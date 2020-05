Verstappen se estrena en el podio entre los mejores 'simracers'

El piloto holandés de Red Bull Racing F1 sigue codeándose con los mejores del panorama internacional del simracing. El pasado fin de semana, Verstappen disputó la segunda cita de la Porsche TAG Esports Supercup, que se celebró en el Circuit de Barcelona-Catalunya con iRacing.

Allí, sorprendió a propios y extraños, después de un arranque de temporada gris hace una semana, mostrando que se ha adaptado con creces al Porsche 911 GT3 Cup y que su talento en pista también se traslada al simulador.

Entre los 40 participantes del evento, a dos mangas (una primera de 15 minutos y la principal, de 30), fue Maximilian Benecke (Team Redline), subcampeón en 2019, quien dominó de principio a fin la tarde del sábado. El alemán salió tercero en parrilla, pero en los primeros compases superó por fuera a Sindre Setsaas (CoRe Simracing) y Jarrad Filsell (Apex Racing Team) para empezar a abrir hueco y llevarse la victoria con 1,2 segundos sobre Setsaas y Filsell.

Saliendo desde la pole para la carrera principal de 30 minutos, el de Redline defendió su liderato en los primeros compases y comenzó a escaparse. Por detrás, las cosas no fueron tan sencillas.

Ostgaard y el Alejandro Sánchez (MSi eSports) –que salía sexto tras una gran primera manga– se tocaron en la salida y el español del equipo de Teo Martin Motorsport perdió muchísimas posiciones. Verstappen fue el más beneficiado. Después de arrancar 7º, gracias a su resultado en la primera manga, se vio tercero tras la primera vuelta.

El holandés empezó a gustarse y puso presión sobre Setsaas en los siguientes giros. Ya en la cuarta vuelta, el de Red Bull se tiró con todo al final de la recta de meta para colocarse segundo, posición que aguantó hasta meta.

"Trabajamos muchísimos en los últimos días y el resultado demuestra que el esfuerzo ha merecido la pena. Este doblete en la carrera principal es simplemente genial para el equipo. La parrilla es extremadamente competitiva. Es impresionante y creo que es súper guay poder ser parte de esto", comentó Verstappen tras la carrera.

Max Verstappen, Maximilian Benecke, Team Redline

Setsaas aguantó el último puesto del podio, tras una férrea defensa sobre Dayne Warren en las últimas vueltas. Filsell cerró el top 5. Marc Pérez (MSi eSport) fue el mejor español, acabando 8º, tras el incidente de su compañero de equipo. No obstante, Sánchez es 10º en la general, a 45 puntos del líder, tras acabar 22º este sábado.

"Estoy muy contento con el resultado pese a no hacer una gran clasificación. Nunca pensé que podría conseguir tan pronto un top 10 en el campeonato, dos carreras un poco locas en las salidas, pero con bastante calma y muy buen ritmo sin desgastar en exceso", comentó Pérez al final de la carrera principal.

"Estoy contento con la carrera, hemos dado un paso adelante con el setup y eso se ha visto, sobretodo en la clasificación, donde he conseguido hacer el tercer mejor tiempo. Luego en la primera manga he conseguido mantener el sexto puesto después de un incidente con Joshua, que le ha hecho trompear, mayoritariamente por mi culpa. Después, en la carrera larga, me he visto involucrado en un incidente en la primera curva que me ha hecho perder posiciones hasta ponerme último, pero pude salvar buenos puntos para el campeonato", añadió Sánchez.

La siguiente cita será el 23 de mayo en Donington Park.

Top 5 de la ronda 2 de la Porsche Esports Supercup 2020 - Barcelona

Carrera al sprint

1. Maximilian Benecke (D/Team Redline)

2. Sindre Setsaas (N/CoRe SimRacing)

3. Jarrad Filsell (AUS/Apex Racing Team)

4. Tommy Østgaard (N/VRS Coanda Simsport)

5. Dayne Warren (AUS/Logitech G Altus Esports)



Carrera principal

1. Maximilian Benecke (D/Team Redline)

2. Max Verstappen (NL/Team Redline)

3. Sindre Setsaas (N/CoRe SimRacing)

4. Dayne Warren (AUS/Logitech G Altus Esports)

5. Jarrad Filsell (AUS/Apex Racing Team)



General de la Porsche Esports Supercup 2020

1. Dayne Warren (AUS/Logitech G Altus Esports), 103 puntos

2. Brian Lockwood (USA/RaceKraft Esports), 99

3. Joshua Rogers (AUS/VRS Coanda Simsport), 90

Podéis volver a ver el evento completo aquí