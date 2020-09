'Project CARS 3': un cambio de filosofía que no desentona

Ya desde el vídeo de introducción todo cambia. Los derrapes son protagonistas, los escenarios lejos de los circuitos cobran más relevancia y las categorías se combinan entre sí sin seguir estrictamente las directrices de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo). Queda claro desde los primeros minutos que estamos ante otro concepto muy diferente a los dos primeros Project CARS.

Aunque el CEO y fundador de Slightly Mad Studios, Ian Bell, ya comentó en una entrevista en 2018 por dónde iban a ir los tiros con la tercera entrega de su buque insignia ("será más un sucesor espiritual de Need for Speed Shift"), no dejan de sorprender algunas decisiones.

El gran pero de Project CARS 3 –queremos comentarlo de inicio para no llevar a engaños– es que haya traicionado sus raíces eliminando un elemento clave de las carreras que tanto aseguran querer recrear: las paradas en boxes. Se podría haber llegado a entender que se simplificara el complejo comportamiento de los neumáticos y sus temperaturas –aunque esto sea la base de cualquier simulador–, pero eliminar las pardas en boxes supone una involución que no termina de encajar en el presente de los videojuegos de carreras. ¿No hubiese sido más acertado dejarlo como opcional y quien quisiera los usara y quien no, los desactivara?

Ahora, si hablamos de diversión, espectáculo gráfico y horas y horas de juego, sin duda Project CARS 3 mantiene el tipo y apuesta por una propuesta parecida a otros rivales como Gran Turismo Sport o Forza Motorsport, pero elevando el listón.

Contenido y personalización

En cuanto a contenido, la nueva entrega no defrauda, ya que ofrece un total de 211 vehículos, desde coches de calle, hasta prototipos de Le Mans o los monoplazas de la IndyCar y la Fórmula E. Sí es cierto, que han reducido ligeramente el número de circuitos disponibles, pasando de los 63 de Project CARS 2, a los 51 (con 121 configuraciones) que incluye este nuevo videojuego.

Las novedades (12) son bien recibidas, como el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, Mugello o Interlagos, así como trazados en las calles de La Habana, Shanghai o la Toscana. Pero las ausencias también son notorias: Spa-Francorchamps, Red Bull Ring o Le Mans.

Así era 'Project CARS 2': Project Cars 2, el juego para los amantes de la resistencia

Por primera vez en la historia de la franquicia, los vehículos son completamente personalizables, desde los colores, hasta las decoraciones, con multitud de patrones y pegatinas para hacer más nuestro el diseño. Además, podremos crear un estilo de diseño que se aplique a todo nuestro garaje. Precisamente el Garaje es otra de las novedades, ya que iremos comprando los vehículos (también se pueden vender, aunque perdiendo bastante valor) para poder competir con ellos en el modo Trayectoria.

Por primera vez, también podremos mejorar nuestros vehículos, llegando a poder plantar cara con un Honda Civic Type R a coches GT. Ojo, pasarán de categoría a medida que los evolucionemos, con lo cual ya no podrán competir en eventos de menor nivel.

Modos de juego

La espina dorsal de Project CARS 3 es el modo Trayectoria, que intenta recrear el camino que podría seguir un piloto, desde carreras con coches de calle estilo Club, hasta la cima de la competición. Este tiene poco o nada que ver con el de la anterior entrega, ya que ofrece una experiencia completamente nueva, más inmersiva y más elaborada.

Tendremos que ir cumpliendo una serie de tres objetivos por carrera para ir desbloqueando nuevos eventos y, por supuesto, categorías. Además, no solo serán carreras con salida desde parrilla a lo que tendremos que enfrentarnos, sino que también habrá otros retos como la Clasificación (lograr la vuelta más rápida posible en un solo intento), Fijar el ritmo (mantener los mejores tiempos posibles durante tres vueltas seguidas), Demolición (ir rompiendo carteles colocados en la trazada con diferentes puntuaciones) y Campeonato.

La clave será ir sumando experiencia para desbloquear contenido nuevo e ir ganando dinero para aumentar nuestra colección y optar a coches más potentes o mejorar los que ya tenemos.

Por supuesto, podremos crear Eventos personalizados, con un máximo de 99 vueltas, hasta 31 rivales en parrilla, seleccionando estación del año, hora del día (ocho momentos, no hora por hora como en PC2), progresó del tiempo (desde ninguno a x60) y el estado del circuito (siete diferentes) inicial y final.

