Cristian Pérez y Xavier Solà, primeros vencedores de la Skippy 4.2

El pasado domingo se disputó la primera prueba del nuevo campeonato de iRacing.es: Skippy 4.2, previsto a cuatro carreras con un formato a doble manga con el Skip Barber, uno de los coches más utilizados en el simulador. Cristian Pérez, piloto de Across Competición, fue el mejor de la prueba, consiguiendo la victoria en la primera manga y siendo segundo en la segunda. Pérez se distanció de sus rivales después de la parada de boxes. La pole position de esta primera carrera fue para Xavier Solá (Race4CAT), al igual que en la segunda.

Sin embargo, Solà cometió un error en la frenada de La Caixa que le hizo perder toda esperanza de luchar por el podio en la primera manga. A pesar de esto, el piloto de Race4CAT supo sobreponerse y en la segunda volvió a marcar la vuelta más rápida en la sesión clasificatoria y además logró terminar la carrera en primera posición.

A destacar el brillante resultado de su equipo, Race4CAT, quienes metieron a dos de sus coches en el podio en esta segunda carrera, con Solà primero y Sergi Herás, tercero. Al igual que Across Competición, que logró hasta tres podios a lo largo del evento, con un primero y un segundo para Cristian Pérez y un tercer puesto para Edwin Vallarino.

La primera carrera estuvo marcada por un accidente en el grupo de cabeza entre Xavier Solà e Iván Machado (NorthWorldSim eSports). Este accidente dejó a ambos fuera de la lucha del podio cuando ocupaban la segunda y la primera plaza, respectivamente. A pesar de ello, Iván Machado pudo remontar y llegar a meta en quinta posición.

A destacar la remontada de Carlos Fenollosa (Aurys Racing Team), quien escaló desde la 12ª posición hasta la 4ª. Aunque para remontada la de Cristobal Otero, y es que el piloto de Across pudo remontar hasta el 12º puesto partiendo desde el 31º. El top 15 de la primera manga lo ocuparon Carlos Fenollosa (Aurys Racing Team), Iván Machado (NorthWorldSim eSports), Javi Tobarra Rodríguez, Pablo Espes (R70 Team), Xabier Sánchez -Heikki360-, Sergi Heras (Race4CAT), Alexis Tapia Vico (Across Competición), Davyz Millán (Across Competición), Cristóbal Otero (Across Competición), David Masoliver Casas, Julen Oroz y Javier Berenguel (Pro Driver).

En la segunda carrera, el grupo se rompió en los primeros compases. Hecho que aprovecharon Cristian Pérez y Xavier Solá para abrir distancia y escaparse hasta el final. Los dos pilotos entraron muy pegados a la línea de meta y solo la photo finish pudo mostrar cómo Solà se llevaba la victoria por tan solo 0,022 segundos.

Por detrás, Sergi Heras (Race4CAT), José I. Soria (Pistons), Cristóbal Otero (Across Competición) y Pablo Espes (R70 Team) formaban un grupo que luchó hasta el final por el tercer cajón del podio, siendo finalmente para el piloto de Race4CAT. Todo este grupo de pilotos se adelantó una y otra vez en la recta principal del circuito, la cual invita al adelantamiento, sobre todo con el gran rebufo con el que cuenta el coche.

Iván Machado, que fue uno de los pilotos revelación de la prueba, también se vio involucrado en un accidente en esta manga. El piloto de NorthWorldSim eSports sufrió un toque después de entrar a la primera curva en paralelo con Pablo Espes y Cristóbal Otero. El top 15 de la carrera lo completaron Edwin Vallarino (Across Competición), Alexis Tapia Vico (Across Competición), Javi Tobarra Rodríguez, Julen Oroz, Iván Machado, Javier Pérez Loscos (NorthWorldSim eSports), Javier Berenguel (Pro Driver), Fran Castillo (SODE Competición) y Davyz Millán (Across Competición).

De esta forma, Cristian Pérez, Xavier Solà y Edwin Vallarino ocupan los tres primeros de la clasificación general. Recordamos que para este campeonato no se contará la peor de las puntuaciones conseguidas por un piloto dentro de un mismo circuito. Es decir, si en las cuatro carreras se consiguen estas puntuaciones: 150 pts, 100 pts, 91 pts y 50 pts, será la última la que quede descartada.

La próxima cita del campeonato será este domingo en el circuito de Charlotte Roval.