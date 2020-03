Cinco cosas que hemos aprendido de las carreras virtuales de la F1

No hay duda de que la estrella del pasado domingo fue Lando Norris. Sus resultados pueden haber sido una decepción, después de un accidente en la primera vuelta del evento de Veloce y varias desconexiones en el de la F1 que le impidieron subir al podio...

Pero eso no le robó protagonismo, y el británico dio el show en su canal de Twitch (con 100.000 espectadores atentos). Es un nombre al que no hay que perderle la pista, porque en lugar de quejarse por lo que le pasó, telefoneó a sus amigos –Max Verstappen, Carlos Sainz y Alex Albon, entre otros– para hacer algunas bromas que sin duda le hicieron ganar en redes sociales.

Aunque la acción del domingo ofreció mucha diversión, los puristas de la simulación pueden no haberse impresionado por nada de lo que vieron. Por ejemplo, la manera en la que Johnny Herbert pudo cortar la primera curva del GP de Bahrein virtual para pasar del 17º puesto al primero –antes de ser arrasado algo más tarde en esa misma vuelta– no es el tipo de cosas que esperas ver en un evento de eSports de alto nivel.

Corer por diversión y el simracing son cosas muy distintas

4 / 10

Foto de: MSi

Lo que quedó claro es que F1 2019 es mucho más un juego que un simulador de conducción, lo que explica porque habituales de las carreras online, como Max Verstappen o Lewis Hamilton, decidieran no competir. Eso no quiere decir que no pueda dar grandes carreras de calidad, como otros simracers han demostrado.

Pero hay límites de lo que podemos esperar a la hora de buscar alternativas a la acción real de la F1. Si aceptamos que esto es más un entretenimiento que una sustitución seria, entonces todo está correcto.