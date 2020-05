El lío en la IndyCar virtual, con Zak Brown de por medio

Quedaban tan solo dos vueltas (de las 70 programadas) para acabar la sexta y última cita del IndyCar iRacing Challenge en Indianápolis. Lando Norris, piloto de McLaren F1 e invitado por la categoría para sus dos últimas carreras, lideraba el pelotón y tenía en bandeja lograr su segunda victoria consecutiva en el campeonato, pero todo se truncó en la curva 4.

Allí, se encontró a un Simon Pagenaud, ganador de dos carreras virtuales de la IndyCar, que iba a ser doblado tras un accidente algunas vueltas antes y que rodaba realmente lento por la trazada. Norris no logró esquivarlo y voló con su monoplaza de Arrow McLaren para poner fin a sus opciones de repetir triunfo.

Hasta aquí, todo parecería un simple lance de carrera, donde un confiado líder del evento no calculó bien a la hora de doblar. Pero analizando la imagen se puede apreciar que Pagenaud desacelera a propósito cuando llega Norris. Y es que en el streaming del francés, del equipo Penske, se escucha mientras realiza su última parada en boxes unos minutos antes del incidente una frase que no debería producirse ni siquiera en carreras virtuales.

"Saquemos a Lando de pista. Hagámoslo", asegura Pagenaud a su spotter, el cual le responde: "Vamos a ello". Este movimiento sucio incluso provocó la respuesta de Zak Brown, CEO de McLaren, que comentó por Twitter: "No es lo que esperas de un campeón". Y el propio Norris comentó entre risas al ver repetida la secuencia: "¡Qué perdedor!".

Después de la carrera, ambos pilotos hablaron en el canal de Twitch de Lando Norris y el francés se disculpó con el británico, aunque la excusa que le dio de que solo quería estorbarle, pero no dejarle fuera de carrera.

"Me siento muy mal por los chicos. Tal vez algunos no se lo toman en serio, piensan que solo es un juego, que no importa. Pero hay muchos otros que –yo tengo a Jarv y a los ingenieros preparando la estrategia– empleamos tiempo en esto, aunque estemos en casa sin hacer nada, aún seguimos trabajando y probando cosas", comentó Norris tras la carrera.

"Podrían estar haciendo otras cosas con sus familias, peor siguen atentos para participar en esto, divertirse un poco y tratar de ganar una carera. Otros tíos son súper egoístas y no les importa nada de esto".

La carrera la ganó finalmente Scott McLaughlin, que se encontró con la victoria después de que Santino Ferrucci se chocara en un movimiento también polémico con el Arrow McLaren de Askew a pocos metros de la línea de meta.

Estos fueron los dos accidentes clave:

Norris-Pagenaud (segundos finales)

O'Ward-Ericsson

Ferrucci-Askew