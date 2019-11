Verstappen elogia al campeón de FIA Gran Turismo

El holandés, que como Hizal pilota para Team Redline en simracing, estuvo presente en el evento mundial de Mónaco para mostrar su apoyo. Y después de ver cómo Hizal dominó la final de la Nations Cup, ganando las cuatro carreras desde la pole, Verstappen elogia el rendimiento del alemán.

En declaraciones a Motorsport.com comentó: "Es muy bueno, si ves cómo dominó toda la tarde. Además, sabes que hay mucha gente viéndolo en todo momento, así que no es solo pilotar, hay mucha presión. Estás siendo observado".

"Es muy rápido. Estos tíos están al máximo nivel, así que ganar cuatro carreras así creo que demuestra que es muy, muy bueno".

Hizal añadió que la presencia de Verstappen en el evento para echar un ojo a su progreso le dio un extra de motivación.

"Sabía que Max vendría a ver las finales mundiales, por lo que hubo un extra de motivación para demostrarles 'Ey, puedo hacer todo esto", aseguró.

"Si dijo cosas positivas sobre mí, me siento realmente alagado, porque es probablemente la nueva superestrella de la F1 y será campeón del mundo si tiene un buen coche.

"Me gusta pensar en todo piloto que dice 'OK, solo son pilotos virtuales'. Pero Max está metido en esto y me gusta. Es también guay ver que le gusta disfrutar de ello como espectador".

Hizal posiblemente no pueda defender su título en 2020, ya que las finales le coincidirán con un intercambio de estudios de 20 semanas. Verstappen dijo, sin embargo, que podría haber maneras de asegurarse que pueda competir.

"Sí, veremos qué podemos hacer. Quizás pueda combinar las cosas. Pero creo, de todos modos, que si has ganado algo así, eleva tu caché, así que no necesitas hacerlo de nuevo".

