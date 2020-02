La misión de 'Gran Turismo' para mantener vivo el motorsport

En su última versión –Gran Turismo Sport – continúa sirviendo de puerta de entrada a una nueva generación de aficionados a las carreras y no se debería subestimar la importancia del juego en el panorama del motorsport.

Ahora que los eSports están atrayendo cada vez a más gente a las carreras virtuales, el simracing ha pasado de las habitaciones de los adolescente a convertirse en un gran negocio.

Kazunori Yamauchi, creador de la saga Gran Turismo, va más allá. No tiene ningún tipo de duda de que el esfuerzo y el objetivo que él y el estudio Polyphony Digital han hecho para posicionar al juego y al simracing en el candelero es una cruzada importante que está salvando al deporte de motor.

Con los elevados costes de las carreras reales, sin el simracing habría cierto riesgo de que toda una generación nunca llegase a tener la oportunidad de competir con un volante en las manos. Viéndolo desde ese punto de vista, los eSports no van a reemplazar al motorsport, sino a ayudarle.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Yamauchi deja claro el papel que está jugando el interés por el simracing.

"Esto es algo que necesitamos hacer para asegurar la supervivencia del motorsport en el futuro. Esta actividad, todas las cosas diferentes que estamos haciendo, es algo necesario para continuar", dice.

"No es que estemos trabajando para batir o mejorar los deportes del motor actuales. Todo esto es parte de un esfuerzo para mantenerlo y hacerlo eterno".

"Por ejemplo, ¿cuántos amigos tenías en el colegio que compitieran en karts? Muy pocos. Pero hay millones de personas en el mundo jugando a Gran Turismo. Aprenden las técnicas reales de conducción y a cómo se comporta un coche real. Cada noche están compitiendo en carreras estratégicas contra otros. Por supuesto, creo que algunos de ellos entrarán en el motorsport real a medida que crezcan".

Formula 1 Driver, Lewis Hamilton and producer of Gran Turismo, Kazunori Yamauchi pose for a photo on stage with the competitors

Photo by: Gran Turismo via Getty Images