Cuando el aclamado estudio italiano presentó el acceso anticipado de la nueva entrega de su Assetto Corsa allá por verano de 2018, quedó claro que se trataba de una apuesta completamente diferente a la primera, pero con un común denominador: la simulación.

Los chicos de Kunos Simulazioni llevan gestionando simuladores de conducción desde hace años, aunque no fue hasta 2013 que se aventuraron a crear un videojuego para PC (que posteriormente también llegaría a consolas, aunque con diferencias notables). Su gusto por el detalle, unido a la tecnología Laserscan para escanear al centímetro todos los circuitos que incluyen, hicieron del primer Assetto una obra casi maestra que aún hoy sigue contando con comunidades y mods para dar y regalar.

Assetto Corsa Competizione es el videojuego oficial del GT World Challenge (anteriormente conocido Blancpain GT Series) y, por tanto, solo cuenta con los coches (24, todos GT3) y equipos oficiales de las temporadas 2018 y 2019 del campeonato. Los 11 circuitos europeos disponibles están recreados con total fidelidad gracias al escaneado laser y, a diferencia de su predecesor, se incluyen los ciclos día-noche y diferentes condiciones climatológicas.

Modos de juego

Los modos de juego no presentan ninguna gran novedad, salvo que el modo Carrera intenta darle una vuelta a lo que vimos en el Assetto original, aunque sin excesivo éxito. En él empezaremos haciendo un prueba en Monza con un Lamborghini Huracán Super Trofeo que sirve para configurar ciertos parámetros de dificultad en función del rendimiento que demostremos (pero estos podrán ser modificados más adelante).

Después, elegiremos coche y el nombre de nuestro equipo y nuestro compañero, pero –y es una buena oportunidad perdida– no podremos editar la decoración. A partir de ahí, alternaremos diferentes fines de semana de carrera con algunos test entre semana (los cuales no aportan nada en absoluto, ya que no permiten mejoras técnicas ni nada por el estilo). Lo cierto es que estamos ante un modo Carrera flojo, pero que nos permite aventurarnos en lo que supone correr con GT3 en diferentes circuitos internacionales.

El modo Campeonato nos lleva a simular las temporadas 2018 o 2019 del GT World Challenge (tanto Endurance, con carreras de 3 horas en adelante, como Sprint, con carreras de 40 minutos), mientras que el modo Un Jugador nos permite configurar de arriba a abajo tanto un fin de semana de carreras, en las condiciones que queramos, con la evolución del tiempo que queramos... pero con solo 19 rivales. Este es uno de los sacrificios que Kunos Simulazioni reconoció –en un evento de prensa en el que estuvo Motorsport.com– que ha tenido que hacer para que el juego funcionase fluido con el hardware de la PlayStation 4 y la Xbox One.

"Teníamos que hacer un compromiso al pasar a un hardware menor y optamos por los gráficos (moldeado, menos polígonos en zonas ocultas de los circuitos), pero también algunos efectos (reflejos directos e indirectos de la luz en lluvia y fuera de ella), para no sacrificar las físicas", reconoció Davide Brivio, director de diseño del juego.

También contamos con un modo Eventos Especiales que se basará básicamente en lograr el mejor tiempo posible en una serie de circunstancias y con un coche determinado ante el resto de la comunidad.

Multijugador

El modo Multijugador de Assetto Corsa Competizione merece mención aparte. A diferencia de en PC, donde hemos visto las carreras del campeonato SRO Esports (promotores del GT World Challenge) con hasta 50 coches, en consolas solo tendremos en parrilla un máximo de 19 rivales más. Este es otro de los sacrificios obligatorios.

Dentro de las carreras virtuales con otros usuarios podremos optar por unirnos rápidamente a una partida, buscar en los servidores multijugador o entrar en un servidor de Competición, al que solo tendremos acceso una vez que hayamos sumado suficiente SA (Safety Rating, índice de seguridad), uno de los múltiples valores con los que nos evalúa el simulador y que merecen una lectura detallada en la pestaña "Jugador" para comprenderlos.

Se echa de menos las salas privadas, que sí existen en PC, pero desde Kunos han asegurado que están trabajado por incorporarlas en una futura actualización.

Calidad gráfica y físicas

Sin duda, se nota la diferencia entre esta versión y la de PC (que es excelsa en este apartado, si tienes un equipo que te lo permita). En PS4, el juego funciona a 1080p y 30fps (aunque visualmente luce bastante decente y no muestra excesivas distorsiones a pesar de no rodar en 60fps); en Xbox One, lo hace a 900p y 30fps.

En las versiones superiores de ambas consolas (PS4 Pro y Xbox One X), se mejoran los efectos de post procesado y de partículas, así como el anti-aliasing. De hecho, el juego funciona a 3.200x1.800 en la PS4 Pro y en 4K nativo en la Xbox One X.

Nuestra experiencia con el modelo normal de Sony es más que notable y la lluvia en la luna delantera se deja notar con un interesante efecto blur en las zonas en las que no pasa el limpiaparabrisas, lo que da un plus de inmersión.

En cuanto a las físicas, hay que decir que son de notable alto con volante y pedales, con los diferentes modelos de GT3 difiriendo con creces en su comportamiento y sonido. Sí es cierto que echamos algo de menos en condiciones de lluvia que el coche tenga reacciones más agresivas, pero lo cierto es que estamos ante el mejor comportamiento de este tipo de vehículos a nivel virtual. La jugabilidad con mando ha mejorado infinitamente en comparación con el Assetto original y alguno que otro se colará en las tablas de líderes con el joystick.

La evolución del día nos regala postales para enmarcar en muchas ocasiones y la caída de la noche supone un enorme reto –quizás excesivo–, ya que las condiciones de visibilidad disminuyen enormemente y el activar los faros no nos va a ayudar mucho más, ya que apenas iluminan más allá de dos metros (algo que quizás deberían solucionar en el futuro).

Contenido extra

Kunos sigue trabajando día tras día en el videojuego y ya introdujo el pasado febrero el paquete International GT (con 4 circuitos nuevos: Kyalami, Suzuka, Mount Panorama y Laguna Seca), este estará disponible gratuitamente para quienes se hagan con una copia de consola hasta el 7 de julio (luego, previo paso por caja).

En verano, llegará a PC el contenido de pago GT4 Pack, que añade 10 nuevos coches (de una categoría diferente), y en otoño hará lo propio en las consolas. En invierno, el contenido de pago British Pack ofrecerá tres nuevos circuitos icónicos para completar las siete citas del British GT.

Conclusión; nota: 8

Estamos posiblemente ante uno de los dos mejores videojuegos de simulación de conducción para consolas, aunque sí es cierto que con un contenido ciertamente reducido tanto en vehículos, como en circuitos. Las físicas cumplen con creces con el factor simulación y serán exigentes sin ayudas para cualquiera que se atreva a completar una carrera de resistencia al volante.

Se ha mejorado muchísimo la jugabilidad con mando, lo cual hace más accesible el título para los que no dispongan de volante y pedales. A falta de solucionar algunos detalles que perjudican la experiencia de juego (como el comportamiento de la IA en ocasiones), Kunos Simulazioni ha hecho una versión notable para consolas de su última apuesta. Promete horas de diversión exigente.

Assetto Corsa Competizione está disponible desde el 23 de junio para PlayStation 4 y Xbox One. Aquellos que lo compren antes del 7 de julio recibirán además el paquete Intercontinental GT, que añade cuatro circuitos, 30 nuevos equipos y 45 decoraciones.

Fotos de Assetto Corsa Competizione