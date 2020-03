Motorsport Games emitirá los grandes premios virtuales #NotTheGP

20 de marzo: Motorsport Games, la compañía de videojuegos dedicada a la integración del desarrollo de juegos de carreras y el deporte motor, anunció en el día de hoy una asociación estratégica con Jean-Eric Vergne y Veloce Esports para producir y transmitir la innovadora serie de carreras #NotTheGP, que continúa este fin de semana con el #NotTheBahGP el domingo (22 de marzo).

#NotTheGP fue idea del bicampeón de Fórmula E, Jean-Eric Vergne, que atrajo a una lista de diversos talentos de los mundos de las carreras reales y online, así como influencers y creadores de contenido de otras esferas. Esta asociación permitirá que Motorsport Games, parte de Motorsport Network, aproveche su amplia experiencia en la transmisión en vivo y en la gestión de competiciones para crear una miniserie de eventos #NotTheGP que se desarrollarán durante el aplazamiento de las careras reales.

"Hemos invertido significativamente en nuestro equipo de eSports, tecnología e infraestructura durante el último año y la asociación con un campeón como Jean-Eric y sus innovadores colegas de Veloce es una muestra de la voluntad de colaboración de las principales operaciones deportivas", dijo Dmitry Kozko, CEO de Motorsport Games. "#NotTheGP reúne una gran cantidad de talento y experiencia en el deporte, tanto en el lado de los esports como en el de la creación de contenidos, así que esta asociación permitirá a ambas partes llevar sus operaciones al siguiente nivel”.

"Con muchos eventos del 'mundo real' pospuestos, los esports están perfectamente posicionados para llenar el vacío y entretener a los aficionados, así como dar un respiro a los desafíos que todos enfrentamos en estos tiempos difíciles", continuó Dmitry. "Nos hemos convertido rápidamente en el socio de confianza de los propietarios de los derechos del deporte motor y tenemos un largo historial de aportar, incluyendo Le Mans Esports Series y la eNASCAR Heat Pro League. Esta misma semana hemos podido llevar a cabo sin problemas un evento estadounidense para NASCAR de forma remota desde el Reino Unido, con comentarios en directo desde tres lugares de Estados Unidos en tiempo real".

Jean-Eric Vergne, cofundador y embajador de Veloce Esports, añadió: "Tras el gran éxito de #NotTheAusGP, que fue montado en sólo 48 horas por nuestro equipo de Veloce, tomé la decisión de ponerme en contacto con Motorsport Network, el propietario de Motorsport Games, para hacer una serie de eventos. Este proyecto conjunto es una oportunidad fantástica para combinar nuestra experiencia. Nuestro objetivo es satisfacer y entretener al mayor número posible de aficionados a los deportes de motor y de los eSports en todo el mundo, hasta que se puedan reanudar los diferentes campeonatos. Estoy encantado con esta asociación y creo firmemente en el éxito de nuestros futuros eventos deportivos gracias al apoyo de Motorsport Games".

La carrera #NotTheAusGP de la semana pasada tuvo más de 2 millones de visualizaciones y más de 6 millones de impresiones. La carrera incluyó a estrellas del automovilismo como el piloto de McLaren en F1 Lando Norris y de Mercedes en Fórmula E Stoffel Vandoorne, al portero del Real Madrid Thibaut Courtois y a una gran cantidad de estrellas de los eSports. La retransmisión en directo de Lando del evento superó el récord de Twitch en una transmisión de F1.

La inversión de Motorsport Games en los eSports incluye la posibilidad de gestionar y distribuir una retransmisión a distancia. Esto se demostró el miércoles por la noche cuando la primera carrera de pretemporada de la eNASCAR Heat Pro League se celebró en el Reino Unido con comentarios procedentes de tres lugares distintos de Estados Unidos antes de ser retransmitida para una audiencia global.

Acerca de Motorsport Games:

Motorsport Games es una división de Motorsport Network, una plataforma digital integral que es el destino de todo lo relacionado con el deporte motor y la industria de automóviles. Nuestra misión es juntar los videojuegos y los eSports dentro de la esfera de las carreras y ofrecer nuevas e innovadoras experiencias con las que la gente disfrutará jugando, mirando y participando. Estamos aprovechando la capacidad de Motorsport Network, un gigante dentro de los medios digitales, para llevar a más gente que nunca del deporte motor como participantes. Somos el punto de encuentro de las principales series y marcas dentro del deporte motor a nivel mundial, desde NASCAR hasta Le Mans. Operamos a lo largo y ancho en el desarrollo y publicación del ecosistema de los esports.

Para obtener más información sobre Motorsport Games, visita: www.motorsportgames.com

Acerca de Veloce Esports

Veloce Esports es un equipo profesional líder en el mundo y una agencia de eSports con el objetivo de descubrir y cultivar al mejor talento. Activo en múltiples plataformas - PC, PlayStation, Xbox - el creciente grupo de Veloce Esports consta de campeones de carreras del más alto nivel, albergando también estrechos lazos con influencers y generadores de contenido de primer nivel.

En 2018, el piloto de Fórmula E y ex piloto de Fórmula 1 Jean-Éric Vergne se unió a los ex pilotos de carreras internacionales Rupert Svendsen-Cook y Jack Clarke, junto con el ex agente de fútbol Jamie MacLaurin, como socio fundador.

Para más información visita: https://www.veloce-esports.com/

