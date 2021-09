El equipo de Kunos Simulazioni se ha asociado al desarrollador Digital Tales, creador durante varios años de los videojuegos oficiales para dispositivos móviles del WorldSBK y de MotoGP, para llevar a la pequeña pantalla una versión de su reputado Assetto Corsa.

El nuevo videojuego (que solo está disponible para iPhone y iPad por el momento) busca trasladar parte de la esencia del simulador de conducción italiano al día a día. Después de haberlo probado durante varias jornadas, Motorsport.com puede decir que algo del Assetto que nos enamoró a todos (y lo sigue haciendo con muchos jugadores) está ahí.

Pero, cuidado, no debemos de perder de vista de que se trata de un videojuego para dispositivos móviles y que la sensación de realismo nunca podrá compararse con la que un PC o incluso ciertas videoconsolas pueden llegan a ofrecernos.

Modos de juego y contenido en Assetto Corsa Mobile

Assetto Corsa Mobile nos ofrece 59 coches fielmente recreados y un total de nueve circuitos diferentes en su versión de estreno.

En cuanto a los modos de juego, este título está muy centrado en el modo Carrera, en el cual iremos desbloqueando nuevos grupos de eventos a medida que superemos los anteriores, al estilo Assetto Corsa original. Por supuesto, empezaremos con coches menos potentes (por ejemplo, el Alfa Romeo Mito QV o el Abarth 500 Esseesse), par ir desbloqueando, con el dinero virtual que vayamos ganando, otros más deportivos e incluso de competición.

Dentro de cada grupo de eventos tendremos seis modos diferentes: Práctica, Carrera Clásica, Time Attack, Resistencia, Adelantamiento y Velocidad Máxima.

Además, tendremos el llamado Entrenamiento Libre, donde podremos elegir cualquiera de los circuitos y coches del juego (siempre que los hayamos desbloqueado previamente en el modo carrera) para rodar y sumar experiencia durante tres vueltas rápidas (que podremos comparar con el resto de jugadores a nivel mundial).

La otra pestaña que nos encontramos en el Menú Principal es la de Escudería, que nos sirve para cambiarle las pinturas a nuestros coches y realizarles mejoras en su rendimiento (que también tendremos que pagar con el dinero del juego).

Gráficos y jugabilidad en Assetto Corsa Mobile

Teniendo en cuenta que estamos ante un videojuego para dispositivos móviles, los gráficos son bastante similares a los del Assetto Corsa original y cada circuito tiene varias horas del día y diferentes condiciones climáticas. Eso sí, todas ellas fijas, no son ajustables ni evolucionan a medida que competimos.

Las opciones de conducción son amplias, pudiendo seleccionar acelerar y frenar tocando la pantalla, girar con el giroscopio del dispositivo u optar por girar de manera táctil e incluso que el juego acelere por nosotros de manera automática. Además, podremos personalizar con qué tipo de cámara/vista queremos jugar, llegando a poder meternos dentro del propio cockpit.

Lo cierto es que cada coche muestra un comportamiento diferente, las vibraciones de los pianos se llegan a notar... pero las salidas de pista y choques no afectarán a la mecánica ni a la estética de los vehículos, y la lluvia, aunque algo complica la conducción, no parece llegar a notarse como debería. Además, gráficamente, nuestros coches no dejan una estela de agua sobre el circuito mojado ni se genera spray.

Conclusión, nota: 7

Assetto Corsa Mobile nos ha sorprendido de manera positiva, repetimos, siendo conscientes de lo que tenemos entre manos. Es un juego que para pasar algún rato libre y saborear el espíritu de los títulos de Kunos Simulazioni va a cumplir. Ahora, si esperas tener un simulador de conducción en tu teléfono móvil, aún estamos lejos de ver algo de ese calibre.

Lo único que hemos echado en falta es una mayor variedad de circuitos, mayor opción de personalización y algunos detalles gráficos que estamos seguros de que se pueden llegar a incluir (mejores condiciones de lluvia y daños visuales y mecánicos). Además, algún tipo de modo Multijugador también sería bienvenido.

Assetto Corsa Mobile, publicado por 505 Games, está disponible para dispositivos iPhone y iPad compatibles desde el 31 de agosto por 4,99€.

Trailer de Assetto Corsa Mobile

