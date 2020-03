Norris y Juncadella arrancan un campeonato virtual solo para pilotos

La pandemia del coronavirus ha afectado al mundo del motor duramente, con cancelaciones y aplazamientos de la mayor parte del calendario hasta el verano en prácticamente todas las categorías. Así, los eSports en su versión automovilística se han convertido en la vía de escape para pilotos y aficionados.

Muestra de ello fue el exitoso #NotTheBahGP organizado por Motorsport Games y Veloce Esports el domingo pasado o el GP de Bahrein virtual que preparó la Fórmula 1 para sustituir al evento real que tuvo que ser aplazado por el brote de Covid-19.

Pero los pilotos profesionales han querido ir más allá y, tras comprobar que los habituales del simracing pueden ganarles debido a la cantidad de horas que entrenan con el cockpit delante de la pantalla, han creado su propio campeonato para –por el momento– las próximas tres semanas.

La iniciativa salió de la cabeza del español Dani Juncadella, ex del DTM y ahora embarcado con R-Motorsport en el GT World Challenge Europe y el ADAC GT Masters. El piloto catalán se puso en contacto con Antonio Felix da Costa, piloto de la Fórmula E, y se pusieron manos a la obra... tras llamar a quién si no: Lando Norris.

El joven piloto de McLaren, además de ser un auténtico showman en sus retransmisiones en Twitch (plataforma para retransmitir videojuegos), tiene buenos contactos y rápidamente convenció a Max Verstappen para que se uniera al proyecto.

El campeonato, gestionado por el Team Redline –uno de los habituales de las competiciones internacionales de simracing y con quienes compiten habitualmente Verstappen y Norris–, consistirá en tres eventos por semana durante las próximas tres, con opción de ampliarse en función de la situación internacional.

En cada evento se correrá con un tipo diferente de coche (lunes: Fórmula 3; miércoles: GTE; viernes: aleatorio) y el circuito será aleatorio y anunciado 5 minutos de comenzar. Habrá una sesión de libres de 30 minutos, una clasificación de dos vueltas cada uno solos en pista y dos mangas de 20 minutos cada una (una con la parrilla según la clasificación y otra invertida según el resultado de la primera).

"La idea se me ocurrió la semana pasada, porque al final no tenemos tanto bagaje en estos simuladores como los simracers, que ya han demostrado tener un súper nivel. Así que llamé a Da Costa para organizar este campeonato solo de pilotos y la parrilla que hemos conseguido ya para el primer evento es espectacular. Además, hay otros 20 en la reserva para sustituir al que no pueda correr algún día", cuenta Juncadella a Motorsport.com.

Este lunes a las 21.00 hora peninsular española debutan aquí más de 40 pilotos, nada más y nada menos, en un circuito aleatorio que se comunicará 5 minutos antes del arranque de la sesión de libres.

