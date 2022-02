Un inicio complicado de la Extreme E 2022 para Al-Attiyah y Kleinschmidt

Cargar el reproductor de audio

La Extreme E llegó a Arabia Saudí a finales de la semana pasada, con Neom acogiendo el primer fin de semana de competición de la temporada los días 19 y 20 de febrero. El año 2022 debería ser el punto de inflexión para CUPRA, ya que su alineación de pilotos y su coche forman una pareja ganadora.

El nuevo Tavascan Extreme E será el elemento que convertirá el talento de Nasser Al-Attiyah y Jutta Kleinschmidt en velocidad y competitividad. Sin embargo, las cosas no siempre son sencillas y la primera carrera del año ha sido prueba de ello.

Ambos pilotos estaban decididos, motivados y convencidos al comienzo del fin de semana. Todo parecía estar en su sitio hasta que llegó un pequeño error de Al-Attiyah. No pudo realizar una salida perfecta, lo que le llevó a necesitar algo de tiempo para reducir el hueco y, cuando estaba adelantando a sus rivales, un error le impidió terminar. Su compañera de equipo, Jutta Kleinschmidt, ofreció un resumen perfecto de los acontecimientos.

"¡Qué fin de semana hemos vivido! Hemos tenido muchos altibajos. Hicimos una buena salida, estábamos contentos con nuestro ritmo y después Nasser se saltó la línea de meta, lo que nos relegó al último puesto. Nuestras esperanzas se centraban en la segunda clasificación y conseguimos remontar hasta la sexta posición, lo que nos colocaría en la semifinal. Pero entonces recibimos la penalización por el incidente entre Carlos Sainz y Nasser, lo que nos devolvió al final de la parrilla. Llegamos a la 'carrera loca', estábamos muy motivados para ganarla, teníamos una buena estrategia y, a pesar de que estuve muy cerca, la suspensión estaba demasiado dañada: el coche rebotaba mucho porque tuvimos que cambiar el amortiguador, estuvimos muy cerca de ganar, pero no fue suficiente".

No obstante, siempre es importante mirar al lado positivo, y el fin de semana fue crucial en términos de rendimiento: Nasser nunca había conducido un coche de este tipo y mostró sus habilidades inmediatamente, el formato era nuevo para él y, teniendo una visión global, está claro que se adaptará rápidamente a la competición. Al-Attiyah se mostró muy optimista cuando concluyó el fin de semana: "Ha sido una buena semana porque he aprendido muchísimo, a pesar de los problemas que hemos tenido. He cometido algunos errores pero, en general, estoy contento después de esta primera experiencia. Me gustaría dar las gracias al equipo CUPRA por esta oportunidad, hemos demostrado nuestra velocidad y creo que podemos ser fuertes y hacerlo mucho mejor en las próximas rondas".

Además de las habilidades y la velocidad de Nasser, el CUPRA ABT cuenta con un piloto que es capaz de mover a las masas. Las redes de la Extreme E muestran cómo el público votó por el equipo para que ganaran la Ceremonia GridPlay, consiguiendo un 39% de los votos, gracias a Al-Attiyah y los aficionados que le apoyan. El impacto que tiene el piloto catarí podría ser muy importante para dar a conocer la competición de la Extreme E y conseguir que más gente empiece a seguir este nuevo concepto de carreras.

Por último, hubo un momento durante el sábado que representó el lado humano de la competición y merece ser reconocido. Fue algo cálido y sincero, a la altura del espíritu y los valores que tienen los grandes atletas. Después de que la piloto Christine GZ sufriera un aparatoso accidente, Jutta Kleinschmidt acudió inmediatamente al centro médico para ver cómo se encontraba su compañera. Fue la única que se acercó, muestra de su juego limpio. Jutta representa la fuerza, la motivación, la pasión y la compasión con las que todo piloto o amante del automovilismo debería contar.

Habrá que esperar para ver cómo transcurre la temporada, lo positivo para CUPRA ABT es que, tras una primera ronda complicada, las cosas deberían ir a mejor. La próxima carrera tendrá lugar en Cerdeña dentro de tres meses. ¡No es cómo empieza, sino cómo acaba!