Need for Speed: Heat ha entrado con fuerza en el segmento arcade de los videojuegos de carreras. La nueva entrega de la saga ha sido creada por el estudio Ghost Games y destila diversión por los cuatro costados.

Dos años después de su antecesor, este nuevo título ofrece un enorme grado de personalización en los coches, pudiendo cambiar los diseños de la carrocería, mejorar la mecánica, añadir piezas de tuning... vamos, rehacer nuestros coches casi por completo.

Para ello, el estudio gestionado por EA ofrece más de 100 vehículos (sí, hay Ferraris) en su lanzamiento, desde coches clásicos, hasta superdeportivos más actuales. Por supuesto, tendremos que ir comprándolos (con dinero del juego) a medida que vayamos superando diferentes carreras y retos.

En este aspecto, Need for Speed: Heat no ofrece ninguna novedad. La mecánica de juego es exactamente la misma a la que nos tiene acostumbrados: un mundo abierto más o menos amplio, carreteras y calles de Palm City (una especie de Miami) para gastar neumáticos y diferentes carreras por vueltas o hasta completar una distancia concreta.

La policía nos perseguirá en cuanto nos detecte... pero solo por la noche. Esta nueva entrega cuenta con dos modos de juego totalmente diferentes: el día y la noche. Cuando la luz del sol bañe Palm City, la policía no nos perseguirá y podremos completar eventos que nos harán ganar dinero con relativa tranquilidad. Pero, cuando caiga la noche (no hay motor día-noche, así que hay que seleccionarlo manualmente), los agentes tratarán de cazarnos a la mínima que puedan e interferirán en las carreras que estemos completando. Aquí, ganaremos reputación, la cual solo sumaremos cuando regresemos a alguno de los garajes.

La trama de la historia aporta lo justo para darle algo de sentido a la sucesión de pruebas, pudiendo elegir entre 12 personajes diferentes para nuestro avatar (también tendrá múltiples opciones de personalización de ropa, calzado y complementos).

Podremos además jugar Online con hasta 15 jugadores más en el mismo mapa que en el modo offline, lo que dará algo más de vitalidad a la ciudad. Porque precisamente este es uno de los hándicaps con los que cuenta este videojuego: salvo por los agresivos policías y sus deportivos por la noche, el mapa parece vacío, con muy pocos vehículos circulando y ni rastro de personas.

Este nuevo juego cuenta con una amplia banda sonora con 58 temas de ritmos R&B, electrónica y latinos. Destacan algunas canciones de Gente de Zona, Toro Moi, French Montana y Bomba Estéreo. Sin duda alguna, varios de los temas que pueden estar sonando en Miami en estos momentos.

Los gráficos lucen sensacionales y la climatología irá cambiando de manera aleatoria a medida que juguemos. Eso sí, aunque el asfalto estará encharcado y visualmente lo apreciaremos con alta calidad, las físicas de los coches apenas lo notarán.

Y es que este es otro punto débil de Need for Speed: Heat: apenas se notan diferencias entre un coche y otro, y al funcionamiento de los derrapes (soltando acelerador y apretándolo de nuevo), a pesar de lo rudimentario, cuesta un par de carreras cogerle el tranquillo.

Conclusión, nota: 7

Su filosofía arcade y mundo abierto atraerá a un público general. Los gráficos impresionan y los escenarios cuentan con múltiples detalles que nos harán disfrutar de la experiencia. Pero la falta de variabilidad en las pruebas puede llegar a lastrar la diversión. También habría sido bien recibido un ciclo día-noche para ver atardecer en Palm City, pero habrá que esperar a otra ocasión.

Need for Speed Heat está disponible desde el 8 de noviembre en PlayStation 4, Xbox One y PC.

Más imágenes de Need for Speed: Heat