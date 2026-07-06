F1 Academy en Silverstone - Crónicas y resultados - Palmowski, más líder
Felbermayr ganó la carrera con parrilla invertida y Alisha Palmowski es más líder tras su triunfo en la carrera principal de F1 Academy en Silverstone. La pole, histórica.
La F1 Academy celebró el fin de semana del 3 al 5 de julio en Silverstone su tercera ronda del curso 2026, y después de que en Austria hicieran tres carreras para equilibrar la ronda que tuvieron que cancelar en Yeda por el conflicto bélico (también habrá tres carreras en Austin), en Gran Bretaña se siguió el formato habitual de clasificación y dos carreras.
Resumen de la clasificación de la F1 Academy 2026 en Silverstone
La clasificación de F1 Academy en Silverstone fue histórica, ya que la pole fue para la suiza Chiara Battig, que competía este fin de semana como wildcard (invitada), sin el apoyo de ningún equipo de F1 y representando al patrocinador Wella Professionals (especialista en productos capilares).
Lo hizo superando por 0.177 a la líder del campeonato Alisha Palmowski, que corre como piloto de Campos Racing y representando a Red Bull. Battig, de 16 años, se puso primera a mitad de sesión con un 2:01.775 que ya nadie pudo batir. También fue el mejor resultado para Lisa Billard, que se clasificó tercera. La española Natalia Granada se clasificó 12ª.
Resultados de la clasificación de la F1 Academy 2026 en Silverstone
Clasificación
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
C. Bättig Hitech TGR
|6
|11
|
2'01.775
|174.153
|2
|A. Palmowski Campos Racing
|21
|12
|
+0.177
2'01.952
|0.177
|173.901
|3
|
L. Billard ART Grand Prix
|14
|13
|
+0.405
2'02.180
|0.228
|173.576
|4
|
A. Dobson Hitech TGR
|55
|12
|
+0.607
2'02.382
|0.202
|173.290
|5
|
R. Robertson Hitech TGR
|56
|12
|
+0.612
2'02.387
|0.005
|173.283
|6
|
E. Lloyd Rodin Motorsport
|20
|13
|
+0.634
2'02.409
|0.022
|173.251
|7
|
N. Gademan MP Motorsport
|3
|12
|
+0.635
2'02.410
|0.001
|173.250
|8
|
E. Felbermayr Rodin Motorsport
|5
|13
|
+0.684
2'02.459
|0.049
|173.181
|9
|
M. Bruce Campos Racing
|4
|12
|
+0.766
2'02.541
|0.082
|173.065
|10
|
P. Westcott Prema Racing
|9
|12
|
+0.780
2'02.555
|0.014
|173.045
|Ver resultados
Así fue la Carrera 1 de la F1 Academy 2026 en Silverstone
La primera carrera del fin de semana, la del sábado, se disputó con parrilla invertida en las ocho primeras posiciones, por lo que la autora de la pole Battig salía octava. Clasificada octava, Emma Felbermayr partía primera, y no falló para dominar de principio a fin la carrera de 13 vueltas y hacerse con su segundo triunfo del año.
Lo hizo por delante de Nina Gademan, con Ella Lloyd tercera, por lo que Rodin se llevaba un doble podio en su carrera como local. Las cuatro primeras no cambiaron de posición, pero Palmowski, que hizo una gran salida, ganó dos posiciones y finalizó quinta pese a salir séptima. El resto quedó igual que salieron, y Battig estrenó su casillero con un punto, por ser octava. Natalia Granada fue 15ª.
Resultados de la Carrera 1 de la F1 Academy 2026 en Silverstone
CARRERA1
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Boxes
|Puntos
|Abandono
|1
|
E. Felbermayr Rodin Motorsport
|5
|13
|
26'51.794
|10
|2
|
N. Gademan MP Motorsport
|3
|13
|
+2.002
26'53.796
|2.002
|8
|3
|
E. Lloyd Rodin Motorsport
|20
|13
|
+2.859
26'54.653
|0.857
|6
|4
|
R. Robertson Hitech TGR
|56
|13
|
+4.132
26'55.926
|1.273
|5
|5
|A. Palmowski Campos Racing
|21
|13
|
+4.663
26'56.457
|0.531
|4
|6
|
L. Billard ART Grand Prix
|14
|13
|
+6.409
26'58.203
|1.746
|3
|7
|
A. Dobson Hitech TGR
|55
|13
|
+6.910
26'58.704
|0.501
|2
|8
|
C. Bättig Hitech TGR
|6
|13
|
+7.283
26'59.077
|0.373
|1
|9
|
M. Bruce Campos Racing
|4
|13
|
+9.387
27'01.181
|2.104
|10
|
A. Hurup Larsen MP Motorsport
|12
|13
|
+10.209
27'02.003
|0.822
|Ver resultados
Así fue la Carrera 2 de la F1 Academy 2026 en Silverstone
Ya con la parrilla tal y como habían acabado en clasificación, Battig trató de convertir su primera pole en otra victoria que también habría sido histórica, pero Palmowski la sorprendió en la salida para ponerse al frente y ya no soltar el liderato, convirtiéndolo en su tercer triunfo del año (en tres rondas) para ser más líder aún.
