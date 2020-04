Pregunta. ¿Quién es Marcos Matamoros?.

Respuesta. Soy un chico de 19 años, estudiante de ingeniería mecánica y que le encantan las carreras y todo lo que tenga ruedas. Me considero competitivo y en el aspecto de las carreras, me gusta tenerlo todo muy estudiado para que no se escape el mínimo detalle. Soy sociable y me gusta mucho practicar deporte.

P. Campeón del iRX Iberia Championship, ¿cómo fue el campeonato?

R. En 2019 acabé segundo con cuatro podios y este año el objetivo era ganar alguna carrera y estar de nuevo en la lucha por el título. Al final, gané tres carreras consecutivas y no me bajé del podio en todo el campeonato, aunque la general no se decidió hasta la última carrera donde nos jugábamos el título Adriá Perez, Dani Mitrani y yo.

Eso fue una muestra del gran nivel que ha habido en el campeonato, donde en todas las carreras el top 5 ha estado luchando en apenas 2-3 décimas. Además, he disfrutado mucho en todas las carreras, que es con lo que finalmente me quedo. El resultado final puede ser mejor o peor, pero personalmente valoro más sentirme competitivo y poder luchar y disfrutar de las carreras como hemos hecho en este campeonato.

P. ¿Qué significa para Marcos Matamoros haber logrado la victoria final del campeonato?

R. Ha sido una victoria muy especial porque es la primera victoria que he conseguido un título desde que empecé en iRacing. A día de hoy es el único campeonato de rallycross que se organiza en España, lo que le añade más valor todavía porque significa que toda la gente se centra en él y el nivel es el máximo que puedes encontrar en el país.

P. Háblenos de su trayectoria en el mundo del simracing, y más concretamente en iRacing.

R. Desde pequeño he jugado a muchos juegos de coche siempre con teclado, hasta que en 2014 años pedí por reyes un G27. Lo que más jugaba era WRC, Colin McRae y algún F1, hasta que me descargué Richard Burns Rally, que es donde yo considero que empecé realmente en el simracing. Estuve dos años donde apenas jugaba a otra cosa que no fuese RBR. En 2018 finalmente pude empezar en iRacing, llevaba mucho tiempo queriendo, pero mi PC estaba algo obsoleto y tuve que ahorrar para comprarme uno con el que poder jugar.

Recuerdo que los 20 primeros días no salí del rallycross, quizá porque era lo que más se asemejaba a los rallies, que era de donde venía. Después, empecé a correr oficiales en circuitos con el Skippy, GT3, F3, etc. Y este último año he estado totalmente enfocado en el rallycross. Corrí la IberiaIRX a principios de año, justo después empezó la clasificatoria para el campeonato del mundo, donde conseguí entrar y lo corrimos a final de año. Aunque he estado algo alejado del asfalto, también he corrido algunas carreras de campeonatos por equipos como ISCE y LNE representando a NWS.

P. ¿Cómo es ser piloto de NWS?

R. Pues es un privilegio formar parte de uno de los equipos más top del panorama nacional actualmente. Es el único equipo en el que he estado y desde el primer día me hicieron sentir a gusto, tanto Jon, como el resto de compañeros de equipo. Actualmente el equipo tiene secciones en Assetto y GTSport aparte de iRacing, pero somos como una gran familia y nos ayudamos unos a otros en la medida que podemos. A pesar de la presión que pueda haber a veces por representar a un equipo tan grande, el trabajo se hace más fácil.

P. ¿Asfalto o rallycross?

R. Rallycross sin duda, aunque el road también me gusta mucho. Principalmente por la intensidad de las carreras y la duración. Muchas veces se me hace pesado correr carreras que duren más de media hora. Por eso, las carreras de rallycross que duran 10 vueltas como máximo se me hacen más entretenidas. Otra cosa que me gusta mucho del rallycross es que tienes que ir de lado y derrapando y eso me recuerda mucho a cuando jugaba al RBR.

P. ¿Cuáles son su coche y circuito preferidos?

R. De rallycross me gustan todos, son muy parecidos a la hora de conducir, aunque tengan puntos fuertes y débiles diferentes. Y circuitos me gustan Atlanta y Phoenix, porque tienen una parte de tierra muy técnica. En cuanto a road, no tengo un coche preferido en especial, me gustan tanto turismos como fórmulas, me suelo adaptar a todo bien. Y si tuviese que elegir un circuito, te diría Sonoma.

P. Si pudiera elegir un coche y un circuito para introducir en iRacing, ¿cuáles serían?

R. Si pudiese elegir, te diría de introducir coches y tramos de rally porque a dia de hoy hace falta un sucesor de RBR y pienso que iRacing estaría a la altura. Dentro de lo que hay en iRacing, me gustaría que metiesen kart cross para el rallycross y para road, algún clásico como los superturismos que corrían el CET en los 90, aunque pienso que ahora mismo existe mucha variedad de coches para correr en iRacing. Y circuitos elegiría Jerez o Macao, y Lydenn Hill para rallycross

P. ¿Cómo ves el futuro del simracing? ¿Crees en su profesionalización?

R. Pienso que el simracing está en constante crecimiento, quizá no a la velocidad que se esperaba hace unos años, pero poco a poco se ira ganando su sitio junto a otros eSports que a día de hoy tienen más visitas. Su profesionalización dependerá del tiempo que tarden las marcas en involucrarse en él. Y más allá de los eSports, pienso que en un futuro veremos salir del simracing a futuras promesas del automovilismo, porque al final es algo que se puede permitir casi todo el mundo y al competir en igualdad de condiciones, se aprecia mucho más el talento.

Marco Matamoros, NWS Esports Team

