mejores hoy, así es la vida".