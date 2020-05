Intensa tercera ronda de la eNASCAR Heat Pro League

Xbox One

Los jugadores de Xbox fueron los primeros en esta ocasión, ofreciendo una carrera a 70 vueltas sin neutralizaciones. En ella, el ganador de la semana pasada, Daniel Buttafuoco, rodó de manera continua pegado a Justin Brooks, el hombre de la pole.

Brooks lideró la carrera desde el comienzo, pero después de 17 vueltas Buttafuoco ya estaba pegado a su zaga, donde seguiría después de las dos rondas de paradas en boxes.

Después de la segunda, con 20 vueltas para el final, Brooks logró una ligera ventaja sobre su rival, mientras que Nick Walker rodaba a seis segundos, en tercera posición. A falta de 12 para meta, el duelo se vio condicionado por el doblado Jose Ruiz, que contaba con neumáticos más nuevos.

Buttafuoco consiguió dejar pasar a Ruiz y este se pasó las últimas cuatro vueltas luchando con Brooks por desdoblarse, poniendo en juego la victoria final. Sin embargo, Brooks logró mantener la calma y lograr su segundo triunfo en los tres eventos que van de temporada.

"Por favor, no me arrolles. Era todo lo que podía pensar. Él tenía neumáticos nuevos y quería recuperar vuelta. Afortunadamente, me respetó muchísimo y no intentó forzar demasiado", comentó el ganador sobre Ruiz.

Resultados en Xbox

1. Justin Brooks – mrTrackbar33 – JTG Daugherty Throttlers

2. Daniel Buttafuoco – LuckyDog385 – Germain Gaming

3. Nick Walker – wowTHATSgarbage – Roush Fenway Gaming

4. Luis Zaiter – CGM x Rose – Chip Ganassi Gaming

5. Tyler Dohar – JRM Dohar 88 – JR Motorsports

6. Slade Gravitt – SladeG84 – Wood Brothers Gaming

7. Riley Ogle – Lil snaac – GoFas Gaming

8. Mitch Diamond – Diamond 20x – RCR eSports

9. Matthew Heale – RowdyMatt51 – Gibbs Gaming

10. Matthew Selby – SHRe Slick 4 – Stewart-Haas eSports

11. Jose Ruiz – JOSE 720 – Leavine Family Gaming

12. Diego Alvarado – DiegoxAlv – Petty eSports

13. Sam Morris – Mordog5 – Hendrick Motorsports GC

14. Brian Tedeschi – ShellVPower22 – Team Penske eSports

PlayStation 4

Los pilotos de PS4 también ofrecieron otra carrera a 70 vueltas sin neutralizaciones en Dover, pero esta no estuvo exenta de dramas.

Cody Giles y Brandyn Gritton eran los candidatos a la victoria, pero ambos recibieron sanciones por pasarse de velocidad en boxes durante la segunda ronda de paradas. Eso permitió a Jason Mitchell colocarse líder a falta de 17 vueltas y protagonizar una sensacional batalla a tres con Kyle Arnold y Giles.

Giles logró recuperar el liderato a nueve vueltas de meta, solo para ver cómo Arnold se tiraba al interior y recuperaba la cabeza a seis del final. Este, que perdió la victoria la semana pasada en Watkins Glen cuando se vio envuelto en la montonera de la última vuelta, mantuvo la clama y logró el triunfo final.

Esto le sitúa empatado en la general con Maxwell Castro. Nick Jobes está a solo un punto de ambos a falta de una carrera para acabar la primera parte del campeonato.

"Tengo que ir con la mente abierta. Todo se basa en hacer tu propia carrera. No importa lo que los demás estén haciendo. Haz tu carrera de manera limpia y así llegarás al final", comentó Arnold.

Resultados en PS4 :

1. Kyle Arnold – RED4424 – Germain Gaming

2. Jason Mitchell – GoFasJason32 – GoFas Gaming

3. Josh Harbin – ThAbEaR_95 – Leavine Family Gaming

4. Cody Giles – xX_Fluffy_Xx2 – Wood Brothers Gaming

5. Corey Rothgeb – Wurth_2 – Team Penske eSports

6. Josh Parker – TheBolt_Parker18 – Gibbs Gaming

7. Maxwell Castro – MaxBoost27 – Chip Ganassi Gaming

8. Nick Jobes – NJobes25 – Hendrick Motorsports GC

9. Joe Gornick – JRM Gornick 7 – JR Motorsports

10. Mike Braas – MikeRPM44 – Petty eSports

11. Brandyn Gritton – SHRe_HotRod_14 – Stewart-Haas eSports

12. Joey Stone – Sloppy_Joe_YT – RCR eSports

13. TJ McGowan – Bags475 – JTG Daugherty Throttlers

14. Brandon Hanna – cheezuh – Roush Fenway Gaming

La eNASCAR Heat Pro League, una colaboración entre Motorsport Games, NASCAR y Race Team Alliance, cuenta con 14 equipos y se disputa con el NASCAR Heat 4. Cada equip cuenta con un jugador de Xbox y uno de PlayStation 4.

El miércoles, 704Games, parte de Motorsport Network, anunció que la nueva versión del videojuego oficial de la NASCAR –NASCAR Heat 5– se estrenará el próximo julio.