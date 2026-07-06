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Resumen de la jornada
F1 Academy Silverstone

F1 Academy en Silverstone - Crónicas y resultados - Palmowski, más líder

Felbermayr ganó la carrera con parrilla invertida y Alisha Palmowski es más líder tras su triunfo en la carrera principal de F1 Academy en Silverstone. La pole, histórica.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Alisha Palmowski, Silverstone

La F1 Academy celebró el fin de semana del 3 al 5 de julio en Silverstone su tercera ronda del curso 2026, y después de que en Austria hicieran tres carreras para equilibrar la ronda que tuvieron que cancelar en Yeda por el conflicto bélico (también habrá tres carreras en Austin), en Gran Bretaña se siguió el formato habitual de clasificación y dos carreras.

Resumen de la clasificación de la F1 Academy 2026 en Silverstone

La clasificación de F1 Academy en Silverstone fue histórica, ya que la pole fue para la suiza Chiara Battig, que competía este fin de semana como wildcard (invitada), sin el apoyo de ningún equipo de F1 y representando al patrocinador Wella Professionals (especialista en productos capilares).

Lo hizo superando por 0.177 a la líder del campeonato Alisha Palmowski, que corre como piloto de Campos Racing y representando a Red Bull. Battig, de 16 años, se puso primera a mitad de sesión con un 2:01.775 que ya nadie pudo batir. También fue el mejor resultado para Lisa Billard, que se clasificó tercera. La española Natalia Granada se clasificó 12ª.

Resultados de la clasificación de la F1 Academy 2026 en Silverstone

Clasificación

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
C. Bättig Hitech TGR
 6 11

2'01.775

   174.153
2 United Kingdom A. Palmowski Campos Racing 21 12

+0.177

2'01.952

 0.177 173.901
3
L. Billard ART Grand Prix
 14 13

+0.405

2'02.180

 0.228 173.576
4
A. Dobson Hitech TGR
 55 12

+0.607

2'02.382

 0.202 173.290
5
R. Robertson Hitech TGR
 56 12

+0.612

2'02.387

 0.005 173.283
6
E. Lloyd Rodin Motorsport
 20 13

+0.634

2'02.409

 0.022 173.251
7
N. Gademan MP Motorsport
 3 12

+0.635

2'02.410

 0.001 173.250
8
E. Felbermayr Rodin Motorsport
 5 13

+0.684

2'02.459

 0.049 173.181
9
M. Bruce Campos Racing
 4 12

+0.766

2'02.541

 0.082 173.065
10
P. Westcott Prema Racing
 9 12

+0.780

2'02.555

 0.014 173.045
Ver resultados

Así fue la Carrera 1 de la F1 Academy 2026 en Silverstone

La primera carrera del fin de semana, la del sábado, se disputó con parrilla invertida en las ocho primeras posiciones, por lo que la autora de la pole Battig salía octava. Clasificada octava, Emma Felbermayr partía primera, y no falló para dominar de principio a fin la carrera de 13 vueltas y hacerse con su segundo triunfo del año.

Lo hizo por delante de Nina Gademan, con Ella Lloyd tercera, por lo que Rodin se llevaba un doble podio en su carrera como local. Las cuatro primeras no cambiaron de posición, pero Palmowski, que hizo una gran salida, ganó dos posiciones y finalizó quinta pese a salir séptima. El resto quedó igual que salieron, y Battig estrenó su casillero con un punto, por ser octava. Natalia Granada fue 15ª.

Resultados de la Carrera 1 de la F1 Academy 2026 en Silverstone

CARRERA1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Abandono
1
E. Felbermayr Rodin Motorsport
 5 13

