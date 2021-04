Cristina Gutiérrez: "De Loeb aprendo solo con los gestos que hace"

Cristina Gutiérrez (Burgos, 1991) afronta estos días el primer capítulo de su segundo gran reto profesional, después de estrenarse como piloto Red Bull el pasado Dakar en la categoría T3. Este fin de semana, la piloto española, cuatro veces en la meta del rally más duro del mundo, se estrena con el equipo X44 de Lewis Hamilton y con Sébastien Loeb de compañero en la novedosa Extreme E.

La piloto analiza con pausa con Motorsport.com los últimos meses, desde que su sensacional actuación en el Rally de Andalucía 2020 con el 4x4 de MINI X-Raid acaparase la atención del mundo de los raids.

Pregunta. Después de estos meses habrá podido analizar con más calma ese Dakar 2021, ¿satisfecha?

Respuesta. Cuando volví del Dakar, tuve tiempo para parar y descansar, porque todo fue súper rápido. La verdad es que muy contenta, creo que fue la decisión más acertada que he tomado nunca, la oportunidad era irrechazable y ha supuesto un salto muy grande en mi carrera deportiva al entrar dentro de un equipo. He aprendido muchísimas cosas, ya no solo a nivel deportivo, sino también del trabajo que hay detrás de una estructura así, de cómo funciona y ojalá me sirva para el futuro… y ojalá que pueda seguir corriendo con Red Bull.

P. Y ahora se estrena en la Extreme E con un compañero como Sébastien Loeb, nueve veces campeón del mundo del WRC, y Lewis Hamilton de responsable del proyecto.

R. La Extreme E es algo que llevaba persiguiendo mucho tiempo porque era una iniciativa que me motivaba muchísimo, no solo por la competición, sino también por la visibilización que quieren dar al cambio climático y me parecía un campeonato que me podía encajar mucho viniendo de donde vengo y por las ideas y valores que tengo como persona. El problema era que no sabía con quién contactar y al final ha venido un poco todo rodado. Yo no tenía patrocinador a finales de 2020 y después de la apuesta personal que hicimos en la Baja Andalucía y el resultado que obtuvimos, coincidió con que muchos equipos estaban ojeando a chicas para la Extreme E. Gracias a que estuve ahí, que estaba activa en mi deporte, me vieron. Me escribió el manager de Lewis Hamilton a través de Facebook. Fue un poco surrealista porque no me lo terminaba de creer... y ese mismo lunes tuve una reunión y directamente querían contar conmigo porque les había gustado mucho la carrera de Andalucía. Para mí, la verdad que vivir todo aquello fue como un sueño. Era justamente lo que necesitaba, lo que quería correr en ese momento y lo que más me motivaba.

P. ¿Cómo ha sido la preparación estos meses?

R. No hemos tenido prácticamente nada de tiempo para entrenar, pero forma parte de la filosofía del campeonato. Tuvimos un test cada equipo en su sede para probar el coche al 50% de su potencia y luego el test oficial de Alcañiz. Todos igual. Luego tendremos un shakedown aquí, pero también al 50%. Así que realmente al 100% solo lo probaremos en la primera clasificatoria y la adaptación al coche será clave.

P. ¿Cómo es trabajar con Loeb?

R. Loeb la verdad es que es una persona muy sencilla. Me sorprendió muchísimo porque es muy calmado, el trato con él te da muchísima seguridad. Desde el primer momento me lo ha puesto muy, muy fácil y hemos tenido una conexión que no se tiene todos los días y eso en un compañero de equipo es algo que valoro un montón. Siempre me anima y si tiene algo que decirme, me lo dice con muchísima sutileza. A nivel de conducción me ha impresionado lo fino que es, no es nada agresivo, cuida muchísimo el coche. Voy aprendiendo solo con los gestos que hace y me sirve mucho subirme al lado suyo y es un honor. A la hora de comparar las telemetrías es clave, porque vas viendo dónde frena él, por qué frena en un sitio y yo no... Es un libro abierto y lo voy a aprovechar al máximo. Además, comparte todo, no se guarda ningún secretillo ni consejo (risas).

P. Parece que en esta primera edición de la Extreme E las mujeres pueden ser clave y marcar la diferencia, ¿no?

R. El campeonato es muy bonito en ese sentido, porque ellos no están acostumbrados a tener compañeras de equipo, nosotras queremos aprender y estamos súper motivadas. Creo que al final la diferencia estará en muchas otras cosas, no solo en nosotras, porque es un campeonato nuevo, hay que trabajar juntos y creo que la comunicación en este aspecto será muy importante a la hora de que el primer piloto transmita lo que hay en la pista al segundo. El cambio de piloto también será interesante. Esta primera carrera nos dará muchas conclusiones para las siguientes. Es algo tan nuevo que nadie sabe cómo se va a desarrollar. Yo estoy muy motivada y ojalá podamos hacer un gran papel desde la primera carrera

P. Laia Sanz siempre ha sido un referente para usted, ¿cómo va a ser competir contra ella por primera vez de tú a tú y en la misma categoría?

R. Desde que sé de este mundo siempre ha sido y sigue siendo un gran referente para mí por cómo encara las competiciones, cómo se prepara, cómo entrena y su personalidad. Tengo la suerte de hablar con ella todos los días y está muy bien que tengamos esta relación tan directa aún siendo rivales ahora en la pista. Pero fuera de ella somos amigas y toda la experiencia que pueda absorber de ella, lo haré. Ella también me pregunta cosas y después de todo nos admiramos mutuamente. Para mí siempre será un referente, es una bestia.

P. La Extreme E también tiene un toque científico y de concienciación social, imagino que esto también es un plus para alguien como usted.

R. Este campeonato cuando surgió siempre me motivó especialmente, porque encaja mucho con mis valores y con lo que pienso desde hace mucho tiempo, con lo que llevo informándome desde hace años. Para que la gente empiece a entender lo que está pasando con el cambio climático necesita de esa visibilización y el deporte es un medio perfecto para ello. Este campeonato se involucra especialmente en ello al ir a esos sitios donde están sufriendo más y dejando huella climática cero. Pero además lleva sus propios investigadores en el St. Helena y qué mejor manera de promocionarlo que con pilotos de gran nombre como Jenson Button, Nico Rosberg, Carlos Sainz o Sébastien Loeb. En las charlas con Lewis Hamilton y Loeb que hemos tenido han remarcado especialmente la importancia que tenemos de transmitir e involucrar más a la sociedad. Hamilton está muy involucrado con el medioambiente y las causas bonitas y me encanta formar parte de X44 por este motivo.