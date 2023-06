Loeb vuelve a la Extreme E con ABT CUPRA

Sebastien Loeb fue, junto a Cristina Gutiérrez, el gran protagonista de la temporada 2022 de la Extreme E. El nueve veces campeón del mundo de rallyes y la piloto española conquistaron el título compitiendo juntos en el equipo X44, la escuadra creada por Lewis Hamilton, el multicampeón de la Fórmula 1.

Sin embargo, a principios de año se informó de que el francés no defendería el título, al no continuar en el equipo y ser sustituido por Fraser McConell, piloto de rallycross. Sin embargo, su ausencia en el campeonato no será muy larga.

Y es que este jueves se anunció que Loeb vuelve a la Extreme E, en este caso con el equipo ABT CUPRA XE. Lo hará para pilotar junto a Klara Andersson en el Island X-Prix que se disputará en la región italiana de Cerdeña del fin de semana del 8 al 9 de julio, que incluirá las rondas 5 y 6 de la temporada 2023.

Así, Loeb sustituirá a Nasser Al-Attiyah, que en ese mismo fin de semana también estará en el país transalpino pero para disputar la Copa del Mundo de Bajas de la FIA.

El piloto alsaciano, que el año que viene alcanzará ya los 50 años, se mostró muy contento por su regreso al campeonato eléctrico: "Estoy deseando volver a la Extreme E después de [disputar] dos temporadas en el pasado. Es una competición parecida al Rallycross, así que creo que estaré a la altura y listo para luchar. También será genial descubrir un nuevo equipo y reencontrarme con Klara".

Además, Thomas Biermaier, director de ABT, también celebró la figura de la estrella del automovilismo: "Nasser Al-Attiyah lidera la Copa del Mundo de Bajas con dos victorias y ha pedido que se le permita disputar la tercera prueba el mismo fin de semana; queremos hacerlo posible para él. Estamos contentos de que junto con CUPRA hayamos conseguido fichar a Sébastien Loeb como gran suplente. Tener en nuestro equipo al vigente campeón de la Extreme E es un honor".

"Todos estamos deseando que llegue el fin de semana en Cerdeña. Queremos divertirnos mucho juntos, pero también tener éxito desde el punto de vista deportivo: el objetivo es claramente una victoria", dijo para finalizar.