26'51.794

     10  
2
N. Gademan MP Motorsport
 3 13

+2.002

26'53.796

 2.002   8  
3
E. Lloyd Rodin Motorsport
 20 13

+2.859

26'54.653

 0.857   6  
4
R. Robertson Hitech TGR
 56 13

+4.132

26'55.926

 1.273   5  
5 United Kingdom A. Palmowski Campos Racing 21 13

+4.663

26'56.457

 0.531   4  
6
L. Billard ART Grand Prix
 14 13

+6.409

26'58.203

 1.746   3  
7
A. Dobson Hitech TGR
 55 13

+6.910

26'58.704

 0.501   2  
8
C. Bättig Hitech TGR
 6 13

+7.283

26'59.077

 0.373   1  
9
M. Bruce Campos Racing
 4 13

+9.387

27'01.181

 2.104      
10
A. Hurup Larsen MP Motorsport
 12 13

+10.209

27'02.003

 0.822      
Ver resultados

Así fue la Carrera 2 de la F1 Academy 2026 en Silverstone

Ya con la parrilla tal y como habían acabado en clasificación, Battig trató de convertir su primera pole en otra victoria que también habría sido histórica, pero Palmowski la sorprendió en la salida para ponerse al frente y ya no soltar el liderato, convirtiéndolo en su tercer triunfo del año (en tres rondas) para ser más líder aún.

Chiara Battig se convirtió en la primera wildcard que hace podio en F1 Academy, segunda, y Emma Felbermayr remontó desde la octava posición para sumar su segundo podio del fin de semana.

Un toque entre Rafaela Ferreira (sancionada por ello con cinco posiciones para la próxima ronda, en Zandvoort a finales de agosto) y Ella Stevens provocó un Safety Car que agrupó a la parrilla. En el reinicio Felbermayr adelantó a su compañera en Rodin, Ella Lloyd, que había pasado de quinta a tercera en la salida, y como en la batalla la protegida de McLaren se tuvo que salir de pista, Gademan aprovechó para adelantarla y ser cuarta.

La española Natalia Granada, que salía 12ª, logró remontar para ser 7ª y sumar 6 puntos, después de haberse visto envuelta en una lucha a cuatro con Dobson (octava), Robertson (sexta) y Alba Larsen (décima).

Resultados de la Carrera 2 de la F1 Academy 2026 en Canadá

CARRERA2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Abandono
1 United Kingdom A. Palmowski Campos Racing 21 13

28'55.866

     25  
2
C. Bättig Hitech TGR
 6 13

+0.619

28'56.485

 0.619   18  
3
E. Felbermayr Rodin Motorsport
 5 13

+9.174

29'05.040

 8.555   15  
4
N. Gademan MP Motorsport
 3 13

+9.773

29'05.639

 0.599   12  
5
E. Lloyd Rodin Motorsport
 20 13

+11.347

29'07.213

 1.574   10  
6
R. Robertson Hitech TGR
 56 13

+13.428

29'09.294

 2.081   8  
7
N. Granada Prema Racing
 19 13

+13.995

29'09.861

 0.567   6  
8
A. Dobson Hitech TGR
 55 13

+16.389

29'12.255

 2.394   4  
9
M. Bruce Campos Racing
 4 13

+18.704

29'14.570

 2.315   2  
10
A. Hurup Larsen MP Motorsport
 12 13

+20.388

29'16.254

 1.684   1  
Ver resultados

Así queda el campeonato de F1 Academy 2026 tras Silverstone

Palmowski llegó a Inglaterra con 25 puntos de ventaja, y pese a que su máxima rival ganó en la carrera con parrilla invertida, sale más líder, con un margen de 30 puntos. Como dato curioso, con su pole y sus resultados, la invitada este fin de semana, Chiara Bättig, es undécima en el campeonato, a un punto de Natalia Granada, que cierra el top 10 (aquí la tabla completa).

Pos Piloto Puntos China Canada United Kingdom Netherlands United States United States
1 United KingdomA. PalmowskiCampos Racing 108 25 53 30 - - -
2
E. FelbermayrRodin Motorsport
 78 31 22 25 - - -
3
N. GademanMP Motorsport
 50 22 8 20 - - -
4
M. BruceCampos Racing
 39 2 35 2 - - -
5
E. LloydRodin Motorsport
 39 13 10 16 - - -
6
P. WestcottPrema Racing
 36 18 18 - - - -
7
M. PaatzPrema Racing
 35 - 35 - - - -
8
R. FerreiraCampos Racing
 27 13 14 - - - -
9
A. Hurup LarsenMP Motorsport
 24 4 19 1 - - -
10
N. GranadaPrema Racing
 23 8 9 6 - - -

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