'Monster Energy Supercross 3', adrenalina y nuevas experiencias

A diferencia de en el cine, donde se dice aquello de "segundas partes nunca fueron buenas", en el mundo de los videojuegos de carreras, los desarrolladores generalmente encuentran nuevas y mejores teclas con el paso del tiempo. Es el caso de Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3, la tercera entrega de una saga que renació el 13 de febrero de 2018, después de haber tenido su esplendor en los años 90.

El videojuego oficial del campeonato mundial AMA Supercross (el equivalente estadounidense al Mundial de Motocross) inicia su tercera aventura en todas y cada una de las plataformas disponibles en estos momentos, debutando en Google Stadia, incluso. La oferta del estudio italiano Milestone, que estrena casillero este año, no tiene novedades radicales, pero supone una evolución hacia delante del título de hace 12 meses.

Destaca sin lugar a dudas la experiencia Multjugador, gracias sobre todo a los nuevos servidores dedicados, que agilizan esta modalidad de juego y que ofrecen una fluidez más que bienvenida. Además, se introducen tres mini juegos online (eliminación, punto de control y búsqueda del tesoro) que aportan la variedad necesaria para que las carreras tradicionales no hagan que dejemos el mando después de unas cuantas horas.

La extensión del llamado Complejo también es otro punto fuerte del nuevo Supercross. En este campo de pruebas, que recrea los legendarios Factory Supercross Practice Tracks de California podremos entrenar en solitario, o en modo cooperativo con otros tres amigos. Para ello contaremos con un escenario de varios kilómetros a nuestra entera disposición y, además, con 9 pistas increíbles (la más larga de más de tres kilómetros). Es aquí donde más sorpresas nos hemos llevado con las renovadas físicas, ya que el cambio de superficies, del terreno y de sus elevaciones permiten saborear el trabajo en las suspensiones del equipo de Milestone.

El modo Carrera no presenta novedades, salvo que los 100 pilotos disponibles son los de la temporada 2019 del Monster Energy Supercross, tanto de la categoría 450SX, como de la 250SX. Tendremos que lograr avanzar con nuestro personaje (creado nada más arrancar el juego por primera vez) para tratar de escalar en el campeonato desde las dos divisiones inferiores hacia lo más alto. Para ello, nos tendremos que batir hombro con hombro contra decenas de rivales en los 15 circuitos/estadios disponibles.

Los tutoriales incluidos en esta entrega nos adentran un poco más en el funcionamiento de un fin de semana del campeonato, entendiendo cómo se organizan las sesiones y qué tendremos que hacer para ser los mejores en cada temporada. No obstante, aconsejamos una buena dosis de paciencia para haceros con el control de las motos si no sois habituales en este tipo de títulos, ya que no es cuestión de dos carreras. Además, hemos comprobado que los objetos/protecciones (de gomaespuma) que rodean la pista son una auténtica trampa, ya que prácticamente la totalidad de las veces que se tocan en marcha el piloto acaba aterrizando en el suelo.

Los gráficos también son otro de los puntos destacados de este nuevo videojuego, gracias a que pilotos y personajes secundarios cuentan con modelados rediseñados por completo con un escaneado fotográfico y un nuevo set de animaciones. Esto se hace especialmente notorio en otra de las novedades: la posibilidad de jugar con un piloto mujer por primera vez. Las pilotos cuentan con sus propios movimientos tanto encima como tras bajarse de la moto. Aun así, algún pixel perdido que otro se cuela de vez en cuando en nuestras partidas.

El modo Director de Carrera da una nueva vida al título, permitiendo a los jugadores crear sus propios torneos online, además de poder decidir la posición inicial de cada competidor, asignar sanciones o elegir qué cámaras usar. El editor de pistas vuelve a ser una pieza clave, con nuevos módulos y objetos para construir nuestras ideas más locas.

Conclusión, nota: 7,5

Sin ser ninguna revolución, el nuevo título del AMA Supercross hará las delicias de los fans del campeonato, pero ofrece también varios alicientes para los menos habituales, principalmente gracias a su renovado sistema Multijugador y al tanto tiempo esperado guiño para las jugadoras femeninas. De 2018 hasta ahora se ha notado con creces la evolución, pero quizás siga faltando esa chispa capaz de conquistar al público. No obstante, este es el camino a seguir.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 está disponible desde el 4 de febrero en PlayStation 4, Xbox One, PC/STEAM, Google Stadia y Nintendo Switch.

Más imágenes del Monster Energy Supercross 3

Galería Lista Imagen de Monster Energy Supercross 3 1 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 2 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 3 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 4 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 5 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 6 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 7 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 8 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 9 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 10 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 11 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 12 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 13 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 14 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 15 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 16 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 17 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 18 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 19 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 20 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 21 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 22 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 23 / 24 Foto de: Milestone UK Imagen de Monster Energy Supercross 3 24 / 24 Foto de: Milestone UK

Los videos de Monster Energy Supercross 3