Sin competir hasta llegar a los 18 años, la historia de Pol Urra

El mundo de los eSports ha alcanzado unos niveles similares a los de la competición de la vida real, por lo que cada vez son más los eventos que se celebran a nivel internacional. Uno de ellos es la Gran Turismo World Series 2023, que da la bienvenida a un nuevo piloto después de superar todos los problemas relacionados con la edad mínima para competir, Pol Urra.

De la zona de Osona, comenzó a sentir interés en el automovilismo por toda la pasión que se respiraba en ese entorno y gracias a su padre, todo eso fue en aumento. El piloto catalán veía los rallies y la Fórmula 1 por la televisión, y ese entusiasmo por la velocidad y la gasolina era imparable, incluso con cuatro años empezó una carrera deportiva en el karting.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, uno de los representantes españoles que estará en la gran cita de agosto del famoso videojuego Gran Turismo, narró cómo fue su historia hasta llegar a la élite del simracing: "Tuve la suerte de poder competir en karting algunos años, aunque fuese a nivel amateur. Competí en la Sodi World Series, donde gané a nivel nacional durante tres años".

"El hecho de ganar en España te daba acceso a unas finales mundiales, y tuve la oportunidad de ir en la del año 2019, en Italia, donde viví una gran experiencia", indicó antes de explicar cómo fue ese paso de la realidad a lo virtual. "El sueño de poder correr en la vida real se fue esfumando con la edad, ya que con la madurez vas viendo lo caro que puede llegar a ser correr en cualquier competición de karting o turismos. Por ello, me fui interesando en el simracing y la disciplina de conducción virtual hasta llegar a competir y disfrutar de ello, aún así me lo tomo como un hobby".

Como una afición o no, Pol Urra demostrará sus dotes al volante en las Gran Turismo World Series 2023, un camino que se labró desde hace muchas temporadas: "Alrededor de 2018 me empecé a interesar bastante por el tema de los eSports, y en mi caso, en el simracing que es donde compito. A finales de 2019 empecé a correr en Gran Turismo Sport con un mando para divertirme, pero poco a poco fui mejorando y cogiendo velocidad".

"A inicios de 2020, algunos equipos se pusieron en contacto conmigo, ya que creían que mis tiempos eran lo bastante competitivos como para formar parte de su conjunto, y es por eso que en marzo de 2020 entré en el equipo R70", continuó el piloto de 18 años. "El hecho de que empezara el confinamiento también supuso mi integración total en el 'mundillo', y fue gracias a la COVID-19, aunque suene mal, que empecé a correr a nivel profesional en campeonatos nacionales. Fue ahí cuando me di a conocer, y en verano es cuando mas equipos se pusieron en contacto conmigo, incluso extranjeros, ya que también empecé a competir a nivel europeo".

"En octubre de 2020 decidí fichar por GG ViewSonic, el cual sigue siendo el equipo con el que compito", dijo Pol Urra. "Durante ese periodo, he participado en el Campeonato de España de 2021, he seguido corriendo en competiciones por equipos a nivel nacional y he conseguido clasificarme para los eventos mundiales en tres o cuatro ocasiones, pero no he podido ir por el hecho de ser menor de edad. A partir de éste año si que podré ir, y en agosto iré a mi primer competición a nivel mundial, que se hará en Ámsterdam".

Es por esa razón por la que el caso del español ha causado tanto interés en los eSports, y es él mismo quien explica lo que sucede con la edad en el simracing: "En otras disciplinas no suele haber límites de edad, pero en mi caso y en concreto en el simulador donde compito, sí que es necesario ser mayor de edad".

"Teniendo en cuenta que en todo momento sabes que, aunque te clasifiques para un evento mundial no vas a poder ir por edad, no duele tanto. Aun así uno siente un poco de rabia ya que obviamente le gustaría poder ir correr y competir contra los mejores sabiendo que tiene el nivel", reflexionó sobre lo complicado que puede ser a nivel personal manejar una situación así.

Pol Urra tiene total confianza en su equipo, puesto que se unió cuando "casi no había nacido", con lo que forma parte de él desde el principio, por eso cree que "hay una relación y un ambiente muy bueno y cercano". Fue en el primer campeonato a nivel profesional en el que GG ViewSonic se fijó en el español, y desde ahí se unieron para colaborar, aunque no fue todo tan sencillo para que un conjunto se pusiera en contacto con él.

La primera vez con un simulador del catalán no es algo que recuerde demasiado bien, pero fue a partir de la pandemia de la COVID-19 cuando sintió un mayor interés en los eSports, cuando tuvo su primer cockpit y volante, algo que ha ido mejorando, también gracias a su equipo. Y allí, con GG ViewSonic se emplea a fondo con sus compañeros en una relación que "es muy buena", incluso cuando compiten a nivel individual porque entrenan juntos.

"En los campeonatos por equipos nos hemos ayudado para intentar sacar el mejor resultado. En las competiciones individuales también nos acabamos ayudando porque muchas veces entrenamos juntos las carreras", dijo Pol Urra antes de que se le propusiera si se podría asemejar con la Fórmula 1. "Respecto a si es parecido o no, te diría que en ciertas competiciones como las individuales si que puede llegar a ser un poco como la Fórmula 1, ya que al final estás luchando por tus intereses y tu resultado, pero solemos ayudarnos".

Ahora bien, el simracing es un mundo que todavía necesita crecer mucho hasta alcanzar el nivel de repercusión que tienen los deportes de la vida real, pero el español es sincero y cree que se puede llegar hasta ahí: "La pandemia impulsó su crecimiento, ya que no se podían hacer eventos o competiciones físicas, y algunas disciplinas ya movían muchísimo dinero antes, pero en general diría que sí".

"En el caso del simracing, lo veo más difícil ya que ya existen las carreras de verdad y es lo que realmente atrae y genera mas audiencia. Es por eso que falta inversión económica, puesto que las marcas ven que hay opciones mucho más rentables que esta", indicó Pol Urra. "Aún así, hay simuladores que mueven bastante dinero y dónde grandes marcas están presentes y apuestan por ello".

