La gestión mental, un aporte "clave" del simracing a los pilotos reales

Dani Juncadella tendría que estar preparándose para debutar en el GT World Challenge Europe (las antiguas Blancpain GT Series) con R-Motorsport en la cita de la Endurance Cup en Silverstone (9-10 de mayo). Pero la crisis del coronavirus ha castigado al mundo del motor como nunca antes se había visto y todos los campeonatos internacionales de nivel están suspendidos, y sus organizadores rompiéndose la cabeza para encontrar soluciones de cara a la segunda mitad del año.

El piloto español lleva años utilizando el simulador iRacing para no perder los hábitos cuando le toca estar en casa y en esta situación de cuarentena, Juncadella está demostrando su estado de forma en múltiples eventos virtuales ante otros pilotos reales de máximo nivel, como Max Verstappen, Lando Norris o Kelvin van Der Linde. De hecho, el catalán acabó tercero en la general del Real Racers Never Quit (el campeonato virtual solo para pilotos reales de más nivel hasta la fecha).

“Creo que ahora es un momento muy clave para el simracing. Yo hace tiempo que he visto que estaba en un momento de auge brutal y ahora con este confinamiento, todavía con más razón. Hay muy buenos simuladores ahora mismo, sobre todo iRacing es lo más parecido que tenemos a la realidad. Estar aquí en lo alto de la ola para mí es brutal", reconoce Juncadella en conversación con Motorsport.com.

"El hecho de que haya cada vez más pilotos reales en el simracing va a acercarlo al público, a la gente que desconoce la dificultad, el nivel y el realismo que hay. Es la mejor manera de promocionarlo y aumentar los espectadores.

Cuando se le pregunta qué es lo que le aporta esta modalidad que pueda aplicarlo luego cuando se monta en el coche de verdad, Juncadella desvela algo interesante.

"Hay otros alicientes, porque no es peligroso, no hay el factor de adrenalina, pero sí que el factor de igualdad y de perfeccionismo son claves. Una gran parte es diversión, entretenimiento, eso no hay duda. Pero por otro lado, lo parecido que es a la realidad en cuanto a la competitividad y el perfeccionismo… entrenar todas esas cosas no te lo da nada que no sea un simulador. Eso a mí me aporta mucho. A nivel mental es una muy buena preparación, porque en estas carreras virtuales la igualdad es máxima, entonces cómo gestionar todo eso para mí es clave, es lo que me sirve para prepararme mejor", reconoce.

Juncadella explica qué es lo que él, como piloto, necesita que le aporte un simulador de conducción, y es algo con lo que varios títulos actuales cumplen. Pero el de Barcelona destaca el sistema de licencias de iRacing como "clave" para competir con gente de cada nivel.

"Lo primero que las físicas sean un poco parecidas y sobre todo en el tema de setups, que tú hagas un cambio y que tenga sentido con la realidad. Para mí es muy importante los gráficos, considero que es clave que puedas ver lo mismo que estas acostumbrado a ver en la realidad y que se asemeje lo máximo posible te va a dar una sensación más cercana a lo que es. Además, la competición, que sea limpia, por eso el sistema de licencias de iRacing es clave, que te permite competir con gente de tu nivel y está bien regulado", asegura.

"Para mí, es clave claramente el tema de las licencias, que empieces en rookie y tengas que ir haciendo carreras sin salirte, sin chocarte, sin tener incidentes para ir subiendo de nivel. Vas ganando puntos y cuando tienes una licencia de seguridad suficientemente buena puedes competir contra gente de mayor nivel y si vas ganando carreras, también sumas puntos al valor como piloto. Dependiendo de eso, cuando hay carreras con muchos inscritos te divide por niveles y esto es súper atractivo para nosotros".

Juncadella avisa de que sería normal que toda esta efervescencia del simracing diese un bajón cuando las carreras reales vuelvan a celebrarse.

"Es normal si pega un bajón, porque ahora mismo está en un momento dulce por la situación que estamos viviendo. Pero veremos qué pasa… creo que al final esto va a ser un punto de partida muy bueno para el futuro y seguro que va a haber una mejoría en todo el panorama internacional del simracing".

El español también avisa a los nuevos jugadores que no se vuelvan locos con los periféricos y que centren el tiro en unos buenos pedales.

"Yo recomendaría que en vez de conseguir el volante más chulo, invertir en cosas que le atraen por los ojos... creo que el volante ha de ser relativamente sencillo, no es algo súper importante. En cambio, los pedales sí que es donde yo invertiría más, porque al final su sensación es clave. Y luego en un ordenador bueno, lo demás no es tan definitivo. Es importante una buena pantalla, pero sin pasarse", concluye.

Por el momento, el calendario de la Endurance Cup del GT World Challenge Europe refleja la cita Nurburgring, del 4 al 6 de septiembre, como el estreno de la temporada. Parece haber simracing para rato.