Chiara Battig se convirtió en la primera wildcard que hace podio en F1 Academy, segunda, y Emma Felbermayr remontó desde la octava posición para sumar su segundo podio del fin de semana.
Un toque entre Rafaela Ferreira (sancionada por ello con cinco posiciones para la próxima ronda, en Zandvoort a finales de agosto) y Ella Stevens provocó un Safety Car que agrupó a la parrilla. En el reinicio Felbermayr adelantó a su compañera en Rodin, Ella Lloyd, que había pasado de quinta a tercera en la salida, y como en la batalla la protegida de McLaren se tuvo que salir de pista, Gademan aprovechó para adelantarla y ser cuarta.
La española Natalia Granada, que salía 12ª, logró remontar para ser 7ª y sumar 6 puntos, después de haberse visto envuelta en una lucha a cuatro con Dobson (octava), Robertson (sexta) y Alba Larsen (décima).
Resultados de la Carrera 2 de la F1 Academy 2026 en Canadá
CARRERA2
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Boxes
|Puntos
|Abandono
|1
|A. Palmowski Campos Racing
|21
|13
|
28'55.866
|25
|2
|
C. Bättig Hitech TGR
|6
|13
|
+0.619
28'56.485
|0.619
|18
|3
|
E. Felbermayr Rodin Motorsport
|5
|13
|
+9.174
29'05.040
|8.555
|15
|4
|
N. Gademan MP Motorsport
|3
|13
|
+9.773
29'05.639
|0.599
|12
|5
|
E. Lloyd Rodin Motorsport
|20
|13
|
+11.347
29'07.213
|1.574
|10
|6
|
R. Robertson Hitech TGR
|56
|13
|
+13.428
29'09.294
|2.081
|8
|7
|
N. Granada Prema Racing
|19
|13
|
+13.995
29'09.861
|0.567
|6
|8
|
A. Dobson Hitech TGR
|55
|13
|
+16.389
29'12.255
|2.394
|4
|9
|
M. Bruce Campos Racing
|4
|13
|
+18.704
29'14.570
|2.315
|2
|10
|
A. Hurup Larsen MP Motorsport
|12
|13
|
+20.388
29'16.254
|1.684
|1
|Ver resultados
Así queda el campeonato de F1 Academy 2026 tras Silverstone
Palmowski llegó a Inglaterra con 25 puntos de ventaja, y pese a que su máxima rival ganó en la carrera con parrilla invertida, sale más líder, con un margen de 30 puntos. Como dato curioso, con su pole y sus resultados, la invitada este fin de semana, Chiara Bättig, es undécima en el campeonato, a un punto de Natalia Granada, que cierra el top 10 (aquí la tabla completa).
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|A. PalmowskiCampos Racing
|108
|25
|53
|30
|-
|-
|-
|2
|
E. FelbermayrRodin Motorsport
|78
|31
|22
|25
|-
|-
|-
|3
|
N. GademanMP Motorsport
|50
|22
|8
|20
|-
|-
|-
|4
|
M. BruceCampos Racing
|39
|2
|35
|2
|-
|-
|-
|5
|
E. LloydRodin Motorsport
|39
|13
|10
|16
|-
|-
|-
|6
|
P. WestcottPrema Racing
|36
|18
|18
|-
|-
|-
|-
|7
|
M. PaatzPrema Racing
|35
|-
|35
|-
|-
|-
|-
|8
|
R. FerreiraCampos Racing
|27
|13
|14
|-
|-
|-
|-
|9
|
A. Hurup LarsenMP Motorsport
|24
|4
|19
|1
|-
|-
|-
|10
|
N. GranadaPrema Racing
|23
|8
|9
|6
|-
|-
|-
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