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Crónica de carrera
F1 Academy Shanghai

F1 Academy - Victoria de Felbermayr en China tras un grave error de Larsen

Emma Felbermayr mantuvo la calma hasta la bandera a cuadros para hacerse con una impresionante victoria en una carrera con infortunio para Natalia Granada.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Emma Felbermayr.jfif

La segunda carrera de la F1 Academy en el GP de China fue muy emocionante de principio a fin y la victoria final se decidió por cuestión de décimas, de hecho, las tres pilotos que finalmente subieron al podio acabaron separadas por sólo 0.872s, lo que habla a las claras sobre la igualdad de esta categoría de monoplazas femenina.

El espectáculo no faltó desde el mismo momento en que se apagaron los semáforos. En condiciones de pista más frías, Alba Larsen protagonizó una salida perfecta para arrebatarle el liderato a Palmowski en los primeros metros. La británica cayó rápidamente a la segunda plaza y, poco después, también cedió ante Emma Felbermayr el tercer puesto, mientras Chloe Westcott se sumaba a la pelea por el podio.

Con el grupo todavía muy compacto, Larsen comenzó a imponer su ritmo y pronto la de Ferrari abrió una ventaja considerable sobre ella, que se mantenía firme en segunda posición y con la mirada puesta en sumar su segundo podio del fin de semana con Audi.

La gran decepción llegó para la debutante Natalia Granada, que había sorprendido a todos con un podio en la carrera del sábado. En la primera vuelta, la española se tocó involuntariamente con Rafaela Ferreira, apoyada Racing Bulls, dañando su alerón delantero y obligándola a pasar por boxes. El incidente la relegó al fondo de la clasificación y truncó sus opciones de repetir un buen resultado.

En cabeza, Larsen parecía tener la situación bajo control con una ventaja de casi dos segundos, pero justo detrás la tensión aumentaba por momentos. Palmowski buscaba recuperar terreno y presionaba sin descanso a Felbermayr, que se defendía con maestría en las frenadas. Westcott, por su parte, permanecía al acecho, decidida a no perder la oportunidad de pelear por su primer podio.

La carrera cambió por completo en la vuelta 6 con la aparición del coche de seguridad tras un incidente entre Esmee Kosterman y Jade Jacquet. La piloto de Williams bloqueó sus neumáticos al entrar en la curva y terminó impactando contra la parte trasera del coche de Kosterman, lo que dejó a ambas fuera de la carrera.

Con el pelotón reagrupado, la presión recaía sobre Larsen en el momento de relanzar la carrera. Sin embargo, la líder de Ferrari cometió un error devastador en la última curva: un repentino sobreviraje la envió a la grava y la hizo caer hasta el final del top 10. El fallo abrió la puerta a Felbermayr, que heredó el liderato mientras Palmowski se pegaba a su estela.

La acción no terminó ahí. En la vuelta 10, la piloto invitada Shi Wei y Rachel Robertson, respaldada por PUMA, protagonizaron un nuevo incidente. Robertson bloqueó al intentar la trazada interior y terminó golpeando el coche de su compañera en Hitech, añadiendo aún más drama a una carrera que no dejó respiro desde la salida hasta las últimas vueltas.

Al cruzar la línea de meta, Emma Felbermayr (Audi) derrotó a Alisha Palmowski Red Bull) por solo dos 0.252s, tras haber perdido la británica el liderato pese a salir desde la pole position. Completando el podio estuvo Payton Westcott, protegida de Mercedes, que se mantuvo al margen de los incidentes en una carrera que terminó siendo bastante caótica.

Nina Gademan, de Alpine, acabó cuarta, por delante de Lloyd y Ferreira, mientras que la piloto novata Billard se hizo con la séptima posición. Larsen remontó para sumar unos buenos puntos en la octava posición, mientras que Megan Bruce y Ava Dobson completaron el top 10.

¿Cómo fue la carrera del sábado?:

Resultados de la Carrera 2 de la F1 Academy en China 2026

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Abandono
1
E. Felbermayr Rodin Motorsport
 5 13

 

        
2 United Kingdom A. Palmowski Campos Racing 21 13

0.2

        
3
P. Westcott Prema Racing
 9 13

0.8

        
4
N. Gademan MP Motorsport
 3 13

2.9

        
5
E. Lloyd Rodin Motorsport
 20 13

3.8

        
6
R. Ferreira Campos Racing
 18 13

4.8

        
7
L. Billard ART Grand Prix
 14 13

5.3

        
8
A. Hurup Larsen MP Motorsport
 12 13

5.8

        
9
M. Bruce Campos Racing
 4 13

6.5

        
10
A. Dobson Hitech TGR
 55 13

7.3

        
11
M. Paatz Prema Racing
 8 13

8.2

        
12
E. Stevens Rodin Motorsport
 28 13

9.9

        
13
K. Countryman ART Grand Prix
 91 13

11.0

        
14
N. Granada Prema Racing
 19 13

12.8

        
15
R. Robertson Hitech TGR
 56 11

2 laps

        
16
S. Wei Hitech TGR
 24 9

4 laps

        
17
E. Kosterman MP Motorsport
 32 4

9 laps

        
18
J. Jacquet ART Grand Prix
 95 4

9 laps

        
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