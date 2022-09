Cargar el reproductor de audio

MIAMI, FL - 16 de septiembre de 2022 - La ronda de apertura de las Le Mans Virtual Series 2022-23, una competición conjunta entre Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games") y el Automobile Club de l'Ouest ("ACO"), está a punto de dar el pistoletazo de salida, este viernes 16 de septiembre de 2022, antes de las 8 Horas de Bahréin del sábado 17.

Los aficionados podrán seguir en directo a las estrellas de la élite de las carreras reales y virtuales, en la que será la mejor parrilla de esports de resistencia más allá de las 24 Horas de Le Mans virtuales.

La temporada consta de cinco rondas, que incluye las 24 horas de Le Mans Virtual como colofón final, y que tendrá nombres como Max Verstappen, Romain Grosjean, Daniel Juncadella y Rudy van Buren -el piloto de simulación que se ha convertido en piloto profesional y que ha sido contratado como piloto de simulador por Red Bull Racing, compitiendo con otras superestrellas de los deportes de motor. Dentro del reglamento, cabe destacar que los pilotos profesionales no tienen que participar en todas las rondas (ver más abajo).

Puedes encontrar un enlace al programa que contiene con todos los detalles de la temporada AQUÍ, y la lista de inscritos para la primera ronda, las 8 horas de Bahréin, se puede encontrar AQUÍ.

Las Le Mans Virtual Series volverán a beneficiarse de los conocimientos y el talento de los mejores comentaristas, además de la Le Mans Cup LIVE. Gracias a su experiencia, su conocimiento y su capacidad de análisis, aportarán información sobre lo que ocurre en la pista, además de una explicación de las reglas, noticias y entrevistas.

El equipo de retransmisión estará dirigido por Martin Haven (Rondas 2 y 3) y Ben Constanduros (Rondas 1 y 4), el primero es uno de los comentaristas más conocidos del mundo del motor y es la voz principal del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, mientras que el segundo es la cara y la voz del Campeonato Mundial de Rallyes y de muchas series de deportes electrónicos de primer nivel. Como en años anteriores, les acompañarán Chris McCarthy, que tiene un conocimiento enciclopédico de las carreras de simulación y de los pilotos.

La competencia entre los 40 participantes será máxima como siempre en las categorías LMP y GTE, que competirán a la vez a través de la plataforma rFactor 2, en la misma pista y a la misma hora. No menos de 120 pilotos se enfrentarán por primera vez en el colorido e icónico Circuito Internacional de Bahrein, una adición bienvenida a las Le Mans Virtual Series.

Los cambios en el reglamento relativos a la composición de los pilotos son:

Requisito de que el titular de la licencia internacional de la FIA dentro de la lista nominada sea como mínimo de categoría Bronce, y deben competir como mínimo en uno de los eventos regulares de la LMVS.

Los equipos deben presentar un mínimo de tres pilotos en cada una de las cuatro primeras rondas, y cuatro para las 24 Horas de Le Mans Virtual que se celebrará en enero de 2023.

Todos los pilotos de la lista de nominados por un equipo deben competir en al menos una ronda de la LMVS o en las 24 Horas de Le Mans Virtual.

Los cambios en la alineación de pilotos después de que se haya anunciado la lista oficial de inscritos para esa ronda provocará penalizaciones de tiempo que se aplicarán durante la carrera. Se podrá contar con un piloto reserva especial en función de cada caso.

Los horarios en los que podrás seguir las carreras, en directo y sin interrupciones

Viernes, 16 de septiembre: (horario peninsular)

19:10 - 19:55 Le Mans Virtual Cup Round 1 - RACE

20:00 Espectáculo de clasificación en directo

20:10 - 20:30 Calificación GTE

20:40 - 21:00 Calificación LMP

Sábado, 17 de septiembre

10:00 - 12:00 Calentamiento

13:30 Le Mans Virtual Series show live

14:00 8 Horas de Bahrein - CARRERA

Acerca de Le Mans Virtual Series

Le Mans Virtual Series es una serie internacional de deportes de élite compuesta por cinco rondas que reúnen a los mejores equipos de carreras de resistencia y simulación para competir en algunos de los circuitos más famosos del mundo. Pilotos internacionales con licencia de la FIA en el mundo real se unen a escuderías de élite de esports para enfrentarse a clásicos de la resistencia por un premio total de 250.000 dólares, que culmina con las prestigiosas 24 horas de Le Mans Virtual.

Le Mans Virtual Series es una competición conjunta entre Motorsport Games, un desarrollador de juegos de carreras líder, editor y proveedor de ecosistemas de deportes electrónicos de series de carreras oficiales de automovilismo en todo el mundo, y el Automobile Club de l'Ouest (ACO), creador y organizador de las mundialmente famosas 24 horas de Le Mans y promotor del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (FIA WEC).

Ronda 1 8 Horas de Bahrein, Bahrein 17 de septiembre de 2022

Ronda 2 4 Horas de Monza, Italia 8 de octubre de 2022

Ronda 3 6 Horas de Spa, Bélgica 5 de noviembre de 2022

Ronda 4 500 Millas de Sebring, Estados Unidos 3 de diciembre de 2022

Ronda 5 24 Horas de Le Mans Virtual 14/15 de enero de 2023

Acerca de Motorsport Games:

MotorsportGames, una empresa de Motorsport Network, es un desarrollador de juegos de carreras líder, editor y proveedor de ecosistemas de esports de series oficiales de carreras de motor en todo el mundo. Combinando videojuegos innovadores y atractivos con emocionantes competiciones de esports y contenidos para los aficionados a las carreras y los jugadores, Motorsport Games se esfuerza por hacer que el placer de las carreras sea accesible para todos. La compañía es el desarrollador y editor de videojuegos con licencia oficial para series de carreras de motor icónicas en PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y móviles, incluyendo NASCAR, INDYCAR, 24 horas de Le Mans y el Campeonato Británico de Turismos ("BTCC"), así como las simulaciones líderes en la industria rFactor 2 y KartKraft. RFactor 2 también sirve como plataforma oficial de simulación de carreras de la Fórmula E, mientras que también impulsa los centros de Fórmula 1™ a través de una asociación con Kindred Concepts. Motorsport Games es un galardonado socio de esports elegido para las 24 horas de Le Mans, la Fórmula E, el BTCC, el Campeonato Mundial de Rallycross de la FIA y la eNASCAR Heat Pro League, entre otros. Motorsport Games está construyendo un ecosistema de carreras virtuales en el que cada producto impulsa la emoción, cada evento de esports es una aventura y cada historia inspira.

