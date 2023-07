F1 Manager 2023: así es nuestra primera vez probando el juego

La entrega de F1 Manager de Frontier Developments tuvo un buen comienzo con F1 Manager 2022, un juego que era lo bastante accesible para los aficionados ocasionales, pero conservaba suficientes detalles para satisfacer a los entusiastas más acérrimos. Sin embargo, para varios usuarios, carecía del tipo de profundidad visto en otras franquicias de gestión como Football Manager y Out of the Park Baseball, echando en falta características clave como la simulación de categorías inferiores, carreras al sprint y un modelado de neumáticos más detallado.

Además, aparte de jugar a través de la piel de un director de equipo, F1 Manager 2022 carecía de otros modos de juego, privando a los jugadores la oportunidad de cambiar de equipo a mitad de partida. Teniendo eso en cuenta, hemos tenido la oportunidad de probar una primera versión de F1 Manager 2023 y comprobar si el equipo de desarrollo ha dado con la fórmula esta vez, o si se ha quedado enganchado en la grava.

Impulso para prosperar

Lo más importante en el anuncio previo al lanzamiento de F1 Manager 2023 fue la introducción de un nuevo modo de juego, Race Replay. Ese modo permite a los jugadores disfrutar de una pequeña parte del juego principal del título, centrándose en el control de un equipo durante una carrera real, lo que elimina las tareas secundarias más mundanas, como la gestión del personal y el mantenimiento de las instalaciones, para ofrecer una experiencia más ágil.

La repetición de carrera que hemos probado es la del Gran Premio de Mónaco de este año, en el que Max Verstappen se llevó una fácil victoria por delante de Fernando Alonso, y se titula "La apuesta de Fernando".

Para ello, tomamos el control del Aston Martin en la vuelta 54 mientras la lluvia caía sobre Sainte Devote, y se llama inmediatamente al español para montar neumáticos intermedios. Nuestra mentalidad era que apretara en la vuelta de entrada a boxes con el uso de combustible, el despliegue del ERS y el ritmo [sistemas aparentemente sin cambios desde el F1 Manager 2022], y a pesar de una mala parada en boxes, volvió a la pista mientras que Verstappen sufría con las gomas de seco.

El bicampeón holandés entra en boxes una vuelta más tarde, y Alonso sale con una ligera ventaja. Entonces cambiamos de rumbo y cargamos la batería del Aston Martin mientras enfriábamos los neumáticos, porque sobrecalentar los Pirelli este año aumenta el desgaste y reduce el rendimiento.

Tras varias vueltas en cabeza, Max Verstappen se nos echó encima, pero no le dijimos al español que defendiera su posición y pronto nos adelantan. Nos quedamos ahí hasta las últimas vueltas, usando la nueva cámara del visor en el casco para tener una visión visceral a ojos des piloto para repetir el segundo puesto del asturiano.

Hay más malas noticias para Alonso, porque los pilotos de F1 Manager 2023 se enfrentan ahora a una reducción realista de sus estadísticas a medida que envejecen, lo que obliga a los jugadores a buscar talentos más jóvenes. Nuestra primera experiencia con Race Replay fue emocionante, y cuando vimos la carrera en directo hace unas semanas, muchos estaban deseando que el español montara neumáticos de lluvia, seguros de que podría superar al neerlandés y llevarse la victoria.

La siguiente parte de nuestro recorrido nos lleva a tomar los mandos del equipo Mercedes en el Gran Premio de Gran Bretaña y descubrimos el aspecto de las nuevas características de F1 Manager 2023, incluido el nuevo menú de gestión de los miembros de boxes.

Aquí puedes ajustar el régimen de entrenamiento de tus mecánicos, centrándose en operaciones como levantar el coche, aflojar las tuercas de las ruedas y quitarlas, todo supervisado por un director deportivo, algo nuevo en esta entrega. Ajustar el entrenamiento y el enfoque del simulacro de parada en boxes puede restar décimas de segundo a una detención, incluso puedes personalizar el programa de entrenamiento, adaptándolo a tu gusto.

Sin embargo, ten cuidado, demasiados días de gimnasio dejarán al equipo exhausto, lo que provocará paradas mal hechas, así que es mejor saltarse el día de piernas.

