Cargar el reproductor de audio

Gran Turismo 7 permitirá a todos los usuarios que se hagan con una copia disfruta de horas y horas de contenido gracias a las 34 localizaciones alrededor del planeta, con hasta 90 configuraciones de pista diferentes, incluidos los míticos circuitos de Trial Mountain, Deep Forest y High Speed Ring. Además, se podrá escoger entre los más de 400 tipos de vehículos que ofrece la nueva entrega de la saga, disponibles en el concesionario recién salidos de fábrica o de segunda mano, porque sí, es posible adquirir un coche a un mejor precio con unos cuantos kilómetros de más.

A esto hay que sumar que se puede personalizar al gusto cada vehículo, con pegatinas, alerones, tubos de escape y hasta suspensiones o discos de freno, y es que por algo es el 'simulador real de conducción' por excelencia, como reza el eslogan de Gran Turismo. Los usuarios podrán elegir entre los 60 tipos de piezas para modificar el rendimiento de los vehículos, además de tener a su disposición cerca de 650 componentes aerodinámicos, 130 modelos de llantas o 1.200 tipos de pinturas.

Para dar mayor inmersión a los jugadores, se deberá prestar atención al cambio de aceite y lavado del coche, unos extras que le dan el toque de realismo que se perdió en GT Sport.

Tiempo y físicas del coche

La climatología es algo muy importante en los videojuegos de carreras, ya que gracias a este aspecto se pueden simular las condiciones reales de una competición, y siempre gusta cuando se vuelve imprevisible, excepto para Lando Norris, que hubiese querido el cielo despejado en el pasado Gran Premio de Rusia.

En Gran Turismo la lluvia aparecerá al ritmo de las nubes, y se esfumará según los vehículos pasen por la trazada, algo similar a lo que sucederá con la iluminación, ya que la compañía ha estudiado a la perfección los movimientos del sol y las estrellas para que amanezca o se haga de noche de formas diferentes, según en el país en el que nos encontremos pilotando.

Esta saga se caracteriza por sus detalles, y esos los veremos en las vibraciones del mando, ya que aprovechan su experiencia y la nueva tecnología del DualSense para dar al usuario una experiencia completa de juego. La vibración háptica y los gatillos adaptativos proporcionarán la sensación de estar al volante con un simple mando sentado en el sofá del salón.

Modos de juego

Gran Turismo 7 ofrecerá una gran variedad de modos, entre los que destacan los desafíos para sacarse las licencias, al más puro estilo real para conducir por las calles, el Mission Races, donde poder superar diferentes retos, y las carreras multijugador local y online con opciones personalizables. También estará el modo Sport, para aquellos que lleven la competición en la sangre y quieran batirse en duelo con los rivales en línea.

El modo foto no faltará, y se podrá viajar a cientos de paisajes para sacar el mejor ángulo de tu coche y ponerlo de fondo de pantalla. Las nuevas repeticiones también se generarán de manera automática, y el modo Music Rally permitirá familiarizarte con el juego al ritmo de la propia música mientras se pasa por puntos de control.

Conducir al ritmo de la música

Este siempre ha sido un aspecto diferencial en Gran Turismo, ya que pocos videojuegos te permiten disfrutar de la música mientras conduces, como podría pasar en la vida real. Esta séptima entrega contará con la estrella internacional Rosalía, que incorporará su sencillo Bizcochito, del próximo albúm MOTOMAMI. Además de la artista española, estarán presentes otros temas destacados, como Moon Over The Castle, del grupo Bring Me The Horizon, o I Don't Care feat. Lous and the Yakuza, de Major Lazer.

Este videojuego estará disponible a partir del 4 de marzo de 2022 en PlayStation 4 con un precio de venta recomendado de 69,99€, para PlayStation 4 y 5 por 79,99€, y la Edición 25 Aniversario para PS5 y PS4 por 99,99€, todo en PlayStation Store.