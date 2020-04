El 'simracing', "una lanzadera" con futuro

Lucas Ordoñez fue uno de los pioneros del simracing en España. El piloto madrileño fue el primer ejemplo de que se puede pasar de lo virtual a la realidad a base de entrenamiento y preparación. Hace 12 años, cuando todavía no existía nada parecido a las cientos de carreras virtuales que estamos viendo estos días ante la pandemia del coronavirus, Ordoñez ganó la primera edición del concurso GT Academy y logró un asiento como piloto oficial en Nissan Motorsport.

En las últimas semanas, la Fórmula 1, MotoGP y la IndyCar han creado diferentes tipos de eventos para tratar de suplir la falta de acción real, condicionada por el Covid-19, que ha obligado a cancelar o aplazar multitud de eventos del deporte motor. Motorsport Games, junto a Veloce Esports, también está organizando varios eventos llamados 'Not The GP'.

Ordoñez deja claro en conversación con Motorsport.com que el auge del simracing estos días no será algo fugaz y que está permitiendo a mucha gente conocer un mundo que entretiene y que puede servir de trampolín para las futuras promesas.

"El auge que está teniendo estas semanas el simracing da muchas opciones a que la gente conozca este mundo, muchos pilotos profesionales que no estaban metidos me han preguntado, me han pedido consejo para ver qué comprar, qué adquirir para seguir entrenando y divirtiéndose. Pienso que es una lanzadera, porque tanto profesionales como aficionados, pasando por padres de familia, se están interesando", cuenta.

"Creo que atrae, es entretenido, divertido y siempre ayuda que gente como Carlos Sainz estén participando en los eventos de estos días. Está creando afición, no solo para los habituales del motor, sino también para desconocidos y para las marcas, que cada vez están involucrándose más".

Ordoñez cree que una de las cosas más llamativas es poder ver a los pilotos reales sufriendo y compitiendo al límite contra los habituales de los videojuegos, y deja claro que el plus que tienen estos últimos es cuestión de horas de entrenamiento, pero destaca también la calidad que hay.

"Eso es lo bonito de esto, que cualquier piloto virtual que se lo toma en serio puede llegar lejos y evidentemente puede plantar cara y batir a los pilotos reales. Es gente preparada, que entrena muchísimo y eso es clave, porque el simulador es de echarle muchas horas y encontrarle el punto a los coches y a las pistas. Pero hay gente con mucho talento ahí. El problema es que depende mucho de qué simulador, el tema de setup sobre todo en las versiones de PC... En PlayStation, Gran Turismo da la oportunidad a millones de jugadores de medirse con los mejores. El esfuerzo y la dedicación es lo que marca la clave", insiste.

"Ahora mismo lo que pasa es que hay cientos de miles de participantes, de pilotos de simracing que estoy seguro que irían muy, muy bien en la realidad, pero que no han tenido esa oportunidad. A mí me pasó. En 2008 yo quería ser piloto de carreras real, y el presupuesto era altísimo para correr y no podia permitírmelo, y gracias a esto pude demostrar que podía ir rápido en el videojuego y en la realidad".

"El motorsport tiene muy pocas opciones y al final brillan solo unos pocos. Ya lo decía Alonso, sus mejores rivales se quedaron en el karting y no los volvió a ver, aquí pasa lo mismo".

La evolución de los Esports en los últimos 10 años

Ordoñez ha vivido de primera mano cómo han evolucionado en los últimos 10 años los videojuegos de conducción y cómo se ha ido apostando cada vez más por sus funcionalidades online y por la creación de campeonatos.

"La evolución del sirmacing desde que gané GT Academy en 2008 es bestial. Entonces la competición era con un simulador que no te podías conectar online con otros jugadores. Era contra el reloj, marcabas un tiempo que se registraba virtualmente, lo cual ya era un paso enorme para lo que había en aquel momento. Ahora hay una competitividad enorme, con un nivel de conexión muy preciso, sin casi lag [problemas de señal] si las conexiones son decentes, puedes competir contra gente de todo el mundo, comunicarte con ellos en tiempo real...", asegura Ordoñez.

"Además, el modo Espectador de Gran Turismo Sport que estamos viendo en los World Tour [eventos en directo] es tan espectacular que a veces confunde con la realidad".

Cuando se le pregunta por cómo ve el futuro de los Esports aplicados al mundo de las carreras, Ordoñez se muestra optimista y comparte el mensaje de Kazunori Yamauchi, creador de Gran Turismo, de que pueden ser una disciplina más del motorsport.

"La progresión está siendo muy rápida. Hace 10 años esto prácticamente no existía. Pero falta mucho trabajo por hacer, porque son software muy complejos, que requieren muchísimo tiempo y personas trabajando en ellos. Siempre se les exige mucho en cuanto a más coches, circuitos y modalidades de competición, pero lo que hay detrás de esta industria es realmente brutal", añade.

"El hecho de que la FIA haya homologado un campeonato internacional de simracing ya habla por sí solo. Aspiramos a que esto sea el futuro del motorsport, no un sustituto de la realidad, sino que sea una categoría más para formar pilotos y dé oportunidades a todo el mundo en la competición real como queríamos todos. Aquí todo el mundo puede competir y demostrar su talento y estamos trabajando en esto", concluye Ordoñez.

