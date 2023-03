Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6: creatividad y competición Los jugadores se preparan para el lanzamiento del Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6, la nueva entrega que dará rienda suelta a la creatividad y la competición.

Los aficionados al Supercross están de enhorabuena, porque el próximo 9 de marzo de 2023 saldrá a la venta la nueva entrega del videojuego más realista y atractivo, el Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6. Se trata de un juego creado gracias a la asociación entre Milestone y Feld Motor Sport, Inc., y en él, el siete veces campeón, Jeremy McGrath, llevará a todos los usuarios a través del renovado modo Carrera con todos los pilotos y pistas del calendario. El californiano aconsejará a los jugadores en la búsqueda de los primeros patrocinadores en la categoría 250SX Futures hasta llegar a los grandes duelos de la 450SX, donde se pasa de ser un simple aspirante a todo un profesional de las dos ruedas. Esa aventura hacia la gloria comienza en la Academia de Supercross, lugar en el que el heptacampeón enseñará a manejar la moto con una serie de tutoriales y desafíos para, como según explican los desarrolladores, facilitar la curva de aprendizaje y acelerar la progresión.

Además de ello, se podrá disfrutar de una completa personalización de las ayudas a la conducción con las diversas herramientas y los nuevos ajustes, como, por ejemplo, la dirección, los frenos o el acelerador. Tampoco faltará el cambio a los reglajes de la moto para estar listo en las carreras del campeonato, y con el árbol de habilidades, se dará la oportunidad a los jugadores a llevar un paso más allá las posibilidades de personalizar las habilidades del piloto e incluso diseñar el estilo de pilotaje que mejor se adapte a cada usuario. La salud mental y física ahora será muy importantes en el mejorado sistema de forma del piloto, donde recuperarse de las lesiones y los resultados dependerán de mantener a un competidor en el mejor estado posible, aunque siempre es posible darse un respiro en el Supercross Park, un enorme lugar de juego libre con cinco áreas en las que poder circular en solitario o con amigos. Allí también estará el mítico McGrath por si fuera necesario afinar los entrenamientos con trazados, enormes saltos y zonas ocultas que esperas a ser exploradas, pero eso no es todo, ya que con el modo pantalla divida se podrá rivalizar desde el sofá de casa con los más allegados. El modo multijugador permite el crossplay entre plataformas y un nuevo Sistema de clasificación para llevar al máximo tus límites, además de que se dará rienda suelta a la creatividad con todas las opciones de diseño en los editores de cascos y pistas, que se pueden compartir con el resto del mundo. El videojuego estará disponible en todas las consolas, tanto en las de Sony, como son PlayStation 4 y 5 [con actualización gratuita de una a otra], como en las de Microsoft, la Xbox Series X | S y Xbox One, y en PC.