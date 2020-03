Collin McRae llega a 'DIRT Rally 2.0' junto a 12 nuevos tramos

Codemasters anunció a finales de enero que estaba preparando un paquete sin precedentes para uno de sus videojuegos estrella: DiRT Rally 2.0. El estudio británico ha querido rendir homenaje al mítico piloto Collin McRae –en el que ya inspiraron la franquicia anterior a DiRT– con un gran paquete de contenido que parece poner fin al desarrollo de un videojuego que se estrenó en marzo de 2019 por todo lo alto.

Sin lugar a dudas, nos encontramos ante el mejor simulador de rallies creado para la nueva generación de consolas, y que comparte un puesto de honor con Richard Burns Rally en los altares de todos los aficionados.

“DiRT Rally 2.0 Edición Juego del Año engloba lo mejor del rally y rallycross al completo. El paquete The Colin McRae Flat Out es nuestro homenaje al mejor piloto de su generación y sabemos que es algo que disfrutarán los jugadores", comenta Ross Gowing, director de juego de DiRT Rally 2.0. "Este ha sido un emocionante y salvaje viaje y el contenido FLAT OUT es la forma perfecta de concluir la aventura. Han pasado 25 años desde que Colin se convirtiera en campeón del mundo y el contenido es nuestro homenaje al mejor piloto de rallies de su generación”.

El nuevo contenido llamado FLAT OUT presenta dos nuevas localizaciones en Escocia, Perth y Kinross, con un total de 12 tramos. Además, incluye los míticos SUBARU Impreza S4 Rally y SUBARU Legacy RS. Gracias a ello se introduce un nuevo modo de juego en el que podremos recorrer 40 escenarios que abarcan la carrera deportiva del legendario piloto de los 80 a los 2000.

Todos los jugadores que hayan comprado previamente una edición Deluxe del videojuego tendrán disponible GRATIS este contenido especial. Si tienes la versión estándar y no has comprado ningún paquete de temporadas, podrás comprar FLAT OUT en la tienda digital de tu plataforma correspondiente.

Además, este martes Codemasters, junto a Koch Media, lanza la edición Juego Del Año de DiRT Rally 2.0, que incluye todo el contenido publicado de la temporada 1 a la 4 (81 vehículos y 26 localizaciones). Los lectores de Motorsport.com podrán conseguir una copia de esta versión para PlayStation 4, Xbox One o PC/Steam en nuestra página de Facebook. ¡Estad atentos este martes!

El trailer

Por si te lo perdiste: