Las novedades del nuevo 'F1 2020'

Codemasters estrenará a principios de julio su 13º videojuego oficial de la Fórmula 1 (incluyendo aquel divertido F1 Race Stars). La compañía británica ha seguido puliendo detalles en un título que ha cosechado importantes éxitos en los dos últimos años, sobre todo después de su apuesta por los Esports y la creación del campeonato virtual oficial de la categoría.

En esta ocasión, después de haber podido acceder a la preview de F1 2020, podemos decir que no se trata de ninguna revolución, si no de una mejora continuada respecto a entregas anteriores. Es cierto que los desarrolladores han querido apostar por la accesibilidad en esta ocasión, ampliando las ayudas y las opciones configurables para tratar de llegar al público menos habituado a juegos de carreras (como el DRS automático). Pero también es verdad que han profundizado en las físicas un año más.

En este aspecto, Lee Mathers, director de F1 2020, reconoció a Motorsport.com que se han mejorado tanto el aspecto de la dinámica de movimiento de los neumáticos y ruedas, como el funcionamiento de la temperatura de las gomas Pirelli.

"Anteriormente añadimos la temperatura de la carcasa, para que no solo se basara en la de la superficie del neumático. Este año hemos querido introducir el concepto de cómo la presión del neumático afecta también en su temperatura. Así que ahora puedes hacer ajustes en las presiones para compensar sobrecalentamiento o falta de temperatura en tus ruedas. Seguimos trabajando con el comportamiento de los neumáticos, mejorando las físicas e introduciendo elementos de simulación en el juego, al mismo tiempo que facilitamos al jugador esporádico opciones para que también disfrute", comentó Mathers en entrevista con Motorsport.com.

No obstante, no estamos ante un título de simulación propiamente dicho, F1 2020 sigue siendo un paso intermedio entre simuladores como iRacing y arcades como DiRT 4 o Need for Speed.

Pero, sin duda alguna, esta nueva entrega ofrece novedades suficientes como para dedicarle unas cuantas horas en los próximos meses. Por primera vez, los jugadores podrán crear su propia escudería de F1, con su propio piloto, y teniendo que gestionar todos los aspectos de un equipo de carreras, incorporándose a la parrilla como el 11º participante y ampliando a 22 el número de monoplazas presentes.

Aquí, todos lo detalles de Mi Equipo: Así funcionará el nuevo modo Mi Equipo en 'F1 2020'

En esta ocasión, el modo Carrera cubrirá 10 temporadas, con la introducción de la Fórmula 2, a diferencia de en F1 2019, que esta categoría solo se podía jugar en el modo Campeonato o Contrarreloj. F1 2020 también permite configurar la duración de cada temporada –tanto en Mi Equipo como en Carrera–, pudiendo elegir entre 10, 16 o 22 carreras y seleccionando nuestras favoritas.

En cuanto a los modos multijugador, esta nueva entrega recupera –¡por fin!– el modo Pantalla Partida, para poder jugar con otro amigo de manera local. Este modo luce en horizontal, aprovechando al máximo el espacio de la pantalla y Mathers deja claro que no pensaron en ampliarlo a más de dos jugadores debido a que "no todo el mundo tiene grandísimos televisores donde encajarían bien cuatro ventanas".

El modo de competición online no ha sufrido modificaciones, tal y como confirma su director, que deja claro que han creado un equipo de postproducción que estará pendiente de analizar las opiniones de los jugadores y los posibles fallos que puedan surgir. Además, intentarán desarrollar e introducir algunas características nuevas de los modos offline en el online en los próximos meses.

Por supuesto, el videojuego cuenta con todos los equipos y pilotos oficiales de la F1 2020, así como los 22 circuitos que iban a protagonizar esta temporada (incluidos los nuevos de Hanoi y Zandvoort). Además, de inicio incluirá la parrilla completa de la F2 2019 y "a finales de año" introducirán la de 2020.

Date una vuelta a bordo en Montmeló: Así es una vuelta al Circuit de Barcelona-Catalunya en el 'F1 2020'

La edición especial Deluxe de este año, cuando se cumplen 70 del estreno de la Fórmula 1 en 1950, está protagonizada por el piloto más laureado de todos los tiempos: Michael Schumacher. Esta incluye cuatro monoplazas míticos del piloto alemán –Jordan 191, Benetton B194, Benetton B195 y Ferrari F1-2000– y permitirá tener acceso al juego unos días antes de su estreno normal.

F1 2020 estará disponible desde el 10 de julio para PlayStation 4, Xbox One, PC/Steam y Google Stadia, y desde el día 7 para los que compren la edición especial Michael Schumacher.

Primeras imágenes del F1 2020

Galería Lista Imagen del F1 2020 1 / 7 Foto de: Codemasters Imagen del F1 2020 2 / 7 Foto de: Codemasters Imagen del F1 2020 3 / 7 Foto de: Codemasters Imagen del F1 2020 4 / 7 Foto de: Codemasters Imagen del F1 2020 5 / 7 Foto de: Codemasters Imagen del F1 2020 6 / 7 Foto de: Codemasters Imagen del F1 2020 7 / 7 Foto de: Codemasters

Lista definitiva de F1 históricos que incluirá F1 2020 para todos los jugadores