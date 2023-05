EA Sports revela las dos portadas del videojuego F1 23

Los aficionados más jóvenes de la máxima categoría del automovilismo, y algunos no tan jóvenes, se divierten viendo a sus ídolos sobre el asfalto cada fin de semana de carreras, pero también sueñan con imitar o superar sus actuaciones a través en la vida virtual de los videojuegos y simuladores.

Como cada año, el lanzamiento del videojuego oficial de la Fórmula 1 es un momento único que es esperado por miles y miles de fans y, como no podía ser de otra forma, en esta temporada 2023 no iba a ser menos. El 'F1 23', como se conoce al sucesor del F1 22, todavía no está a la venta, pero al menos ya se han presentado las que dos portadas que vestirán de gala la versión física del juego.

Como habitualmente, el F1 23 contará con dos versiones diferentes, la estándar, que básicamente es el juego base, y la llamada 'Champions Edition', que cuenta con algunos detalles en exclusiva y packs centrados sobre todo en el apartado multijugador online.

Para la portada de la versión estándar, la compañía estadounidense ha apostado por dividirla en tres partes y colocar a tres pilotos claramente reconocidos por los aficionados al Gran Circo: Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris, en ese mismo orden.

Mientras que la portada de la versión especial, la 'Champions Edition', tendrá únicamente al actual bicampeón del mundo de la F1, Max Verstappen, con el puño alzado, representando una de sus ya icónicas celebraciones de victoria que le han llevado a ser uno de los pilotos más conocidos a nivel mundial y que en este 2023 vuelve a ser el favorito para llegar a lo más alto.

Portada Champions Edition F1 23 Photo by: EA Sports

Sin embargo, rápidamente las redes sociales se han hecho de eco de estas portadas y han mostrado un profundo desacuerdo por el hecho de que una de las grandes sensaciones de este inicio de 2023, Fernando Alonso, no esté presente en ninguna de las dos portadas. Otros de los olvidados ha sido Sergio Pérez, que tras un arranque de campaña prometedor está intentando luchar de tú a tú con Max Verstappen por el campeonato de pilotos.

¡Y ojo! El trailer oficial del F1 2023 llegará pronto... Apunta: miércoles 3 de mayo de 2023

