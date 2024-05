F1 24 preview: la primera prueba a las novedades del nuevo juego

"Un hito para la franquicia", así describe el director creativo, Lee Mather, los cambios que se introdujeron en el modo carrera del F1 24 en una entrevista con Motorsport.com, unos que incluyen un mercado mucho más movido, con la posibilidad de comenzar como un piloto de Fórmula 2, así como ser una leyenda que regresa al Gran Circo o recrear fichajes que nunca se hicieron en la vida real.

Nuestros compañeros de la edición de Países Bajos tuvieron acceso al videojuego y pudieron comprobar de primera mano todo ello, aunque se pusieron en la piel del segundo piloto de Ferrari, en donde gozaban de menos reconocimiento debido a las modificaciones del juego. A medida que completar las tareas de la escudería y superas a tu compañero, puedes ir modelando el conjunto a tu gusto, además de conseguir diferentes recompensas en cuestión de I+D, o incluso mejoras secretas que tu compañero no tiene.

No obstante, ese no es el único secreto que esconde esta edición, ya que se pueden llevar a cabo reuniones sin que tu propio equipo lo sepa para fichar por un rival, o hacer un acuerdo que, en caso de cumplir, se ejecutará, como, por ejemplo, ganar tres carreras seguidas. Si comienzas en la antesala de la máxima categoría del automovilismo, afectará a las posibilidades en Fórmula 1, puesto que si eliges la academia de Mercedes, es más probable que acabes en Williams o Aston Martin, además de en Brackley, además de que hay desafíos de I+D que no son iguales.

¿Es el F1 24 'encantador'?

Así que sobre el papel son muchos cambios, pero al empezar una nueva trayectoria no todo parece muy diferente de F1 23. Sí que puedes ver una presentación de la parrilla de la temporada, como ocurre en Bahrein con las imágenes para Netflix, pero pronto te das cuenta de que todos los pilotos tienen la misma altura para este vídeo de presentación, algo muy curioso de ver porque Yuki Tsunoda es tan alto como Daniel Ricciardo.

En esencia, el modo carrera no es muy diferente al de años anteriores, pero las nuevas incorporaciones son refrescantes y, por tanto, ofrecen aún más profundidad, aunque no parecen cambiar mucho el juego. Afortunadamente, en las propias trayectorias hay objetivos que puedes conseguir gracias a tu ingeniero de carrera.

Si vas en cabeza y, por tanto, vas con aire limpio, tu ingeniero puede pedirte que hagas una vuelta rápida para crear un hueco con el grupo perseguidor. También puede pedirte que levantes más en las zonas de frenado para cumplir con los objetivos de combustible, o que pilotes a un cierto ritmo durante un número de vueltas, aunque eso también puede implicar muchos giros más lentos que repercutan en tu diferencia con respecto a tus perseguidores.

Si decides pilotar como uno de los actuales miembros de la parrilla de Fórmula 1, podrás oír sus gritos tras la meta gracias a la incorporación de mensajes de radio reales. Por ejemplo, Max Verstappen te dirá, "simplemente genial", después de ganar en el Gran Premio de Mónaco, aunque también puede haber un mensaje después de un accidente que signifique el final de la carrera.

Es un buen factor para hacer que todo parezca un poco más auténtico, aunque el"comprueba la suspensión" de Pierre Gasly después de un accidente en Pouhon, con su rueda delantera derecha completamente fuera, es algo extraño. En definitiva, se habla de la mayor actualización desde el F1 2016, aunque es cuestionable porque el conjunto no parece muy innovador.

Una impresionante vista en Eau Rouge con el F1 24

Otro de los titulares de F1 24 es la actualización de algunos circuitos. Spa-Francorchamps y Silverstone se reconstruyeron por completo, mientras que los trazados de Yeda y Losail se actualizaron para ser más fieles con la realidad, aunque en el caso del Gran Premio de Bélgica es más llamativo, porque durante años estuvo anticuado.

La gran tribuna en lo alto del Raidillon impresiona, mientras que las escapatorias de grava a lo largo de la pista suponen un reto diferente. El circuito de las Ardenas ya se parece un poco más al de la realidad, aunque las diferencias en la altitud todavía no parecen percibirse muy bien en algunos lugares, como en la Parada del Autobús.

También se modificó bastante el circuito de Silverstone, solo que no se puede emitir ningún juicio al respecto porque la pista no se cargó en los cinco intentos realizados para iniciar un gran premio en esta prueba. Por su parte, la pista de Yeda se refrescó para una mayor vivacidad, mientras que Losail presenta nuevas escapatorias, edificios y árboles que deberían estar ahí en la vida real, mientras que otros permanecieron intactos, como el trazado de Shanghai, así que tampoco hay que esperar mucha grava en Imola.

F1 24 promete muchas innovaciones, especialmente en la experiencia para un jugador, que se pueden encontrar en el modo carrera. Las nuevas incorporaciones responden al deseo de muchos aficionados de tener en sus manos algo nuevo en las trayectorias, pero como esas modificaciones no son demasiado grande, y las actualizaciones de los circuitos en un juego oficial de Fórmula 1 son, en algún caso, un requisito mínimo más que algo para vender a lo grande, queda por ver si el resto de la entrega, incluidos los retoques en el pilotaje, ofrecerá lo suficiente como para pasar de F1 23 a F1 24.

F1 24 saldrá a la venta el 31 de mayo y llegará a Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X y S, Xbox One y PC a través de EA App, Epic Games Store y Steam. La Edición Campeones ofrece algunas ventajas, como el acceso al juego tres días antes.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!