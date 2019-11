La tercera temporada de MotoGP eSports llega a su fin en Valencia

La tercera edición del campeonato virtual oficial de MotoGP celebra la gran final este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, con motivo de la que también será la última prueba de la temporada de la competición real.

Allí se darán cita los 12 finalistas, entre los que se encuentran seis españoles. Entre estos últimos destaca Cristian Sánchez, del equipo Suzuki Ecstar, y Juan_nh16, de Red Bull KTM, pero la referencia volverá a ser el italiano Trastevere73, vigente campeón de las dos ediciones anteriores.

El Pro Draft se introdujo este año en la competición, como ya hizo la Fórmula 1 en 2018, y reunió a los mejores 72 jugadores de 16 países. Los 12 finalistas se han enfrentado en las llamadas Global Series en tres eventos presenciales con dos mangas cada uno para llevarse el gran premio: un BMW M135i xDrive.

El primero de estos eventos fue en Misano, el segundo, en el GP de Aragón, y el tercero, donde todo se decide, es el de este viernes 15 de noviembre en Valencia, con las carreras contando doble.

Todo apuntaba a que Adrián Sánchez iba a ser el piloto a batir tras ganar casi todos los eventos de la fase online, pero su hermano, Cristian, y compañero de equipo, dio la vuelta a la tortilla, siendo él quien se subió a los podios del primer evento en Misano y liderando la clasificación general.

En Aragón, Cristian no lo tuvo fácil, consiguiendo unos resultados que le relegaron al 3º puesto de la general, a 7 puntos del líder, el italiano AndrewZh. Juan_nh16 mantuvo el tipo para llegar a la final 4º, a 28 puntos del liderato.

Este año, Williams eSports y Suzuki Ecstar llegaron a un acuerdo de colaboración a principio de competición para unir caminos. Suzuki además de ha convertido en el único equipo con dos motos en parrilla, y los pilotos de Williams Esports escogieron Suzuki en el draft previo a la competición.

Tras ser subcampeón en 2017, Cristian Sánchez espera poder levantar el trofeo de ganador este viernes. "Creo que he tenido opciones tanto el primer año como el segundo, pero no ha podido ser, así que pienso que por constancia creo que ya toca. Este año me siento muy bien, ya que me he adaptado muy bien y muy rápido al juego, y para mí es mejor, porque no tienes que jugar de una manera tan arriesgada como los otros años".

Así llega la general del campeonato a Valencia

1º AndrewZh 78 puntos 2º trastevere73 74 3º Cristianmm17 71 4º Juan_nh16 50 5º AdrianDP26 42 6º Wimp 41 7º EleGhosT555 39 8º Mereja 36 9º moe 31 10º Rllorca 28 11º XxBoMbeR_45xX 27 12º MrTftw 19

Los 12 finalistas y los equipos a los que representarán:

AdrianDP26 – Team Suzuki Ecstar

EleGhosT555 – Repsol Honda Team

AndrewZH – Ducati Team

Trastevere73 – Monster Energy Yamaha MotoGP

Juan_nh16 – Red Bull KTM Factory Racing

Cristianmm17 – Team Suzuki Ecstar

Moe – LCR Honda Castrol

XxBoMbeR_45xX – Petronas Yamaha SRT

Wimp – Red Bull KTM Tech 3

Mereja – Pramac Racing

Rllorca – Aprilia Racing Team Gresini

Mrtftw – Reale Avintia Racing