Análisis: Gran Turismo 7, del sofá a la pista

Desde hace décadas, los millones de jugadores han deseado pasar del sofá de casa a la pista, y esto ya es posible gracias a Gran Turismo 7. La nueva entrega del videojuego de Polyphony Digital ya está a la venta en las plataformas de Sony, PlayStation 4 y 5, y ofrece la oportunidad de ponerse a los mandos de cientos de vehículos para disfrutar de un sinfín de horas de pilotaje.

Desde su primera edición en 1997, Gran Turismo se ha convertido por sí mismo en el videojuego de coches por excelencia, y por algo en su logo luce la frase “el simulador real de conducción”. Sony Interactive Entertaiment se ha hecho de rogar para esa entrega, y los seguidores de la saga estaban esperando con ansia desde la salida de Gran Turismo Sport, dedicado a la competición online con el resto de rivales, dejando a un lado algo que ha caracterizado al juego, el modo individual.

Se trata de la primera entrega en la nueva generación, algo que se nota en el apartado gráfico, que da un salto de calidad respecto a anteriores ediciones de la familia. Se puede elegir la opción Trazado de Rayos, con una resolución 4k y 30 fps, o Rendimiento, a 60 fps (fotogramas por segundo).

Además, Gran Turismo ha estudiado con detalle el cambio del día a la noche, viajando a los diferentes países de las decenas de circuitos para conocer y extrapolar la transición del sol a la luna. El escaneado de los trazados también se aprecia, haciendo que cada kilómetro recorrido sea igual de especial que el primero.

Sobre el asfalto, el clima es algo de lo que más se nota, con un suelo mojado que se va secando a medida que pasan los coches, o a la inversa, notando la pérdida de agarre según se llena de agua la trazada.

La familia Gran Turismo se caracteriza por sus detalles, y esos los vemos en las vibraciones del mando, con una nueva tecnología del DualSense para dar al jugador una experiencia completa de juego.

La vibración háptica y los gatillos adaptativos dan sensaciones muy similares a las de estar al volante, pero con un simple mando desde la silla de tu habitación.

Gran Turismo 7 también tiene una gran variedad de modos, entre los que destacan los desafíos para sacarse las licencias, como podría suceder en la vida real para el permiso de circulación, el Mission Races, para superar diferentes retos, y las carreras multijugador local y online con opciones personalizables. El modo Sport tampoco falta, para hacer las delicias de aquellos que lleven la competición en la sangre.

A todo esto hay que sumarle el siempre espectacular Modo Foto, que permite pasar todo el tiempo del mundo gozando de las vistas con tu vehículo favorito en escenarios de ensueño, pudiendo realizar fondos de pantalla increíbles.

Como novedad aparece el modo Music Rally que permite ganar experiendia con al ritmo de la propia música mientras se pasa por puntos de control, con canciones como Bizcochito, del próximo albúm de Rosalía MOTOMAMI, Moon Over The Castle, del grupo Bring Me The Horizon, o I Don't Care feat. Lous and the Yakuza, de Major Lazer.

Gran Turismo 7 se encuentra a la venta con un precio recomendado al público de 69,99€ para PlayStation 4 y 5 por 79,99€, y la Edición 25 Aniversario para PS5 y PS4 por 99,99€, todo en PlayStation Store.