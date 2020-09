Sánchez y MSi eSports, con opciones de top 3 en la Porsche eSports Supercup

Una de las competiciones más relevantes y prestigiosas del panorama internacional del simracing está llegando a su final este 2020. La Porsche TAG Heuer Esports Supercup celebró este fin de semana la penúltima cita del campeonato en el mítico trazado de Le Mans y de allí salió el español Alejandro Sánchez (MSi eSports) con opciones de acabar tercero el campeonato.

En esta ocasión, Sánchez afrontaba la cita francesa con el hándicap de salir desde la última posición por una sanción y, por tanto, con el gran objetivo de remontar para sumar los máximos puntos posibles de cara minimizar daños en la batalla por la tercera plaza del campeonato.

La carrera al sprint contó con cuatro giros al trazado de La Sarthe y Sánchez la afrontó con tranquilidad, evitando problemas en la salida e imponiendo un ritmo similar a los pilotos de cabeza para concluir en 18ª posición. Así, sumó algunos puntos para la general y se aseguró un puesto en mitad de parrilla para la siguiente manga.

La segunda carrera de la jornada, a 8 vueltas al trazado galo, contó con hostilidades desde la primera chicane. Sánchez logró salir airoso pese a dañar su Porsche por golpes de sus rivales y poco a poco avanzó posiciones en el grupo con una bonita pelea para acabar 10º y sumar un total de 25 puntos.

El líder de la general, Sebastian Job (Red Bull Racing Esport), supo jugar sus cartas y logró sumar valiosos puntos al terminar en cuarto y segundo lugar en las dos carreras de este fin de semana. El piloto británico solo necesita seis más para alzarse con el título 2020.

Sánchez está a 14 puntos de sellar esa tercera posición final, pero para ello tendrá que darlo todo en la última cita del campeonato: el próximo 10 de octubre en Monza (Italia).

"Llegamos a Le Mans sin muchas expectativas al tener una penalización de salir sin clasificación, así que me centré durante la semana en entrenar situaciones reales de carrera. Para la sprint me lo tomé con calma en las primeras curvas, intentando esquivar incidentes y no perder el grupo hasta que en la última vuelta crucé meta 18º", aseguró el español.

"Luego, en la principal sufrí graves daños que me afectaron a la punta del coche desde la primera curva, así que me centré en no intentar nada absurdo que me hiciese ser adelantado por el grupo perseguidor, hasta que en la última vuelta conseguí adelantar tras rodar tres en paralelo en Indianápolis, cruzando la meta 10º. En general satisfecho con el resultado, si bien es cierto que sin daños podría haber quedado un poco más delante, pero este resultado me sirve para casi asegurarme matemáticamente la tercera posición con una carrera aún por delante".

Resultados de las carreras de la Porsche eSports Supercup 2020 en Le Mans

Carrera al sprint

1. Mitchell DeJong (EE. UU./VRS Coanda Simsport)

2. Joshua Rogers (AUSTRALIA/VRS Coanda Simsport)

3. Graham Carroll (GB/Red Bull Racing Esport)

4. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esport)

5. Mack Bakkum (HOL/VRS Coanda Simsport)

Carrera principal

1. Joshua Rogers (AUSTRALIA/VRS Coanda Simsport)

2. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esport)

3. Mitchell DeJong (EE. UU./VRS Coanda Simsport)

4. Dayne Warren (AUSTRALIA/Logitech G Altus eSports)

5. Graham Carroll (GB/ Red Bull Racing Esport)

Así queda el campeonato de la Porsche eSports Supercup 2020

1. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esport), 590 puntos

2. Joshua Rogers (AUSTRALIA/VRS Coanda Racing), 519

3. Alejandro Sánchez (ESP/MSI eSports), 432