El paso del 'simracing' a la realidad: Coque López

El auge del simracing actualmente es una evidencia difícil de contrargumentar. Lo que algunos ponen en duda es la capacidad de estos ganadores de carreras virtuales de replicar sus resultados en el mundo real, donde los accidentes cuestan miles de euros y posibles lesiones físicas.

Cada año seguimos sumando ejemplos de que, con la debida preparación, los pilotos de Gran Turismo, iRacing, rFactor o Assetto Corsa son capaces de rendir también a bordo de monoplazas o coches reales. El penúltimo de estos ejemplos es Coque López.

El alicantino, miembro del equipo Williams Esports y referente español en los campeonatos internacionales FIA Gran Turismo, recibió la oportunidad de participar en las 24 horas del Circuito de Andalucía (Almería) tras proclamarse campeón del CES Academy, uno de los campeonatos referencia del simracing español.

Este campeonato se caracteriza cada temporada por tratar de dar oportunidades a sus competidores de dar el salto al mundo real y López pudo aprovechar la suya después de haber demostrado su habilidad en los simuladores RaceRoom y Assetto Corsa. El de 20 años logró ser el elegido final después de una jornada de selección.

De este modo, López se puso el pasado fin de semana a los mandos de un BMW 320i del equipo CES Motoresport homologado para competición junto a los también simracers R. Sánchez, R. Lacarra, M. O'Largo y J. Durdoudier.

El equipo estuvo en cabeza de la general gran parte de la carrera hasta que un problema a media noche con el vaho de la luna delantera y otro en el radiador les hicieron perder cerca de 20 minutos en total. Cayeron al cuarto lugar de la general y al segundo de su categoría.

López realizó el tercer relevo del sábado, de 18 a 20 de la tarde, y el último del domingo, de 12 a 14. En el primero fue el responsable de subirse al coche situado ya en primera posición general, pero en el segundo tomó el relevo con el coche en segunda posición, después de las reparaciones durante la noche y con escasas opciones de lograr la victoria salvo un error o parada extra del equipo rival.

La constancia del equipo hizo que recogieran frutos según fueron pasando las vueltas para acabar segundos en meta.

"Siempre me ha llamado la atención el formato del CES y tarde o temprano quería participar. El año pasado no pude, ya que no se usa GT Sport. Pero en esta edición, al recibir un PC por parte del patrocinador del equipo (Chillblast), pude participar en simuladores que no fuesen de PlayStation", desgrana López su experiencia.

Coque López, Williams Esports Photo by: Williams Esports Williams Esports

"Pese a no tener mucha experiencia fuera de Gran Turismo, me he sentido cómodo en RaceRoom y Assetto Corsa. Cuando me clasifiqué al bootcamp, daba por hecho que habría pilotos mejores preparados que yo, pero confiaba en mi capacidad por mi experiencia en motos años atrás y en poder aprovechar cualquier fallo de mis rivales en alguna de las pruebas, para así conseguir la victoria".

"En cuanto las 24h, es increíble cómo el factor virtual y real tienen un vínculo tan cercano; la forma de trabajar en equipo, los errores, las ganas de sentir el asfalto... Sin duda ha sido una experiencia que voy a agradecer de cara a futuras oportunidades de este estilo. Durante la carrera pude conducir el coche cuando estaba líder de la general, y además en el último relevo, algo de lo que me siento muy afortunado".

No es la primera vez que López compite en el mundo real, ya que de los 5 a los 13 años y de los 16 a los 18 compitió en moto, coincidiendo en pista con pilotos de la talla de Joan Mir (Suzuki) en la Cuna de Campeones, Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) en MiniGP 50 y 70 cc o Jorge Martin (Moto 2) en minimotos.

Así imaginan los fabricantes en Gran Turismo el futuro de sus coches