La importancia del ojeador

A continuación, nos sumergimos en la renovada mecánica de ojeadores para planificar el futuro, porque Lewis Hamilton no estará aquí para siempre, ¿verdad?

Ahora puedes optar por fichar a un piloto al final de la temporada, en lugar de hacerlo inmediatamente después de finalizar las negociaciones, lo que resulta mucho más realista [a menos que seas Daniil Kvyat, que llegaría a cada fin de semana sin saber si está corriendo para Red Bull, Toro Rosso o AlphaTauri].

Nos fijamos en el piloto de Fórmula 2, Théo Pourchaire, y seguimos sus progresos gracias a la implementación las categorías inferiores aunque todavía no se puede gestionar un equipo. El francés lidera el campeonato, por lo que podría ser una buena opción para el futuro.

Menú del juego

En su mayor parte, los menús, submenús y música del juego son los mismos [hasta ahora] que en F1 Manager 2022, lo que no está nada mal teniendo en cuenta que están bien dispuestos y se presentan con claridad. Tienes las mismas operaciones, personal e instalaciones de desarrollo de coches para mejorar y mantener, con correos electrónicos que te proporcionan actualizaciones diarias sobre la fabricación de piezas, cambios en las reglas e informes financieros.

La investigación, el desarrollo y la fabricación de nuevas piezas resultarán familiares a los jugadores actuales, que tendrán que encontrar el delicado equilibrio entre asignar ingenieros a sus proyectos y agotar su asignación de tiempo de túnel de viento y dinámica de fluidos computacional [CFD].

¡No, Mikey, ¡no!

Los menús previos a la carrera y durante la misma también se mantienen iguales a la versión del año pasado, con la misma mecánica de juego. No te atasca con los detalles de configuración de un coche de Fórmula 1 y funcionó bien en la primera iteración.

Aunque la interfaz de usuario en general es muy similar, el mapa del circuito ha evolucionado de forma espectacular. Los alrededores están ahora coloreados, con una iluminación y un trabajo de detalle mejorados, lo que ayuda a que cada lugar parezca nuevo aunque lo hayas visto cientos de veces en el juego anterior.

Las sesiones de entrenamientos y clasificación se desarrollan de forma similar a las anteriores, y nuestra primera vez en F1 Manager 2023 coincide con una detención por bandera roja. La carrera se neutralizó y la parrilla volvió a formarse por segunda vez, tirando por la borda la segunda y tercera posición de nuestro equipo.

No importa. La carrera fue peor para nosotros y para el equipo de Banbury, con una terrible estrategia de paradas en boxes que de alguna manera acabó en un cuarto y quinto puesto final, pero la similitud de ambas entregas nos ayuda a dominar el trepidante mundo de las carreras de Fórmula 1 al instante, porque no parece que haya habido un cambio radical en la forma de jugar.

Eso sí, los jugadores deben estar atentos a la nueva mecánica de confianza del piloto, en la destacan tras mejorar su puesta a punto y su experiencia con la pista durante un fin de semana, o al realizar adelantamientos.

Otro añadido que se agradece es la posibilidad de guardar la partida a mitad de sesión, ideal cuando solo se puede adelantar el juego al x16, lo que suele ser un fastidio para los jugadores de F1 Manager 2022.

Vuelta final

Nuestras primeras impresiones de F1 Manager 2023 son positivas. El juego parece conservar el brillo de presentación de su predecesor, con los comentarios de David Croft y Karun Chandhok en su versión en inglés, que proporcionan un aire de autoridad a los procedimientos.

Sin embargo, los coches siguen moviéndose de forma algo torpe a pesar de las evidentes mejoras en la forma de pelear rueda a rueda, adoptando múltiples líneas defensivas y ofensivas.

Partiendo de los sólidos cimientos establecidos en 2022, el próximo juego de la serie parece ser más una evolución que una revolución, pero puede tener todos los ingredientes para convertirse en otra experiencia de juego de Fórmula 1 atractiva.

F1 Manager 2023 saldrá a la venta el 31 de julio de 2023, y con la Edición Deluxe se podrá acceder cuatro días antes, el 27 de julio.