Multijugador online

Este es uno de los puntos donde más novedades encontramos, aunque seguro que no al gusto de todos. Eso sí, el máximo de competidores será de 20 (en PlayStation 4). En primer lugar, contamos con un modo Partida rápida, donde entrar en una sala que ya esté creada y jugar rápidamente. El emparejamiento es realmente veloz y las carreras no defraudan, ya que utiliza la nueva Licencia para emparejarte con rivales de tu nivel a través de un renovado matchmaking.

La licencia se divide en seguridad (A, B, C, etc) –que mide lo limpio que corres– y habilidad (empiezas en 30) –que mide tus resultados y velocidad en el modo online.

Los Eventos programados es una de las novedades más acertadas y se aprovecha del nuevo sistema de matchmaking para emparejarte con otros usuarios en carreras más largas (con una clasificación previa). Estos van cambiando de manera regular y ofrecerán todo tipo de combinaciones de coches, circuitos y condiciones climatológicas. Se celebran a una hora concreta (como en Gran Turismo Sport) y hay que registrarse. Por supuesto, te permite ganar puntos de experiencia e ir mejorando tu Licencia.

El modo Rivales es otra cara nueva que ofrece un evento diario, otro semanal y otro mensual donde sumar puntos de experiencia (XP) en función de nuestro resultado en comparación con el resto de la comunidad.

Y, por último, también tenemos la opción de crear salas personalizadas, donde competir con nuestros amigos o elegir la combinación que prefiramos.

Calidad gráfica, físicas y jugabilidad

En cuanto a la calidad gráfica, el juego fluye notablemente en PlayStation 4, aunque algunas texturas traviesas hacen de las suyas de vez en cuando, sobre todo en cuanto a sombras o efecto de lluvia se refiere.

Los vehículos están recreados con todo detalle tanto por fuera, como por dentro y los circuitos, con la tecnología LiveTrack 3.0, son toda una delicia, incluso los menos convencionales. Los ciclos día-noche y las diferentes condiciones climatológicas mantienen la calidad ofrecida en la anterior entrega.

Las físicas son uno de los temas más controvertidos en todo juego de coches, pero en esta ocasión –repetimos, sin estar ante un simulador– no desentonan y en muchos casos se acercan a un comportamiento prácticamente real de los vehículos.

La jugabilidad con mando es sencillamente perfecta, nada que ver con la que ofrecía Project CARS 2. La vibración al pasar sobre pianos, irregularidades del asfalto o al tocarse con otros coches es una delicia y la reacción de los vehículos sin ayudas a la conducción es más que loable. En todo momento sientes el control del coche.

El amplio rango de ayudas a la conducción (que se pueden desactivar), así como la dificultad y la agresividad de los oponentes (cuanto más difícil, más recompensas obtendremos) facilitan completamente la experiencia a los jugadores menos duchos, pero, a la vez, dan la posibilidad de tener sensaciones cercanas a la realidad a quienes prefieren jugar con todo desactivado.

Por supuesto, con un volante y unos pedales, la experiencia eleva el listón y es que el Force Feedback de este nuevo videojuego pule las inconsistencias de su antecesor y transmite sensaciones mucho más creíbles, consistentes y precisas. En este aspecto, la mejora es notable y ayuda a disfrutar de la experiencia global del juego.

Conclusión, Nota: 8,5

Lo cierto que no es lo que esperábamos, pero Project CARS 3 cuenta con varios motivos para enganchar al público fuera de las comunidades de simracing y de ofrecer una buena dosis de diversión y adrenalina a los más adeptos a la simulación. No, no es un simulador, pero recrea con notable seriedad el comportamiento de los vehículos y ofrece una buena variedad de máquinas y circuitos.

Slightly Mad Studios ha perdido la oportunidad de refinar su anterior entrega y pelear en la reducida y selecta liga de los simuladores, pero ha preferido intentar competir contra los dos grandes títulos de conducción de Polyphony y Turn 10. La apuesta es arriesgada, pero su propuesta no desentona en absoluto. Es más, luce con brillo propio.

Project CARS 3 está disponible desde el 28 de agosto para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Más fotos de Project CARS 3