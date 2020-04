Norris explica por qué sufre más nervios en los Esports que en F1

El piloto de McLaren se ha lucido en el mundo del simracing en los últimos años, y está muy involucrado en varios eventos de Esports mientras la temporada de F1 está en standby debido a la pandemia de coronavirus.

Norris logró la victoria en el primer evento de la Veloce Pro Series en unión con Motorsport Games el pasado fin de semana ante una parrilla formada por una mezcla de pilotos profesionales y estrellas virtuales.

Hablando sobre sus preparativos para los eventos de Esports, Norris reveló que la falta de adrenalina al conducir un coche de verdad a menudo hace que los nervios se acumulen más de lo que experimenta en la F1.

"Me pongo muy nervioso en las carreras virtuales. Más que en una sesión de clasificación real", dijo Norris. "No sé si es porque no tienes la adrenalina de conducir un coche real, que te hace olvidarte de los nervios".

"En las carreras virtuales te sientas en el asiento, es todo un poco más tranquilo y silencioso, y literalmente solo estás conduciendo. Piensas en algunas cosas más...".

"Tengo que tratar de calmarme lo máximo posible, empiezo a temblar y a ponerme nervioso, siempre arruino mis vueltas de clasificación porque me pongo muy nervioso. Lo que puedo hacer es silenciar mi chat de Twitch para que no puedan hablarme, de lo contrario me distraigo demasiado tratando de responder a las preguntas".

Norris participó en un evento benéfico la semana pasada para reunir fondos contra el COVID-19, recaudando más de 12.000 dólares para un total que superó los 2,2 millones.

El piloto británico prometió afeitarse la cabeza si recaudaba más de 10.000 dólares, algo que ya ha cumplido.

El joven de McLaren dijo que la gran cantidad de eventos de Esports que han surgido durante el parón obligado por la pandemia no solo entretiene a los aficionados, sino que también les anima a quedarse en casa y así ayudar a detener la propagación del COVID-19.

"Hay un alto número de espectadores, y la mayoría de ellos es probable que estén en casa", dijo Norris. "Solo con pilotar, dicen que los entretenemos y disfrutan viéndonos competir entre nosotros".

"Creo que no es solo entretenimiento para nosotros, sino que tiene el significado más amplio de mantener a la gente en casa, y tratar de hacerlos un poco felices después de pasar tanto tiempo sin salir o de no poder hacer las cosas que querían".

