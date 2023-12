Una piloto de F1 Academy pide perdón a Stroll por 'likes' a tweets con insultos

Una piloto de la F1 Academy, el campeonato de automovilismo femenino asociado a la Fórmula 1, está en el ojo del huracán en un nuevo caso de abuso en redes sociales. Se trata de Bianca Bustamante, que en 2024 será una de las mujeres que lucirá los colores de McLaren en un coche de ART, dentro de la iniciativa de que los 10 equipos de la F1 estén presentes en esta competición apoyando a una piloto para lucir su decoración.

Y es varios usuarios de la red social 'X' descubrieron que la piloto filipina, de 18 años, había dado 'me gusta' a algunos tweets contra Lance Stroll. Aunque destacó especialmente uno en el que se decía que el piloto de Aston Martin es "autista", lo que desató la furia y la indignación durante la tarde de este miércoles.

Con el revuelo ya formado, la propia Bustamante actuó y quitó su 'like' de estos tweets abusivos. Posteriormente, publicó un comunicado en el que pedía disculpas al propio Stroll, achacando que lo hizo "por error", al desplazar verticalmente la pantalla del móvil, y alegando que no tiene nada contra las personas autistas, puesto que ella misma tiene a un hermano con esa condición.

"Pido disculpas profundamente", dijo. "Reconozco mis errores por haber dado 'me gusta' a un tweet inapropiado, no puedo creer a toda la gente a la que he hecho daño. Estaba haciendo scroll [desplazándose la pantalla del móvil verticalmente] y accidentalmente di 'me gusta' el tweet. Una vez que lo descubrí más tarde, inmediatamente le quité el 'like'".

Bianca Bustamante

"Como alguien que creció con un único hermano autista, entiendo completamente los retos a los que se enfrentan los autistas. Jamás, ni en un millón de años, apoyaría el capacitismo [la discriminación contra las personas discapacitadas] a ningún nivel, y mucho menos apoyaría un tuit capacitista contra un compañero piloto. Me tomo el tema del autismo muy en serio y muy personalmente", explicó.

Unos minutos después, y para ejemplificar que lo que decía de su hermano era verdad, Bustamante publicó un vídeo con él, para que los usuarios pudieran comprobar que no mentía al respecto y hacer ver así lo arrepentida que estaba.

"A Lance Stroll y a cualquiera a quien esto haya ofendido, les pido sinceras disculpas porque este tipo de comentarios es algo que no apoyo. Espero que la comunidad de pilotos entienda que esto es 100% un accidente, mis más sinceras disculpas por este gran error", finalizó.