F1 Academy en Silverstone - Crónicas y resultados - Palmowski, más líder

La F1 Academy celebró el fin de semana del 3 al 5 de julio en Silverstone su tercera ronda del curso 2026, y después de que en Austria hicieran tres carreras para equilibrar la ronda que tuvieron que cancelar en Yeda por el conflicto bélico (también habrá tres carreras en Austin), en Gran Bretaña se siguió el formato habitual de clasificación y dos carreras.

Resumen de la clasificación de la F1 Academy 2026 en Silverstone

La clasificación de F1 Academy en Silverstone fue histórica, ya que la pole fue para la suiza Chiara Battig, que competía este fin de semana como wildcard (invitada), sin el apoyo de ningún equipo de F1 y representando al patrocinador Wella Professionals (especialista en productos capilares).

Lo hizo superando por 0.177 a la líder del campeonato Alisha Palmowski, que corre como piloto de Campos Racing y representando a Red Bull. Battig, de 16 años, se puso primera a mitad de sesión con un 2:01.775 que ya nadie pudo batir. También fue el mejor resultado para Lisa Billard, que se clasificó tercera. La española Natalia Granada se clasificó 12ª.

Resultados de la clasificación de la F1 Academy 2026 en Silverstone

Clasificación Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 C. Bättig Hitech TGR 6 11 2'01.775 174.153 2 A. Palmowski Campos Racing 21 12 +0.177 2'01.952 0.177 173.901 3 L. Billard ART Grand Prix 14 13 +0.405 2'02.180 0.228 173.576 4 A. Dobson Hitech TGR 55 12 +0.607 2'02.382 0.202 173.290 5 R. Robertson Hitech TGR 56 12 +0.612 2'02.387 0.005 173.283 6 E. Lloyd Rodin Motorsport 20 13 +0.634 2'02.409 0.022 173.251 7 N. Gademan MP Motorsport 3 12 +0.635 2'02.410 0.001 173.250 8 E. Felbermayr Rodin Motorsport 5 13 +0.684 2'02.459 0.049 173.181 9 M. Bruce Campos Racing 4 12 +0.766 2'02.541 0.082 173.065 10 P. Westcott Prema Racing 9 12 +0.780 2'02.555 0.014 173.045

Así fue la Carrera 1 de la F1 Academy 2026 en Silverstone

La primera carrera del fin de semana, la del sábado, se disputó con parrilla invertida en las ocho primeras posiciones, por lo que la autora de la pole Battig salía octava. Clasificada octava, Emma Felbermayr partía primera, y no falló para dominar de principio a fin la carrera de 13 vueltas y hacerse con su segundo triunfo del año.

Lo hizo por delante de Nina Gademan, con Ella Lloyd tercera, por lo que Rodin se llevaba un doble podio en su carrera como local. Las cuatro primeras no cambiaron de posición, pero Palmowski, que hizo una gran salida, ganó dos posiciones y finalizó quinta pese a salir séptima. El resto quedó igual que salieron, y Battig estrenó su casillero con un punto, por ser octava. Natalia Granada fue 15ª.

Resultados de la Carrera 1 de la F1 Academy 2026 en Silverstone

CARRERA1 Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Abandono 1 E. Felbermayr Rodin Motorsport 5 13 26'51.794 10 2 N. Gademan MP Motorsport 3 13 +2.002 26'53.796 2.002 8 3 E. Lloyd Rodin Motorsport 20 13 +2.859 26'54.653 0.857 6 4 R. Robertson Hitech TGR 56 13 +4.132 26'55.926 1.273 5 5 A. Palmowski Campos Racing 21 13 +4.663 26'56.457 0.531 4 6 L. Billard ART Grand Prix 14 13 +6.409 26'58.203 1.746 3 7 A. Dobson Hitech TGR 55 13 +6.910 26'58.704 0.501 2 8 C. Bättig Hitech TGR 6 13 +7.283 26'59.077 0.373 1 9 M. Bruce Campos Racing 4 13 +9.387 27'01.181 2.104 10 A. Hurup Larsen MP Motorsport 12 13 +10.209 27'02.003 0.822

Así fue la Carrera 2 de la F1 Academy 2026 en Silverstone

Ya con la parrilla tal y como habían acabado en clasificación, Battig trató de convertir su primera pole en otra victoria que también habría sido histórica, pero Palmowski la sorprendió en la salida para ponerse al frente y ya no soltar el liderato, convirtiéndolo en su tercer triunfo del año (en tres rondas) para ser más líder aún.

Chiara Battig se convirtió en la primera wildcard que hace podio en F1 Academy, segunda, y Emma Felbermayr remontó desde la octava posición para sumar su segundo podio del fin de semana.

Un toque entre Rafaela Ferreira (sancionada por ello con cinco posiciones para la próxima ronda, en Zandvoort a finales de agosto) y Ella Stevens provocó un Safety Car que agrupó a la parrilla. En el reinicio Felbermayr adelantó a su compañera en Rodin, Ella Lloyd, que había pasado de quinta a tercera en la salida, y como en la batalla la protegida de McLaren se tuvo que salir de pista, Gademan aprovechó para adelantarla y ser cuarta.

La española Natalia Granada, que salía 12ª, logró remontar para ser 7ª y sumar 6 puntos, después de haberse visto envuelta en una lucha a cuatro con Dobson (octava), Robertson (sexta) y Alba Larsen (décima).

Resultados de la Carrera 2 de la F1 Academy 2026 en Canadá

CARRERA2 Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Abandono 1 A. Palmowski Campos Racing 21 13 28'55.866 25 2 C. Bättig Hitech TGR 6 13 +0.619 28'56.485 0.619 18 3 E. Felbermayr Rodin Motorsport 5 13 +9.174 29'05.040 8.555 15 4 N. Gademan MP Motorsport 3 13 +9.773 29'05.639 0.599 12 5 E. Lloyd Rodin Motorsport 20 13 +11.347 29'07.213 1.574 10 6 R. Robertson Hitech TGR 56 13 +13.428 29'09.294 2.081 8 7 N. Granada Prema Racing 19 13 +13.995 29'09.861 0.567 6 8 A. Dobson Hitech TGR 55 13 +16.389 29'12.255 2.394 4 9 M. Bruce Campos Racing 4 13 +18.704 29'14.570 2.315 2 10 A. Hurup Larsen MP Motorsport 12 13 +20.388 29'16.254 1.684 1

Palmowski llegó a Inglaterra con 25 puntos de ventaja, y pese a que su máxima rival ganó en la carrera con parrilla invertida, sale más líder, con un margen de 30 puntos. Como dato curioso, con su pole y sus resultados, la invitada este fin de semana, Chiara Bättig, es undécima en el campeonato, a un punto de Natalia Granada, que cierra el top 10 (aquí la tabla completa).

Pos Piloto Puntos 1 A. Palmowski Campos Racing 108 25 53 30 - - - 2 E. Felbermayr Rodin Motorsport 78 31 22 25 - - - 3 N. Gademan MP Motorsport 50 22 8 20 - - - 4 M. Bruce Campos Racing 39 2 35 2 - - - 5 E. Lloyd Rodin Motorsport 39 13 10 16 - - - 6 P. Westcott Prema Racing 36 18 18 - - - - 7 M. Paatz Prema Racing 35 - 35 - - - - 8 R. Ferreira Campos Racing 27 13 14 - - - - 9 A. Hurup Larsen MP Motorsport 24 4 19 1 - - - 10 N. Granada Prema Racing 23 8 9 6 - - -