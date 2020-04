Directo: sigue el #NotTheGP con formato especial

¿Qué es? La The Race All-Star Cup contará este fin de semana con el debutante Billy Monger, además de varios juniors de la F1 y simracers. La categoría ha tenido tres ganadores diferentes en sus primeros tres eventos. También celebrará el segundo Legends Trophy para pilotos de más de 40 años, que el fin de semana pasado ganó Dario Franchitti. El evento tendrá varias eliminatorias antes de la gran final.

Dónde verlo: canal de YouTube de The Race

¿Qué es? La IndyCar no tiene mucha historia en los Esports, pero están abriéndose a ese tipo de carreras con su campeonato en iRacing. Scott Dixon y Robert Wickens se unirán a la segunda ronda en Barber Motorsports Park. Sage Karam, ganó la carrera inaugural. Toda la acción se retransmitirá en NBCSN con la mayoría del equipo de transmisión de IndyCar en la vida real.

Formula 1 Virtual Grand Prix

Fecha: Domingo 5 de abril, 21:00 CET

Domingo 5 de abril, 21:00 CET Videojuego: F1 2019

F1 2019 Participantes: Lando Norris, Nicholas Latifi, Charles Leclerc, Alex Albon, Nico Hulkenberg, Sergio Pérez y Lance Stroll, entre otros

Lando Norris, Nicholas Latifi, Charles Leclerc, Alex Albon, Nico Hulkenberg, Sergio Pérez y Lance Stroll, entre otros Dónde verlo: canal de YouTube de la F1

¿Qué es? Los grandes premios virtuales de la F1 tienen como objetivo entretener a los fans con alineaciones nada habituales y centrándose más en la diversión que en el simracing propiamente dicho. En su primera cita estuvieron Liam Payne, ex One Direction, Chris Hoy y el golfista Ian Poulter, por ejemplo. Se espera que más pilotos de la F1 2020 participen en las próximas rondas. Al no estar el circuito de Vietnam en el videojuego oficial de 2019, el GP de Australia le sustituirá.