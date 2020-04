El gran final del viaje de 'DiRT Rally 2.0'

Era una jornada casi veraniega para lo que acostumbran los termómetros en la capital de Reino Unido. Codemasters y Koch Media acababan de desvelar por sorpresa que estaba preparando la secuela de su aclamado DiRT Rally (diciembre de 2015) y habían incluido a Motorsport.com en el pack de unas decenas de medios que iban a probar en primicia los primeros tramos completos del nuevo videojuego DiRT Rally 2.0.

El escenario era digno del Londres más underground: un bajo en mitad del East End, en el conocido como Red Bull Gaming Sphere. De primeras sorprendía, ya que tras bajar por unas estrechas escaleras de emergencia y entrar por una puerta de sótano, nos encontramos con una amplia estancia dividida en tres salas con escasa iluminación, decenas de cockpits con videoconsolas y PC, y un ambiente propio de garito secreto.

Ahí comenzó la andadura publica de un videojuego que se ha acercado al apelativo de simulador y que cuenta con las mejores características de esta generación, solo quizás superado por el mítico Richard Burns Rally. Desde aquel día en Londres, mucho ha cambiado DiRT Rally 2.0, tal y como nos prometieron su director, Ross Gowing, y Jon Armstrong, piloto británico de rallies y asesor técnico del juego.

La principal novedad respecto a su antecesor fue esa subida de listón con la mayor variedad de compuestos de neumáticos y la recreación casi perfecta de la superficies por las que pasamos, así como su evolución en función de en qué posición salgamos al tramo. El desgaste de las gomas y la evolución de los recorridos a medida que pasan otros coches es una auténtica delicia.

Codemasters prometió una serie de paquetes de contenido extra para los siguientes meses, y desde su estreno el 26 de febrero de 2019, cumplieron con lo prometido con un total de 4 temporadas de contenido, que ha ido desde coches históricos, a nuevos rallies (algunos de ellos ya presentes en la anterior entrega), pasando por nuevos circuitos del FIA World Rallycross, del que tiene la licencia oficial.

Sin lugar a dudas, el paquete especial de Collin McRae que se estrenó el pasado 24 de marzo es la guinda a un pastel (o el hielo en la tarta, como dirían sus creadores) muy trabajado, intensamente desarrollado y en el que, aunque a veces con retraso, se ha intentado escuchar la amplia base de jugadores en cada una de las plataformas (PlayStation 4, Xbox One y PC/Steam).

Dentro de estos más de 12 meses de viaje, Codemasters se asoció con Motorsport Games para organizar su primer campeonato virtual con DiRT Rally 2.0 como plataforma. Ahora es complicado sobrevivir en este ecosistema de Esports sin tener tu propio campeonato y sin que tu videojuego tenga las características necesarias para disfrutar de él online.

Lejos de las plataformas y los sistemas de puntos que tienen iRacing, Gran Turismo Sport o Project CARS 2, DiRT Rally 2.0 tuvo que ir puliendo su modo online y no fue hasta varios meses después que introdujo los tan solicitados Clubs (donde se pueden organizar campeonatos virtuales a través de la comunidad de Codemasters).

Desde entonces, el título dio un salto de calidad, ampliando su funcionalidad y aumentando notablemente su rejugabilidad, algo vital actualmente para cualquier videojuego de carreras.

El contenido de DiRT Rally 2.0 parece haber llegado a su cumbre este invierno, pero el estreno de la nueva generación de consolas previsto para finales de año (si el coronavirus lo permite) deja en el aire la pregunta ¿En qué está trabajando Codemasters?. Seguro que habrá sucesor de una saga que comenzó con Collin McRae Rally allá por 1998.

(Por cierto, ya no tenéis excusa. DiRT Rally 2.0 está disponible gratuitamente en PlayStation Plus durante el mes de abril; además, acaba de estrenar su edición Game of the Year con todo el contenido de estos últimos 14 meses).

Más fotos de DíRT Rally 2.0

Galería Lista DiRT Rally 2.0 1 / 39 Foto de: Motorsport.com DiRT Rally 2.0 2 / 39 DiRT Rally 2.0 3 / 39 DiRT Rally 2.0 4 / 39 Foto de: Motorsport.com DiRT Rally 2.0 5 / 39 Foto de: Motorsport.com DiRT Rally 2.0 6 / 39 Foto de: Motorsport.com DiRT Rally 2.0 7 / 39 Foto de: Motorsport.com DiRT Rally 2.0 8 / 39 Foto de: Motorsport.com DiRT Rally 2.0 9 / 39 Foto de: Motorsport.com DiRT Rally 2.0 10 / 39 DiRT Rally 2.0 11 / 39 Foto de: Motorsport.com DiRT Rally 2.0 12 / 39 Foto de: Motorsport.com DiRT Rally 2.0 13 / 39 DiRT Rally 2.0 14 / 39 Foto de: Image Provided DiRT Rally 2.0 15 / 39 Captura de pantalla del DiRT Rally 2.0 16 / 39 Foto de: Codemasters Captura de pantalla del DiRT Rally 2.0 17 / 39 Foto de: Codemasters DiRT Rally 2.0 18 / 39 Foto de: Motorsport.com DiRT Rally 2.0 19 / 39 Foto de: Image Provided Imagen de DiRT Rally 2.0 20 / 39 Foto de: Codemasters Imagen de DiRT Rally 2.0 21 / 39 Foto de: Codemasters Imagen de DiRT Rally 2.0 22 / 39 Foto de: Codemasters Imagen de DiRT Rally 2.0 23 / 39 Foto de: Codemasters Imagen de DiRT Rally 2.0 24 / 39 Foto de: Codemasters Imagen de DiRT Rally 2.0 25 / 39 Foto de: Codemasters Imagen de DiRT Rally 2.0 26 / 39 Foto de: Codemasters Imagen de DiRT Rally 2.0 27 / 39 Foto de: Codemasters Imagen de DiRT Rally 2.0 28 / 39 Foto de: Codemasters Imagen de DiRT Rally 2.0 29 / 39 Foto de: Codemasters Imagen de DiRT Rally 2.0 30 / 39 Foto de: Codemasters Imagen de DiRT Rally 2.0 31 / 39 Foto de: Codemasters Imagen de DiRT Rally 2.0 32 / 39 Foto de: Codemasters Imagen de DiRT Rally 2.0 33 / 39 Foto de: Codemasters Imagen de DiRT Rally 2.0 34 / 39 Foto de: Codemasters Imagen de DiRT Rally 2.0 35 / 39 Foto de: Codemasters Imagen de DiRT Rally 2.0 36 / 39 Foto de: Codemasters Imagen de DiRT Rally 2.0 37 / 39 Foto de: Codemasters Imagen de DiRT Rally 2.0 38 / 39 Foto de: Codemasters Imagen de DiRT Rally 2.0 39 / 39 Foto de: Codemasters

(Pulsa Versión Completa abajo del todo si no logras ver las imágenes)