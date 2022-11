F1 22 y Gran Turismo 7, entre las grandes ofertas de PlayStation por el Black Friday

Cargar el reproductor de audio

Cuando eres un aficionado a la Fórmula 1, o al automovilismo en general, siempre has soñado con convertirte en piloto profesional, pero eso es algo reservado solo para los mejores, incluso es necesaria mucha suerte.

Por ello, sólo unos pocos pueden llegar a la élite, pero gracias a la tecnología tan avanzada, ya es posible sentirse como Fernando Alonso, Max Verstappen, Lewis Hamilton o cualquiera de las grandes estrellas del Gran Circo, más aún con las ofertas del Black Friday de PlayStation.

Con motivo de esa celebración típica del mes de noviembre, la compañía ha lanzado una serie de rebajas en una gran selección de videojuegos, en las que el F1 22 y el Gran Turismo 7 son dos de los grandes protagonistas. En el caso de la entrega de EA Sports de la máxima categoría del automovilismo, se encuentra disponible hasta el próximo día 28, como el resto de juegos, a partir de 39,99 euros en lugar de 79,99 euros en su versión de PS5, 34,99 euros para la anterior generación de la consola, una gran oferta.

Para la saga mítica de vehículos, el descuento hará que esté a partir de 49,59 euros en PlayStation 5, mientras que para PS4 se podrá disfrutar después de un pago de 39,99 euros, pero no son las únicas ofertas, ya que otros videojuegos, como FIFA 23 o The Last of Hust Parte I también tienen suculentas rebajas.

Para los que quieran adquirir suscripciones de PlayStation Plus de 12 meses, tendrán un 25% de descuento en las modalidades de Essential, Extra y Premium, con precios que van desde los 44,99 euros hasta los 89,99 euros anuales, pasando por los 74,99 euros del nivel intermedio.

Conoce las últimas noticias de eSports: Logitech ofrece todos los productos para perseguir tu sueño de ser streamer

Lista de ofertas del Black Friday para PS5 en PlayStation Store:

o Call of Duty®: Black Ops Cold War - Lote Multigeneracional por 29,99€ - antes por 74,99€.

o Call of Duty®: Vanguard - Lote Multigeneracional por 39,99€ - antes por 79,99€.

o Cyberpunk 2077 por 24,99€ - antes por 49,99€.

o Destiny 2: The Witch Queen por 19,99€ - antes por 39,99€.

o EA SPORTS™ FIFA 23 Standard Edition por 47,99€ - antes por 79,99€.

o F1® 22 por 39,99€ - antes por 79,99€.

o Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT por 39,99€ - antes por 79,99€.

o Ghostwire: Tokyo por 27,99€ - antes por 69,99€.

o Gotham Knights por 44,99€ - antes por 74,99€.

o Gran Turismo® 7 por 49,59€ - antes por 79,99€.

o GTA Online: tarjeta Tiburon megalodón por 63,74€ - antes por 74,99€.

o Horizon Forbidden West™ por 49,59€ - antes por 79,99€.

o It Takes Two por 15,99€ - antes por 39,99€.

o LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga por 29,99€ - antes por 59,99€.

o Marvel's Spider-Man: Miles Morales por 29,99€ - antes por 59,99€.

o NBA 2K23 por 39,99€ - antes por 79,99€.

o NBA 2K23 Michael Jordan Edition por 49,99€ - antes por 99,99€.

o No Man's Sky por 24,99€ - antes por 49,99€.

o Overwatch® 2: Watchpoint Pack por 23,99€ - antes por 39,99€.

o Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte por 39,99€ - antes por 79,99€.

o Sifu por 34,99€ - antes por 49,99€.

o Sniper Elite 5 por 35,99€ - antes por 59,99€.

o Stray por 23,99€ - antes por 29,99€.

o The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition por 21,99€ - antes por 54,99€.

o The Last of Us™ Parte I por 59,99€ - antes por 79,99€.

o The Quarry por 37,49€ - antes por 74,99€.

o Tiny Tina's Wonderlands: Next-Level Edition por 37,49€ - antes por 74,99€.

o UNCHARTED: Colección Legado de los Ladrones por 19,99€ - antes por 49,99€.

o WWE 2K22 por 24,74€ - antes por 74,99€.

Lista de ofertas del Black Friday para PS4 en PlayStation Store:

o Call of Duty®: Black Ops Cold War - Lote Multigeneracional por 29,99€ - antes por 74,99€.

o Call of Duty®: Vanguard - Lote Multigeneracional por 39,99€ - antes por 79,99€.

o Cyberpunk 2077 por 24,99€ - antes por 49,99€.

o Destiny 2: The Witch Queen por 19,99€ - antes por 39,99€.

o EA SPORTS™ FIFA 23 Standard Edition por 41,99€ - antes por 69,99€.

o F1® 22 por 34,99€ - antes por 69,99€.

o Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT por 29,39€ - antes por 49,99€.

o Gran Turismo® 7 por 39,89€ - antes por 69,99€.

o Grand Theft Auto V: Premium Edition por 14,69€ - antes por 34,99€.

o GTA Online: tarjeta Tiburón megalodón por 63,74€ - antes por 74,99€.

o Horizon Forbidden West™ por 39,89€ - antes por 69,99€.

o It Takes Two por 15,99€ - antes por 39,99€.

o LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga por 29,99€ - antes por 59,99€.

o Marvel's Spider-Man: Miles Morales por 29,99€ - antes por 59,99€.

o NBA 2K23 por 31,49€ - antes por 69,99€.

o NBA 2K23 Michael Jordan Edition por 49,99€ - antes por 99,99€.

o No Man's Sky por 24,99€ - antes por 49,99€.

o Overwatch® 2: Watchpoint Pack por 23,99€ - antes por 39,99€.

o Red Dead Redemption 2 por 19,79€ - antes por 59,99€.

o Sekiro™: Shadows Die Twice - Game of the Year Edition por 34,99€ - antes por 69,99€.

o Sifu por 34,99€ - antes por 49,99€.

o Sniper Elite 5 por 35,99€ - antes por 59,99€.

o Stray por 23,99€ - antes por 29,99€.

o The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition por 21,99€ - antes por 54,99€.

o The Quarry por 34,99€ - antes por 69,99€.

o Tiny Tina's Wonderlands: Next-Level Edition por 37,49€ - antes por 74,99€.

o WWE 2K22 por 19,59€ - antes por 69,99€.

Lista de ofertas del Black Friday para PlayStation Plus en PlayStation Store:

o Suscripción 12 meses PlayStation®Plus Essential: por 44,99€ - antes por 59,99€.

o Suscripción 12 meses PlayStation®Plus Extra: por 74,99€ - antes por 99,99€.

o Suscripción 12 meses PlayStation®Plus Premium: por 89,99€ - antes por 119,99€.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!