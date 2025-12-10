La F1 Academy anuncia su calendario para 2026: se unen Silverstone y Miami

Silverstone y Austin son las dos nuevas incorporaciones al calendario de 2026 de la F1 Academy, que consta de un total de siete fines de semana.

La categoría de monoplazas femeninos dirigida por Susie Wolff mantendrá 14 carreras repartidas en siete fines de semana en su cuarta temporada en 2026, todas ellas como programa de apoyo al campeonato mundial de Fórmula 1.

Al igual que en 2025, Shanghái acogerá la carrera inaugural en marzo, mientras que el Gran Premio de Las Vegas en el mes de noviembre marcará el final de la temporada.

Silverstone y Austin son las nuevas incorporaciones al calendario y ocuparán las plazas que anteriormente ocupaban Miami y Singapur.

"Nuestro calendario de F1 Academy para 2026 refleja el impulso que estamos cogiendo y la visibilidad que estamos ganando como deporte", dijo Wolff, director general de F1 Academy.

"Silverstone y Austin son dos fantásticas sedes que se unen a nuestro calendario de 2026, y volver a tener cinco carreras establecidas nos permite crear nuestro calendario más fuerte hasta ahora, cerrando una vez más en Las Vegas, donde pretendemos terminar la temporada con el mismo estilo que este año".

Las Vegas acogerá de nuevo el final de temporada de F1 Academy Foto de: Chris Graythen / Getty Images

La temporada 2025 fue ganada por la piloto de desarrollo de Mercedes Doriane Pin.

Los 10 equipos de F1 de 2025 apoyan a un piloto con un coche y lo demuestran con la decoración de los monoplazas, mientras que el recién llegado Cadillac se comprometerá con la categoría a partir de 2027.

"En tan solo tres temporadas, la F1 Academy ha desarrollado a pilotos fantásticas y ha creado una base de aficionados enorme y apasionados en todo el mundo", dijo el presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali. "Inspira a mujeres y niñas a considerar un papel en el automovilismo, ya sea dentro o fuera de la pista, eliminando barreras y mostrando lo que se puede hacer. También hemos visto un crecimiento fantástico de su participación de los inicios, que es vital para el futuro del deporte".