Las estrellas del automovilismo, preparadas para Sebring

La carrera tiene lugar en el técnicamente complicado y prácticamente siempre accidentado Sebring International Raceway, y la cobertura completa e ininterrumpida comenzará a las 12:30 pm (GMT / 7:30 am ET) del sábado 3 de diciembre. El circuito de Florida no tiene parangón por su historia, sobre todo en las carreras de resistencia, y por la pasión que suscita entre los aficionados al automovilismo, real o virtual. No dudes en que habrá mucha acción.

La clasificación es el viernes 2 de diciembre, y toda la acción de la carrera puede seguirse en los canales de YouTube del FIA WEC, Le Mans y TraxionGG, en twitch.tv/traxiongg, Motorsport.tv y en múltiples canales de redes sociales.